https://ria.ru/20240327/most-1936147300.html
Андреевский мост промыли в центре Москвы
Андреевский мост промыли в центре Москвы - РИА Новости, 27.03.2024
Андреевский мост промыли в центре Москвы
Андреевский мост промыли в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T13:27
2024-03-27T13:27
2024-03-27T13:27
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Андреевский мост промыли в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Специалисты Комплекса городского хозяйства проводят масштабные промывки инженерных сооружений после зимы. Всего до конца апреля приведем в порядок около 2 тысяч объектов – мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Завершили промывку остекленной галереи пешеходного Андреевского моста, который соединяет Фрунзенскую и Пушкинскую набережные", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что работы выполнила бригада из пяти человек, в числе которых были промышленные альпинисты. На время промывки проход пешеходов по мосту не ограничивался.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Общество, Москва, Петр Бирюков, Комплекс городского хозяйства Москвы