https://ria.ru/20240327/most-1936158542.html
Кировская область построит мост через реку Чепцу
Кировская область построит мост через реку Чепцу - РИА Новости, 27.03.2024
Кировская область построит мост через реку Чепцу
Кировская область объявила конкурс на строительство моста через реку Чепцу, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T14:05
2024-03-27T14:05
2024-03-27T14:05
кировская область
кировская область
кирово-чепецк
александр соколов
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936155201_0:86:3068:1812_1920x0_80_0_0_5a1c6fac491e606c6e68a2bdf2b18f0d.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар — РИА Новости. Кировская область объявила конкурс на строительство моста через реку Чепцу, сообщает пресс-служба правительства региона. Проект строительства мостового перехода через Чепцу на автомобильной дороге Кирово-Чепецк — Слободской включен в перечень поручений президента России и будет реализован с софинансированием из федерального бюджета. Решение об этом принято по итогам встреч губернатора Кировской области Александра Соколова с премьер-министром Михаилом Мишустиным и главой государства Владимиром Путиным. "Сегодня на сайте госзакупок размещен конкурс на строительство моста через реку Чепцу. Работы планируется начать уже в этом году. Протяженность моста составит 318 метров, вместе с подходами — около 3 километров. Цена контракта — 3,1 миллиарда рублей. Согласно условиям контракта, подрядчик, победивший в тендере, должен приступить к работам не позднее 1 июня 2024 года. Срок окончания строительства — до 1 сентября 2027 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что будущий капитальный мостовой переход станет одним из важнейших элементов транспортной инфраструктуры региона и войдет в Единую опорную транспортную сеть РФ. Для Кировской области строительство моста также имеет стратегическое значение. "Вместе с вводом моста Кирово-Чепецк получит автомобильную связь с городами Слободской и Киров, это решит проблемы транспортной доступности и для людей, и для предприятий", — цитирует пресс-служба слова губернатора Кировской области. Капитальная переправа свяжет основную часть Кирово-Чепецка с микрорайоном Каринторф. А дорога, на которой будет расположен мост, в дальнейшем обеспечит выезд к городу Слободскому и станет частью объездной трассы города Кирова. Ввод такой трассы позволит перераспределить транспортные потоки, минуя улицы Кирова, и оптимизировать транзитный трафик в областном центре. Наконец, существенно сократится расстояние проезда в направлении Казань — Малмыж — Слободской — Пермь. Как сообщили в региональном министерстве транспорта, после ввода моста в эксплуатацию планируется запустить два постоянных автобусных маршрута: межмуниципальный Кирово-Чепецк — Слободской и межрегиональный Казань — Пермь.
https://ria.ru/20240209/kirov-1926425155.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировская область, кирово-чепецк, александр соколов, михаил мишустин
Кировская область, Кировская область, Кирово-Чепецк, Александр Соколов, Михаил Мишустин
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар — РИА Новости. Кировская область объявила конкурс на строительство моста через реку Чепцу, сообщает пресс-служба правительства региона.
Проект строительства мостового перехода через Чепцу на автомобильной дороге Кирово-Чепецк
— Слободской
включен в перечень поручений президента России
и будет реализован с софинансированием из федерального бюджета. Решение об этом принято по итогам встреч губернатора Кировской области Александра Соколова
с премьер-министром Михаилом Мишустиным
и главой государства Владимиром Путиным
.
"Сегодня на сайте госзакупок размещен конкурс на строительство моста через реку Чепцу. Работы планируется начать уже в этом году. Протяженность моста составит 318 метров, вместе с подходами — около 3 километров. Цена контракта — 3,1 миллиарда рублей. Согласно условиям контракта, подрядчик, победивший в тендере, должен приступить к работам не позднее 1 июня 2024 года. Срок окончания строительства — до 1 сентября 2027 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что будущий капитальный мостовой переход станет одним из важнейших элементов транспортной инфраструктуры региона и войдет в Единую опорную транспортную сеть РФ. Для Кировской области строительство моста также имеет стратегическое значение.
"Вместе с вводом моста Кирово-Чепецк получит автомобильную связь с городами Слободской и Киров
, это решит проблемы транспортной доступности и для людей, и для предприятий", — цитирует пресс-служба слова губернатора Кировской области.
Капитальная переправа свяжет основную часть Кирово-Чепецка с микрорайоном Каринторф. А дорога, на которой будет расположен мост, в дальнейшем обеспечит выезд к городу Слободскому и станет частью объездной трассы города Кирова. Ввод такой трассы позволит перераспределить транспортные потоки, минуя улицы Кирова, и оптимизировать транзитный трафик в областном центре. Наконец, существенно сократится расстояние проезда в направлении Казань
— Малмыж
— Слободской — Пермь
.
Как сообщили в региональном министерстве транспорта, после ввода моста в эксплуатацию планируется запустить два постоянных автобусных маршрута: межмуниципальный Кирово-Чепецк — Слободской и межрегиональный Казань — Пермь.