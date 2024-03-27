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Андреевский мост промыли в центре Москвы - РИА Новости, 27.03.2024
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13:27 27.03.2024
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Андреевский мост промыли в центре Москвы
Андреевский мост промыли в центре Москвы - РИА Новости, 27.03.2024
Андреевский мост промыли в центре Москвы
Андреевский мост промыли в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T13:27
2024-03-27T13:27
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Андреевский мост промыли в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Специалисты Комплекса городского хозяйства проводят масштабные промывки инженерных сооружений после зимы. Всего до конца апреля приведем в порядок около 2 тысяч объектов – мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Завершили промывку остекленной галереи пешеходного Андреевского моста, который соединяет Фрунзенскую и Пушкинскую набережные", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что работы выполнила бригада из пяти человек, в числе которых были промышленные альпинисты. На время промывки проход пешеходов по мосту не ограничивался.
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городское хозяйство москвы, общество, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Общество, Москва, Петр Бирюков, Комплекс городского хозяйства Москвы

Андреевский мост промыли в центре Москвы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПешеходный Пушкинский (Андреевский) мост в Москве
Пешеходный Пушкинский (Андреевский) мост в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пешеходный Пушкинский (Андреевский) мост в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Андреевский мост промыли в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства проводят масштабные промывки инженерных сооружений после зимы. Всего до конца апреля приведем в порядок около 2 тысяч объектов – мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Завершили промывку остекленной галереи пешеходного Андреевского моста, который соединяет Фрунзенскую и Пушкинскую набережные", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
© Telegram/Городское хозяйство Москвы Андреевский мост промыли в центре Москвы
Андреевский мост промыли в центре Москвы
© Telegram/Городское хозяйство Москвы
Андреевский мост промыли в центре Москвы
Отмечается, что работы выполнила бригада из пяти человек, в числе которых были промышленные альпинисты. На время промывки проход пешеходов по мосту не ограничивался.
Причал Китай-город/Устьинский в центре Москвы промыли после зимы - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Причал "Китай-город/Устьинский" в центре Москвы промыли после зимы
21 марта, 10:44
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыОбществоМоскваПетр БирюковКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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