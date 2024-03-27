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Среди пропавших после обрушения моста в США есть граждане других стран - РИА Новости, 27.03.2024
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09:06 27.03.2024 (обновлено: 13:41 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/most-1936088942.html
Среди пропавших после обрушения моста в США есть граждане других стран
Среди пропавших после обрушения моста в США есть граждане других стран - РИА Новости, 27.03.2024
Среди пропавших после обрушения моста в США есть граждане других стран
Среди пропавших без вести после обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе есть граждане Мексики, Гватемалы и Сальвадора, сообщает... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T09:06
2024-03-27T13:41
в мире
балтимор
мэриленд
мексика
обрушение моста в балтиморе
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Среди пропавших без вести после обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе есть граждане Мексики, Гватемалы и Сальвадора, сообщает консульский отдел посольство Meкcики в Вашингтоне в социальной сети X. "Последние новости об обрушении моста в Балтиморе, штат Мэриленд: шесть рабочих пропали без вести, среди них мексиканцы, гватемальцы и сальвадорцы", - говорится в сообщении консульства. Автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в городе Балтиморе в американском штате Мэриленд утром во вторник обрушился после того, как в него врезалось судно. Местная полиция и губернатор Мэриленда заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. Судьба шестерых человек остается неизвестной.
https://ria.ru/20240327/most-1936066149.html
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в мире, балтимор, мэриленд, мексика, обрушение моста в балтиморе
В мире, Балтимор, Мэриленд, Мексика, Обрушение моста в Балтиморе
Среди пропавших после обрушения моста в США есть граждане других стран

Среди пропавших после обрушения моста в Балтиморе есть граждане латиноамериканцы

© AP Photo / Steve HelberГрузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе. 26 марта 2024
Грузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе. 26 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Steve Helber
Грузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе. 26 марта 2024
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Среди пропавших без вести после обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе есть граждане Мексики, Гватемалы и Сальвадора, сообщает консульский отдел посольство Meкcики в Вашингтоне в социальной сети X.
"Последние новости об обрушении моста в Балтиморе, штат Мэриленд: шесть рабочих пропали без вести, среди них мексиканцы, гватемальцы и сальвадорцы", - говорится в сообщении консульства.
Автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в городе Балтиморе в американском штате Мэриленд утром во вторник обрушился после того, как в него врезалось судно. Местная полиция и губернатор Мэриленда заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. Судьба шестерых человек остается неизвестной.
Грузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе. 26 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
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В миреБалтиморМэрилендМексикаОбрушение моста в Балтиморе
 
 
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