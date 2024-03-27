https://ria.ru/20240327/moskva-1936068031.html
Москвичам пообещали апрельское тепло на выходных
Москвичам пообещали апрельское тепло на выходных - РИА Новости, 27.03.2024
Москвичам пообещали апрельское тепло на выходных
Дневные температуры на выходных в Москве приблизятся к 15 градусам благодаря воздушным массам из Малой Азии и северной Африки, столбик термометра не опустится... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T03:21
2024-03-27T03:21
2024-03-27T03:21
москва
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Дневные температуры на выходных в Москве приблизятся к 15 градусам благодаря воздушным массам из Малой Азии и северной Африки, столбик термометра не опустится ниже нуля даже ночью, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Мы в Москве наблюдаем, что пришла весна, она бурно прогрессирует. Начиная со среды температура будет двузначная. В выходные температура приблизится к 15 градусам", - сказал Вильфанд. По его словам, в среду и четверг температура воздуха в Москве будет выше нормы на два градуса, в пятницу – уже на четыре градуса, а в выходные – на пять-шесть градусов. Такое потепление связано с тем, что столица окажется на восточной периферии циклона, и воздушные массы будут поступать из Малой Азии и даже севера Африки. "Начиная с пятницы положительными будут и ночные температуры… Такой температурный фон характерен для середины апреля", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20240326/sinoptik-1935792884.html
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москва, африка, россия, общество, роман вильфанд, гидрометцентр
Москва, Африка, Россия, Общество, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Москвичам пообещали апрельское тепло на выходных
Вильфанд: в Москве на выходных будет до 15 градусов тепла
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Дневные температуры на выходных в Москве приблизятся к 15 градусам благодаря воздушным массам из Малой Азии и северной Африки, столбик термометра не опустится ниже нуля даже ночью, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Мы в Москве наблюдаем, что пришла весна, она бурно прогрессирует. Начиная со среды температура будет двузначная. В выходные температура приблизится к 15 градусам", - сказал Вильфанд.
По его словам, в среду и четверг температура воздуха в Москве будет выше нормы на два градуса, в пятницу – уже на четыре градуса, а в выходные – на пять-шесть градусов. Такое потепление связано с тем, что столица окажется на восточной периферии циклона, и воздушные массы будут поступать из Малой Азии и даже севера Африки.
"Начиная с пятницы положительными будут и ночные температуры… Такой температурный фон характерен для середины апреля", - добавил синоптик.