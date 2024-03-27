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Роспотребнадзор обнаружил предприятие-фантом - РИА Новости, 27.03.2024
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12:35 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/moloko-1936134525.html
Роспотребнадзор обнаружил предприятие-фантом
Роспотребнадзор обнаружил предприятие-фантом - РИА Новости, 27.03.2024
Роспотребнадзор обнаружил предприятие-фантом
Предприятие ООО "Молочный ручей", занимающееся производством молочной продукции, в товарно-сопроводительных документах и декларациях о соответствии ЕАЭС... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T12:35
2024-03-27T12:35
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Предприятие ООО "Молочный ручей", занимающееся производством молочной продукции, в товарно-сопроводительных документах и декларациях о соответствии ЕАЭС недействительна, соответственно товары кампании могут быть потенциально опасными для потребителя, сообщили в подмосковном Роспотребнадзоре. "Согласно информации, с сайта Федеральной службы по аккредитации было установлено, что декларация о соответствии ЕАЭС № RU.Д-RU.PA10.А.85218/23 от 19.05.2023, принятая заявителем ООО "ЛЕГИОН СЕРТ" (108801, Россия, город Москва, Поселение Сосенское, бульвар Скандинавский, дом 1 корпус 2, квартира 165), производителем продукции является ООО "Молочный ручей", находится в статусе "Недействителен", - отметили в ведомстве. Роспотребнадзор предупреждает, что молочная продукция с маркировкой производителя ООО "Молочный ручей" вырабатывается неустановленными лицами, в неизвестных условиях, маркируется с использованием недостоверных сведений и может быть опасной в эпидемиологическом отношении и вызвать пищевое отравление.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), евразийский экономический союз
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Евразийский экономический союз
Роспотребнадзор обнаружил предприятие-фантом

Роспотребнадзор обнаружил предприятие-фантом ООО "Молочный ручей"

© iStock.com / Kurgu128Холодильник с продуктами питания
Холодильник с продуктами питания - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© iStock.com / Kurgu128
Холодильник с продуктами питания. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Предприятие ООО "Молочный ручей", занимающееся производством молочной продукции, в товарно-сопроводительных документах и декларациях о соответствии ЕАЭС недействительна, соответственно товары кампании могут быть потенциально опасными для потребителя, сообщили в подмосковном Роспотребнадзоре.
«
"Согласно информации, с сайта Федеральной службы по аккредитации было установлено, что декларация о соответствии ЕАЭС № RU.Д-RU.PA10.А.85218/23 от 19.05.2023, принятая заявителем ООО "ЛЕГИОН СЕРТ" (108801, Россия, город Москва, Поселение Сосенское, бульвар Скандинавский, дом 1 корпус 2, квартира 165), производителем продукции является ООО "Молочный ручей", находится в статусе "Недействителен", - отметили в ведомстве.
Роспотребнадзор предупреждает, что молочная продукция с маркировкой производителя ООО "Молочный ручей" вырабатывается неустановленными лицами, в неизвестных условиях, маркируется с использованием недостоверных сведений и может быть опасной в эпидемиологическом отношении и вызвать пищевое отравление.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Евразийский экономический союз
 
 
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