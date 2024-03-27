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Кировская область построит мост через реку Чепцу - РИА Новости, 27.03.2024
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Кировская область
Кировская область
 
14:05 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/most-1936158542.html
Кировская область построит мост через реку Чепцу
Кировская область построит мост через реку Чепцу - РИА Новости, 27.03.2024
Кировская область построит мост через реку Чепцу
Кировская область объявила конкурс на строительство моста через реку Чепцу, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T14:05
2024-03-27T14:05
кировская область
кировская область
кирово-чепецк
александр соколов
михаил мишустин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар — РИА Новости. Кировская область объявила конкурс на строительство моста через реку Чепцу, сообщает пресс-служба правительства региона. Проект строительства мостового перехода через Чепцу на автомобильной дороге Кирово-Чепецк — Слободской включен в перечень поручений президента России и будет реализован с софинансированием из федерального бюджета. Решение об этом принято по итогам встреч губернатора Кировской области Александра Соколова с премьер-министром Михаилом Мишустиным и главой государства Владимиром Путиным. "Сегодня на сайте госзакупок размещен конкурс на строительство моста через реку Чепцу. Работы планируется начать уже в этом году. Протяженность моста составит 318 метров, вместе с подходами — около 3 километров. Цена контракта — 3,1 миллиарда рублей. Согласно условиям контракта, подрядчик, победивший в тендере, должен приступить к работам не позднее 1 июня 2024 года. Срок окончания строительства — до 1 сентября 2027 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что будущий капитальный мостовой переход станет одним из важнейших элементов транспортной инфраструктуры региона и войдет в Единую опорную транспортную сеть РФ. Для Кировской области строительство моста также имеет стратегическое значение. "Вместе с вводом моста Кирово-Чепецк получит автомобильную связь с городами Слободской и Киров, это решит проблемы транспортной доступности и для людей, и для предприятий", — цитирует пресс-служба слова губернатора Кировской области. Капитальная переправа свяжет основную часть Кирово-Чепецка с микрорайоном Каринторф. А дорога, на которой будет расположен мост, в дальнейшем обеспечит выезд к городу Слободскому и станет частью объездной трассы города Кирова. Ввод такой трассы позволит перераспределить транспортные потоки, минуя улицы Кирова, и оптимизировать транзитный трафик в областном центре. Наконец, существенно сократится расстояние проезда в направлении Казань — Малмыж — Слободской — Пермь. Как сообщили в региональном министерстве транспорта, после ввода моста в эксплуатацию планируется запустить два постоянных автобусных маршрута: межмуниципальный Кирово-Чепецк — Слободской и межрегиональный Казань — Пермь.
https://ria.ru/20240209/kirov-1926425155.html
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кировская область, кирово-чепецк, александр соколов, михаил мишустин
Кировская область, Кировская область, Кирово-Чепецк, Александр Соколов, Михаил Мишустин

Кировская область построит мост через реку Чепцу

© iStock.com / Drazen_Строительство моста
Строительство моста - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© iStock.com / Drazen_
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар — РИА Новости. Кировская область объявила конкурс на строительство моста через реку Чепцу, сообщает пресс-служба правительства региона.
Проект строительства мостового перехода через Чепцу на автомобильной дороге Кирово-ЧепецкСлободской включен в перечень поручений президента России и будет реализован с софинансированием из федерального бюджета. Решение об этом принято по итогам встреч губернатора Кировской области Александра Соколова с премьер-министром Михаилом Мишустиным и главой государства Владимиром Путиным.
© Фото : Официальный информационный сайт Правительства Кировской областиКировская область построит мост через реку Чепцу
Кировская область построит мост через реку Чепцу - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© Фото : Официальный информационный сайт Правительства Кировской области
Кировская область построит мост через реку Чепцу
"Сегодня на сайте госзакупок размещен конкурс на строительство моста через реку Чепцу. Работы планируется начать уже в этом году. Протяженность моста составит 318 метров, вместе с подходами — около 3 километров. Цена контракта — 3,1 миллиарда рублей. Согласно условиям контракта, подрядчик, победивший в тендере, должен приступить к работам не позднее 1 июня 2024 года. Срок окончания строительства — до 1 сентября 2027 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что будущий капитальный мостовой переход станет одним из важнейших элементов транспортной инфраструктуры региона и войдет в Единую опорную транспортную сеть РФ. Для Кировской области строительство моста также имеет стратегическое значение.
"Вместе с вводом моста Кирово-Чепецк получит автомобильную связь с городами Слободской и Киров, это решит проблемы транспортной доступности и для людей, и для предприятий", — цитирует пресс-служба слова губернатора Кировской области.
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Капитальная переправа свяжет основную часть Кирово-Чепецка с микрорайоном Каринторф. А дорога, на которой будет расположен мост, в дальнейшем обеспечит выезд к городу Слободскому и станет частью объездной трассы города Кирова. Ввод такой трассы позволит перераспределить транспортные потоки, минуя улицы Кирова, и оптимизировать транзитный трафик в областном центре. Наконец, существенно сократится расстояние проезда в направлении КазаньМалмыж — Слободской — Пермь.
Как сообщили в региональном министерстве транспорта, после ввода моста в эксплуатацию планируется запустить два постоянных автобусных маршрута: межмуниципальный Кирово-Чепецк — Слободской и межрегиональный Казань — Пермь.
 
Кировская областьКировская областьКирово-ЧепецкАлександр СоколовМихаил Мишустин
 
 
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