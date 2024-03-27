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Молдавию превращают в очередной антироссийский анклав, заявил депутат - РИА Новости, 27.03.2024
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16:19 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/moldaviya-1936201028.html
Молдавию превращают в очередной антироссийский анклав, заявил депутат
Молдавию превращают в очередной антироссийский анклав, заявил депутат - РИА Новости, 27.03.2024
Молдавию превращают в очередной антироссийский анклав, заявил депутат
Милитаризация Молдавии ведёт к превращению страны в очередной анклав против России, молдавский народ не хочет участвовать в этих геополитических игрищах, заявил РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T16:19
2024-03-27T16:19
молдавия
россия
майя санду
василий боля
нато
в мире
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Милитаризация Молдавии ведёт к превращению страны в очередной анклав против России, молдавский народ не хочет участвовать в этих геополитических игрищах, заявил депутат парламента Молдавии, один из лидеров оппозиционной партии "Возрождение" Василий Боля. "Это ведёт к тому, чтобы из Молдовы сделать очередной анклав против России. К сожалению, (чтобы - ред.) использовать нашу страну в качестве пешки в этой геополитической борьбе… Мы не нуждаемся в этих игрищах", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Парламентарий подчеркнул, что втягивание Кишинёва в геополитическую игру против Москвы негативно скажется на экономике Молдавии и других сферах. По его словам, страны, которые заняли однобокую проевропейскую позицию в международных делах в противовес многовекторности "от этого только проиграли". Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. в российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
https://ria.ru/20240327/moldaviya-1936074861.html
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
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молдавия, россия, майя санду, василий боля, нато, в мире
Молдавия, Россия, Майя Санду, Василий Боля, НАТО, В мире
Молдавию превращают в очередной антироссийский анклав, заявил депутат

Боля: молдаване не хотят участвовать в геополитических игрищах против России

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии во время акции в Кишиневе
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Милитаризация Молдавии ведёт к превращению страны в очередной анклав против России, молдавский народ не хочет участвовать в этих геополитических игрищах, заявил депутат парламента Молдавии, один из лидеров оппозиционной партии "Возрождение" Василий Боля.
"Это ведёт к тому, чтобы из Молдовы сделать очередной анклав против России. К сожалению, (чтобы - ред.) использовать нашу страну в качестве пешки в этой геополитической борьбе… Мы не нуждаемся в этих игрищах", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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Парламентарий подчеркнул, что втягивание Кишинёва в геополитическую игру против Москвы негативно скажется на экономике Молдавии и других сферах. По его словам, страны, которые заняли однобокую проевропейскую позицию в международных делах в противовес многовекторности "от этого только проиграли".
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. в российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
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