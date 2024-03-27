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СМИ назвали предварительное число погибших при обрушении моста в Балтиморе - РИА Новости, 27.03.2024
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02:34 27.03.2024 (обновлено: 13:48 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/most-1936066149.html
СМИ назвали предварительное число погибших при обрушении моста в Балтиморе
СМИ назвали предварительное число погибших при обрушении моста в Балтиморе - РИА Новости, 27.03.2024
СМИ назвали предварительное число погибших при обрушении моста в Балтиморе
Шесть человек, чья судьба оставалась неизвестной после обрушения моста в Балтиморе, предварительно, погибли, сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на главу... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T02:34
2024-03-27T13:48
балтимор
мэриленд
обрушение моста в балтиморе
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Шесть человек, чья судьба оставалась неизвестной после обрушения моста в Балтиморе, предварительно, погибли, сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на главу компании Джеффри Прицкера Brawner Builders, чьи рабочие находились на мосту во время ЧП.Автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в американском штате Мэриленд утром во вторник обрушился после того, как в него врезалось судно. Местная полиция и губернатор Мэриленда заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. По данным агентства, ссылающегося на Прицкера, бригада в момент обрушения работала на середине моста. Шесть человек, по его словам, считаются погибшими.
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балтимор, мэриленд, обрушение моста в балтиморе, в мире
Балтимор, Мэриленд, Обрушение моста в Балтиморе, В мире
СМИ назвали предварительное число погибших при обрушении моста в Балтиморе

AP: при обрушении моста в Балтиморе погибли, предварительно, шесть человек

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГрузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе. 26 марта 2024
Грузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе. 26 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Грузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе. 26 марта 2024
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Шесть человек, чья судьба оставалась неизвестной после обрушения моста в Балтиморе, предварительно, погибли, сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на главу компании Джеффри Прицкера Brawner Builders, чьи рабочие находились на мосту во время ЧП.
Автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в американском штате Мэриленд утром во вторник обрушился после того, как в него врезалось судно. Местная полиция и губернатор Мэриленда заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай.
По данным агентства, ссылающегося на Прицкера, бригада в момент обрушения работала на середине моста. Шесть человек, по его словам, считаются погибшими.
Грузовое судно и рухнувший мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
СМИ: капитан судна, врезавшегося в мост в Балтиморе, мог быть украинцем
26 марта, 21:54
 
БалтиморМэрилендОбрушение моста в БалтимореВ мире
 
 
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