https://ria.ru/20240327/most-1936158542.html

Кировская область построит мост через реку Чепцу

Кировская область построит мост через реку Чепцу - РИА Новости, 27.03.2024

Кировская область построит мост через реку Чепцу

Кировская область объявила конкурс на строительство моста через реку Чепцу, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T14:05

2024-03-27T14:05

2024-03-27T14:05

кировская область

кировская область

кирово-чепецк

александр соколов

михаил мишустин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар — РИА Новости. Кировская область объявила конкурс на строительство моста через реку Чепцу, сообщает пресс-служба правительства региона. Проект строительства мостового перехода через Чепцу на автомобильной дороге Кирово-Чепецк — Слободской включен в перечень поручений президента России и будет реализован с софинансированием из федерального бюджета. Решение об этом принято по итогам встреч губернатора Кировской области Александра Соколова с премьер-министром Михаилом Мишустиным и главой государства Владимиром Путиным. "Сегодня на сайте госзакупок размещен конкурс на строительство моста через реку Чепцу. Работы планируется начать уже в этом году. Протяженность моста составит 318 метров, вместе с подходами — около 3 километров. Цена контракта — 3,1 миллиарда рублей. Согласно условиям контракта, подрядчик, победивший в тендере, должен приступить к работам не позднее 1 июня 2024 года. Срок окончания строительства — до 1 сентября 2027 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что будущий капитальный мостовой переход станет одним из важнейших элементов транспортной инфраструктуры региона и войдет в Единую опорную транспортную сеть РФ. Для Кировской области строительство моста также имеет стратегическое значение. "Вместе с вводом моста Кирово-Чепецк получит автомобильную связь с городами Слободской и Киров, это решит проблемы транспортной доступности и для людей, и для предприятий", — цитирует пресс-служба слова губернатора Кировской области. Капитальная переправа свяжет основную часть Кирово-Чепецка с микрорайоном Каринторф. А дорога, на которой будет расположен мост, в дальнейшем обеспечит выезд к городу Слободскому и станет частью объездной трассы города Кирова. Ввод такой трассы позволит перераспределить транспортные потоки, минуя улицы Кирова, и оптимизировать транзитный трафик в областном центре. Наконец, существенно сократится расстояние проезда в направлении Казань — Малмыж — Слободской — Пермь. Как сообщили в региональном министерстве транспорта, после ввода моста в эксплуатацию планируется запустить два постоянных автобусных маршрута: межмуниципальный Кирово-Чепецк — Слободской и межрегиональный Казань — Пермь.

https://ria.ru/20240209/kirov-1926425155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

кировская область, кирово-чепецк, александр соколов, михаил мишустин