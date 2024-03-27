Среди пропавших после обрушения моста в США есть граждане других стран
Среди пропавших после обрушения моста в Балтиморе есть граждане латиноамериканцы
© AP Photo / Steve HelberГрузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе. 26 марта 2024
© AP Photo / Steve Helber
Грузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе. 26 марта 2024
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Среди пропавших без вести после обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе есть граждане Мексики, Гватемалы и Сальвадора, сообщает консульский отдел посольство Meкcики в Вашингтоне в социальной сети X.
"Последние новости об обрушении моста в Балтиморе, штат Мэриленд: шесть рабочих пропали без вести, среди них мексиканцы, гватемальцы и сальвадорцы", - говорится в сообщении консульства.
Автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в городе Балтиморе в американском штате Мэриленд утром во вторник обрушился после того, как в него врезалось судно. Местная полиция и губернатор Мэриленда заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. Судьба шестерых человек остается неизвестной.