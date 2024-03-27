https://ria.ru/20240327/most-1936088942.html

Среди пропавших после обрушения моста в США есть граждане других стран

Среди пропавших после обрушения моста в США есть граждане других стран - РИА Новости, 27.03.2024

Среди пропавших после обрушения моста в США есть граждане других стран

Среди пропавших без вести после обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе есть граждане Мексики, Гватемалы и Сальвадора, сообщает... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T09:06

2024-03-27T09:06

2024-03-27T13:41

в мире

балтимор

мэриленд

мексика

обрушение моста в балтиморе

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Среди пропавших без вести после обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе есть граждане Мексики, Гватемалы и Сальвадора, сообщает консульский отдел посольство Meкcики в Вашингтоне в социальной сети X. "Последние новости об обрушении моста в Балтиморе, штат Мэриленд: шесть рабочих пропали без вести, среди них мексиканцы, гватемальцы и сальвадорцы", - говорится в сообщении консульства. Автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в городе Балтиморе в американском штате Мэриленд утром во вторник обрушился после того, как в него врезалось судно. Местная полиция и губернатор Мэриленда заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. Судьба шестерых человек остается неизвестной.

https://ria.ru/20240327/most-1936066149.html

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мексика

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Дарья Буймова

в мире, балтимор, мэриленд, мексика, обрушение моста в балтиморе