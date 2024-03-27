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Путин поддержал идею открытия археологического музея в Тверской области - РИА Новости, 27.03.2024
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20:09 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/muzey-1936252967.html
Путин поддержал идею открытия археологического музея в Тверской области
Путин поддержал идею открытия археологического музея в Тверской области - РИА Новости, 27.03.2024
Путин поддержал идею открытия археологического музея в Тверской области
Президент России Владимир Путин поддержал идею открытия археологического музея в Тверской области, чтоб он стал туристическим местом. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T20:09
2024-03-27T20:09
россия
владимир путин
ольга любимова
русское географическое общество
российская академия наук
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ТОРЖОК (Тверская обл.), 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею открытия археологического музея в Тверской области, чтоб он стал туристическим местом. "Идея хорошая, конечно. Можно привлечь сюда и Русское географическое общество. У него тоже много проектов было подобного рода. Привлечь специалистов оттуда", - сказал Путин во время встречи с работниками культуры Тверской области. Директор ФГБУК "Всероссийский историко-этнографический музей" Ирина Жукова рассказала президенту об идее разработки долгосрочного проекта по созданию современного археологического музея под открытым небом на территории Новоторжского кремля, чтобы гостям города было интересно посещать его. Министр культуры РФ Ольга Любимова в свою очередь отметила, что практика привлечения волонтеров на объекты реставрации или археологические раскопки сегодня работает в России в рамках национального проекта "Культура". Специалисты показывают свою работу, делятся опытом, разрешают частично осуществлять те работы, которые можно делать людям без квалификации. "Мы проработаем это с Российской академией наук, вместе с нашими коллегами, вместе с академией Макарова", - добавила Любимова.
https://ria.ru/20240327/patriotizm-1936246323.html
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россия, владимир путин, ольга любимова, русское географическое общество, российская академия наук
Россия, Владимир Путин, Ольга Любимова, Русское географическое общество, Российская академия наук
Путин поддержал идею открытия археологического музея в Тверской области

Владимир Путин поддержал идею открытия археологического музея в Тверской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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ТОРЖОК (Тверская обл.), 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею открытия археологического музея в Тверской области, чтоб он стал туристическим местом.
«
"Идея хорошая, конечно. Можно привлечь сюда и Русское географическое общество. У него тоже много проектов было подобного рода. Привлечь специалистов оттуда", - сказал Путин во время встречи с работниками культуры Тверской области.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
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Директор ФГБУК "Всероссийский историко-этнографический музей" Ирина Жукова рассказала президенту об идее разработки долгосрочного проекта по созданию современного археологического музея под открытым небом на территории Новоторжского кремля, чтобы гостям города было интересно посещать его.
Министр культуры РФ Ольга Любимова в свою очередь отметила, что практика привлечения волонтеров на объекты реставрации или археологические раскопки сегодня работает в России в рамках национального проекта "Культура". Специалисты показывают свою работу, делятся опытом, разрешают частично осуществлять те работы, которые можно делать людям без квалификации.
«
"Мы проработаем это с Российской академией наук, вместе с нашими коллегами, вместе с академией Макарова", - добавила Любимова.
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