https://ria.ru/20240327/moldaviya-1936278591.html

Экс-премьер Молдавии рассказал, что привело страну к кризисной ситуации

Экс-премьер Молдавии рассказал, что привело страну к кризисной ситуации - РИА Новости, 27.03.2024

Экс-премьер Молдавии рассказал, что привело страну к кризисной ситуации

Молдавия оказалась в тяжелейшем экономическом кризисе из-за некомпетентности действующих властей, заявил в четверг бывший премьер-министр республики, лидер... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T23:40

2024-03-27T23:40

2024-03-27T23:40

в мире

молдавия

украина

россия

владимир филат

майя санду

либерально-демократическая партия молдавии

сбербанк россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 27 мар – РИА Новости. Молдавия оказалась в тяжелейшем экономическом кризисе из-за некомпетентности действующих властей, заявил в четверг бывший премьер-министр республики, лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты. Власти республики неоднократно заявляли в СМИ, что кризис был спровоцирован СВО России на Украине. "Молдавия ввергнута в худший кризис за 32 года независимости. Этот кризис характеризуется дезорганизацией и дезинформацией. Непрозрачностью и неэффективностью, автократией и протекционизмом. Бедностью и воровством. Безответственностью и трусостью. Автором этого кризиса является президент Майя Санду. Она привела к власти некомпетентную и безответственную команду, лишенную нравственного воспитания и достоинства. Он разрушила экономику, из-за неё население обнищало", - написал политик на своей страничке в социальной сети Facebook*. Филат, при правлении которого Молдавия подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом (в 2014 году), подчеркнул, что евроинтеграционные процесс не решает экономические проблемы республики. "Мы видим, как молдаване сами решают свои вопросы, покидая страну. Сегодня Молдавия является простым потребителем обстоятельств, созданных другими странами. Поэтому Кишинёв c трудом интегрируется в цивилизованные социально-экономические процессы, зависнув в роли попрошайки", - добавил лидер молдавских либерал-демократов. Филат в 2016 году был приговорен к девяти годам тюрьмы после того, как прокуроры доказали его виновность в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции в деле о краже в Banca de Economii (Сбербанке Молдавии). В начале декабря 2020 года он был досрочно освобожден. Адвокаты политика опротестовали вердикты молдавских судей в Европейском суде по правам человека, который установил, что в отношении Филата не было справедливого судебного процесса. В июле 2022 года Филат после нескольких лет неучастия в политической жизни страны был снова переизбран председателем ЛДПМ на четыре года. Политик неоднократно выступал с критикой в адрес Санду и правящей партии "Действие и солидарность", обвиняя их в некомпетентности и безответственности.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240212/moldaviya-1926921303.html

https://ria.ru/20240322/moldaviya-1935032524.html

молдавия

украина

россия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, украина, россия, владимир филат, майя санду, либерально-демократическая партия молдавии, сбербанк россии, кишинев