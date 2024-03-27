https://ria.ru/20240327/most-1936147300.html

Андреевский мост промыли в центре Москвы

Андреевский мост промыли в центре Москвы - РИА Новости, 27.03.2024

Андреевский мост промыли в центре Москвы

Андреевский мост промыли в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T13:27

2024-03-27T13:27

2024-03-27T13:27

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Андреевский мост промыли в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Специалисты Комплекса городского хозяйства проводят масштабные промывки инженерных сооружений после зимы. Всего до конца апреля приведем в порядок около 2 тысяч объектов – мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Завершили промывку остекленной галереи пешеходного Андреевского моста, который соединяет Фрунзенскую и Пушкинскую набережные", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что работы выполнила бригада из пяти человек, в числе которых были промышленные альпинисты. На время промывки проход пешеходов по мосту не ограничивался.

https://ria.ru/20240321/prichal-1934626339.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы