https://ria.ru/20240327/morozy-1936067613.html

Жителей девяти регионов предупредили об аномальных морозах

Жителей девяти регионов предупредили об аномальных морозах - РИА Новости, 27.03.2024

Жителей девяти регионов предупредили об аномальных морозах

Аномальные морозы от минус 20 до минус 40 градусов прогнозируются на севере Урала и Сибири, в Забайкальском крае, Бурятии и Иркутской области, сообщил РИА... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T03:14

2024-03-27T03:14

2024-03-27T05:25

забайкальский край

общество

иркутская область

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Аномальные морозы от минус 20 до минус 40 градусов прогнозируются на севере Урала и Сибири, в Забайкальском крае, Бурятии и Иркутской области, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Если температура в холодный период времени на семь и более градусов ниже нормы, это опасно. В некоторых регионах прогнозируется опасность", — сказал Вильфанд.По его словам, в Ненецком автономном округе и республике Коми с 27 по 29 марта температура воздуха будет на 7-10 градусов ниже нормы, в диапазоне от минус 27 до минус 28 градусов. В Ямало-Ненецком автономном округе температура опустится на 6-9 градусов ниже нормы, до 32 градусов мороза. В Ханты-Мансийском автономном округе похолодает до минус 20-23 градусов. В Красноярском крае ожидаются морозы до минус 35. В центре Якутии — до минус 36-40 градусов. В Бурятии и Забайкальской крае прогнозируется около минус 25 градусов, в Иркутской области — 23-30 градусов мороза.

https://ria.ru/20240326/sinoptik-1935792884.html

забайкальский край

иркутская область

россия

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забайкальский край, общество, иркутская область, россия, роман вильфанд, гидрометцентр