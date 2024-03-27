https://ria.ru/20240327/mir-1936117525.html
Samsung Pay перестанет поддерживать карты "Мир" с 3 апреля
Samsung Pay перестанет поддерживать карты "Мир" с 3 апреля - РИА Новости, 27.03.2024
Samsung Pay перестанет поддерживать карты "Мир" с 3 апреля
Владельцы телефонов Samsung через неделю не смогут пользоваться виртуальными картами "Мир", сообщила компания-производитель. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T11:46
2024-03-27T11:46
2024-03-27T14:13
samsung
технологии
карта "мир"
экономика
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Владельцы телефонов Samsung через неделю не смогут пользоваться виртуальными картами "Мир", сообщила компания-производитель."Начиная с 3 апреля 2024 года добавление и использование карт "Мир" в Samsung Pay будет недоступно", — говорится в пресс-релизе.При этом сервис продолжит работать с клубными картами и картами постоянного клиента.Кроме того, из магазина Google Play пропало мобильное приложение платежной системы "Мир" для оплаты смартфоном Mir Pay, выяснил корреспондент РИА Новости. Также по поиску больше не находятся приложения "СБПэй" и "Привет!", которые ранее были доступны для скачивания.В феврале Национальная система платежных карт — оператор карт "Мир" — попала под американские санкции. После этого ее приложения пропали из AppStore. В НСПК сообщили, что уже установленные программы продолжают работать и посоветовали не удалять и не обновлять их.Сервис Samsung Pay запустили в 2015-м, в России он заработал спустя год. До введения санкций это была третья по популярности система бесконтактных платежей в России с долей 17%.
https://ria.ru/20230321/mir-1858682326.html
https://ria.ru/20240228/moshenniki-1930058484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
samsung, технологии, карта "мир", экономика
Samsung, Технологии, Карта "Мир", Экономика
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости.
Владельцы телефонов Samsung
через неделю не смогут пользоваться виртуальными картами "Мир", сообщила компания-производитель
.
"Начиная с 3 апреля 2024 года добавление и использование карт "Мир" в Samsung Pay будет недоступно", — говорится в пресс-релизе.
При этом сервис продолжит работать с клубными картами и картами постоянного клиента.
Кроме того, из магазина Google Play пропало мобильное приложение платежной системы "Мир" для оплаты смартфоном Mir Pay, выяснил корреспондент РИА Новости. Также по поиску больше не находятся приложения "СБПэй" и "Привет!", которые ранее были доступны для скачивания.
В феврале Национальная система платежных карт — оператор карт "Мир" — попала под американские санкции. После этого ее приложения пропали из AppStore. В НСПК сообщили, что уже установленные программы продолжают работать и посоветовали не удалять и не обновлять их.
Сервис Samsung Pay запустили в 2015-м, в России
он заработал спустя год. До введения санкций это была третья по популярности система бесконтактных платежей в России с долей 17%.