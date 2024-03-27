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СМИ назвали предварительное число погибших при обрушении моста в Балтиморе
СМИ назвали предварительное число погибших при обрушении моста в Балтиморе - РИА Новости, 27.03.2024
СМИ назвали предварительное число погибших при обрушении моста в Балтиморе
Шесть человек, чья судьба оставалась неизвестной после обрушения моста в Балтиморе, предварительно, погибли, сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на главу... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T02:34
2024-03-27T02:34
2024-03-27T13:48
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Шесть человек, чья судьба оставалась неизвестной после обрушения моста в Балтиморе, предварительно, погибли, сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на главу компании Джеффри Прицкера Brawner Builders, чьи рабочие находились на мосту во время ЧП.Автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в американском штате Мэриленд утром во вторник обрушился после того, как в него врезалось судно. Местная полиция и губернатор Мэриленда заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. По данным агентства, ссылающегося на Прицкера, бригада в момент обрушения работала на середине моста. Шесть человек, по его словам, считаются погибшими.
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балтимор, мэриленд, обрушение моста в балтиморе, в мире
Балтимор, Мэриленд, Обрушение моста в Балтиморе, В мире
СМИ назвали предварительное число погибших при обрушении моста в Балтиморе
AP: при обрушении моста в Балтиморе погибли, предварительно, шесть человек