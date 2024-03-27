Молдавию превращают в очередной антироссийский анклав, заявил депутат
Боля: молдаване не хотят участвовать в геополитических игрищах против России
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Милитаризация Молдавии ведёт к превращению страны в очередной анклав против России, молдавский народ не хочет участвовать в этих геополитических игрищах, заявил депутат парламента Молдавии, один из лидеров оппозиционной партии "Возрождение" Василий Боля.
"Это ведёт к тому, чтобы из Молдовы сделать очередной анклав против России. К сожалению, (чтобы - ред.) использовать нашу страну в качестве пешки в этой геополитической борьбе… Мы не нуждаемся в этих игрищах", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. в российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
Санду пошла ва-банк. Молдавия наказывает оппозицию за дружбу с Россией
21 сентября 2023, 16:49