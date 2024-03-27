Экс-премьер Молдавии рассказал, что привело страну к кризисной ситуации
Владимир Филат: Молдавию к кризисной ситуации привело нынешнее руководство
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 мар – РИА Новости. Молдавия оказалась в тяжелейшем экономическом кризисе из-за некомпетентности действующих властей, заявил в четверг бывший премьер-министр республики, лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.
Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты. Власти республики неоднократно заявляли в СМИ, что кризис был спровоцирован СВО России на Украине.
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"Молдавия ввергнута в худший кризис за 32 года независимости. Этот кризис характеризуется дезорганизацией и дезинформацией. Непрозрачностью и неэффективностью, автократией и протекционизмом. Бедностью и воровством. Безответственностью и трусостью. Автором этого кризиса является президент Майя Санду. Она привела к власти некомпетентную и безответственную команду, лишенную нравственного воспитания и достоинства. Он разрушила экономику, из-за неё население обнищало", - написал политик на своей страничке в социальной сети Facebook*.
Филат, при правлении которого Молдавия подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом (в 2014 году), подчеркнул, что евроинтеграционные процесс не решает экономические проблемы республики.
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"Мы видим, как молдаване сами решают свои вопросы, покидая страну. Сегодня Молдавия является простым потребителем обстоятельств, созданных другими странами. Поэтому Кишинёв c трудом интегрируется в цивилизованные социально-экономические процессы, зависнув в роли попрошайки", - добавил лидер молдавских либерал-демократов.
Филат в 2016 году был приговорен к девяти годам тюрьмы после того, как прокуроры доказали его виновность в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции в деле о краже в Banca de Economii (Сбербанке Молдавии). В начале декабря 2020 года он был досрочно освобожден. Адвокаты политика опротестовали вердикты молдавских судей в Европейском суде по правам человека, который установил, что в отношении Филата не было справедливого судебного процесса.
В июле 2022 года Филат после нескольких лет неучастия в политической жизни страны был снова переизбран председателем ЛДПМ на четыре года. Политик неоднократно выступал с критикой в адрес Санду и правящей партии "Действие и солидарность", обвиняя их в некомпетентности и безответственности.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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