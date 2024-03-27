https://ria.ru/20240327/most-1936066149.html

СМИ назвали предварительное число погибших при обрушении моста в Балтиморе

СМИ назвали предварительное число погибших при обрушении моста в Балтиморе - РИА Новости, 27.03.2024

СМИ назвали предварительное число погибших при обрушении моста в Балтиморе

Шесть человек, чья судьба оставалась неизвестной после обрушения моста в Балтиморе, предварительно, погибли, сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на главу... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T02:34

2024-03-27T02:34

2024-03-27T13:48

балтимор

мэриленд

обрушение моста в балтиморе

в мире

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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Шесть человек, чья судьба оставалась неизвестной после обрушения моста в Балтиморе, предварительно, погибли, сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на главу компании Джеффри Прицкера Brawner Builders, чьи рабочие находились на мосту во время ЧП.Автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в американском штате Мэриленд утром во вторник обрушился после того, как в него врезалось судно. Местная полиция и губернатор Мэриленда заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. По данным агентства, ссылающегося на Прицкера, бригада в момент обрушения работала на середине моста. Шесть человек, по его словам, считаются погибшими.

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балтимор

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балтимор, мэриленд, обрушение моста в балтиморе, в мире