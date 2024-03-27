https://ria.ru/20240327/morozy-1936067613.html
Жителей девяти регионов предупредили об аномальных морозах
Жителей девяти регионов предупредили об аномальных морозах - РИА Новости, 27.03.2024
Жителей девяти регионов предупредили об аномальных морозах
Аномальные морозы от минус 20 до минус 40 градусов прогнозируются на севере Урала и Сибири, в Забайкальском крае, Бурятии и Иркутской области, сообщил РИА... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T03:14
2024-03-27T03:14
2024-03-27T05:25
забайкальский край
общество
иркутская область
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Аномальные морозы от минус 20 до минус 40 градусов прогнозируются на севере Урала и Сибири, в Забайкальском крае, Бурятии и Иркутской области, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Если температура в холодный период времени на семь и более градусов ниже нормы, это опасно. В некоторых регионах прогнозируется опасность", — сказал Вильфанд.По его словам, в Ненецком автономном округе и республике Коми с 27 по 29 марта температура воздуха будет на 7-10 градусов ниже нормы, в диапазоне от минус 27 до минус 28 градусов. В Ямало-Ненецком автономном округе температура опустится на 6-9 градусов ниже нормы, до 32 градусов мороза. В Ханты-Мансийском автономном округе похолодает до минус 20-23 градусов. В Красноярском крае ожидаются морозы до минус 35. В центре Якутии — до минус 36-40 градусов. В Бурятии и Забайкальской крае прогнозируется около минус 25 градусов, в Иркутской области — 23-30 градусов мороза.
https://ria.ru/20240326/sinoptik-1935792884.html
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забайкальский край, общество, иркутская область, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Забайкальский край, Общество, Иркутская область, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Жителей девяти регионов предупредили об аномальных морозах
Вильфанд: в девять регионов России придут аномальны морозы до минус 40 градусов