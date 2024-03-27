https://ria.ru/20240327/moskva-1936068031.html

Москвичам пообещали апрельское тепло на выходных

Москвичам пообещали апрельское тепло на выходных - РИА Новости, 27.03.2024

Москвичам пообещали апрельское тепло на выходных

Дневные температуры на выходных в Москве приблизятся к 15 градусам благодаря воздушным массам из Малой Азии и северной Африки, столбик термометра не опустится... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T03:21

2024-03-27T03:21

2024-03-27T03:21

москва

африка

россия

общество

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Дневные температуры на выходных в Москве приблизятся к 15 градусам благодаря воздушным массам из Малой Азии и северной Африки, столбик термометра не опустится ниже нуля даже ночью, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Мы в Москве наблюдаем, что пришла весна, она бурно прогрессирует. Начиная со среды температура будет двузначная. В выходные температура приблизится к 15 градусам", - сказал Вильфанд. По его словам, в среду и четверг температура воздуха в Москве будет выше нормы на два градуса, в пятницу – уже на четыре градуса, а в выходные – на пять-шесть градусов. Такое потепление связано с тем, что столица окажется на восточной периферии циклона, и воздушные массы будут поступать из Малой Азии и даже севера Африки. "Начиная с пятницы положительными будут и ночные температуры… Такой температурный фон характерен для середины апреля", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20240326/sinoptik-1935792884.html

https://ria.ru/20240327/morozy-1936067613.html

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москва, африка, россия, общество, роман вильфанд, гидрометцентр