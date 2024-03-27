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Путина пригласили посетить музей в Торжке после реставрации - РИА Новости, 27.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:17 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/muzey-1936254652.html
Путина пригласили посетить музей в Торжке после реставрации
Путина пригласили посетить музей в Торжке после реставрации - РИА Новости, 27.03.2024
Путина пригласили посетить музей в Торжке после реставрации
Директор Всероссийского историко-этнографического музея Ирина Жукова пригласила президента России Владимира Путина посетить выставочный комплекс в Торжке... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T20:17
2024-03-27T20:17
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ТОРЖОК (Тверская обл.), 27 мар - РИА Новости. Директор Всероссийского историко-этнографического музея Ирина Жукова пригласила президента России Владимира Путина посетить выставочный комплекс в Торжке Тверской области после реставрации. Президент в среду во время поездки в Торжок посетил выставочный комплекс "Музейные ряды" - один из семи объектов Всероссийского историко-этнографического музея. Путин в сопровождении директора музея осмотрел экспозицию, ему показали коллекцию берестяных грамот, предметы ремесла и быта жителей Торжка, образцы вооружений XII–XIII веков. Вскоре этот экспозиционный отдел будет закрыт на реставрацию, которую планируют завершить до 2026 года. "Для нас большое счастье, большая радость, что буквально с понедельника мы закрываемся - закрываемся на масштабную реставрацию", - сообщила Жукова, отметив, что совсем скоро это будет "совершенно новый, современный музей". "Посмотрим, как изменится", - ответил Путин. "Да, приглашаем вас", - добавила директор музея.
https://ria.ru/20240327/putin-1936227609.html
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торжок, россия, владимир путин, новости культуры, культура
Культура, Торжок, Россия, Владимир Путин, Новости культуры, Культура
Путина пригласили посетить музей в Торжке после реставрации

Путина пригласили посетить комплекс "Музейные ряды" в Торжке после реставрации

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встречается с работниками культуры Тверской области в музейном комплексе "Гостиница Пожарских" в Торжке
Президент РФ Владимир Путин встречается с работниками культуры Тверской области в музейном комплексе Гостиница Пожарских в Торжке - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин встречается с работниками культуры Тверской области в музейном комплексе "Гостиница Пожарских" в Торжке
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ТОРЖОК (Тверская обл.), 27 мар - РИА Новости. Директор Всероссийского историко-этнографического музея Ирина Жукова пригласила президента России Владимира Путина посетить выставочный комплекс в Торжке Тверской области после реставрации.
Президент в среду во время поездки в Торжок посетил выставочный комплекс "Музейные ряды" - один из семи объектов Всероссийского историко-этнографического музея. Путин в сопровождении директора музея осмотрел экспозицию, ему показали коллекцию берестяных грамот, предметы ремесла и быта жителей Торжка, образцы вооружений XII–XIII веков. Вскоре этот экспозиционный отдел будет закрыт на реставрацию, которую планируют завершить до 2026 года.
«
"Для нас большое счастье, большая радость, что буквально с понедельника мы закрываемся - закрываемся на масштабную реставрацию", - сообщила Жукова, отметив, что совсем скоро это будет "совершенно новый, современный музей".
"Посмотрим, как изменится", - ответил Путин.
"Да, приглашаем вас", - добавила директор музея.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
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Вчера, 18:09
 
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