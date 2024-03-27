https://ria.ru/20240327/muzey-1936254652.html

Путина пригласили посетить музей в Торжке после реставрации

Путина пригласили посетить музей в Торжке после реставрации - РИА Новости, 27.03.2024

Путина пригласили посетить музей в Торжке после реставрации

Директор Всероссийского историко-этнографического музея Ирина Жукова пригласила президента России Владимира Путина посетить выставочный комплекс в Торжке... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T20:17

2024-03-27T20:17

2024-03-27T20:17

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ТОРЖОК (Тверская обл.), 27 мар - РИА Новости. Директор Всероссийского историко-этнографического музея Ирина Жукова пригласила президента России Владимира Путина посетить выставочный комплекс в Торжке Тверской области после реставрации. Президент в среду во время поездки в Торжок посетил выставочный комплекс "Музейные ряды" - один из семи объектов Всероссийского историко-этнографического музея. Путин в сопровождении директора музея осмотрел экспозицию, ему показали коллекцию берестяных грамот, предметы ремесла и быта жителей Торжка, образцы вооружений XII–XIII веков. Вскоре этот экспозиционный отдел будет закрыт на реставрацию, которую планируют завершить до 2026 года. "Для нас большое счастье, большая радость, что буквально с понедельника мы закрываемся - закрываемся на масштабную реставрацию", - сообщила Жукова, отметив, что совсем скоро это будет "совершенно новый, современный музей". "Посмотрим, как изменится", - ответил Путин. "Да, приглашаем вас", - добавила директор музея.

https://ria.ru/20240327/putin-1936227609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

торжок, россия, владимир путин, новости культуры, культура