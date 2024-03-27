https://ria.ru/20240327/mintrans-1936225641.html

СБУ заочно предъявила обвинение замглавы российского Минтранса

СБУ заочно предъявила обвинение замглавы российского Минтранса - РИА Новости, 27.03.2024

СБУ заочно предъявила обвинение замглавы российского Минтранса

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в среду в Telegram-канале, что заочно предъявила обвинение трем российским чиновникам, в том числе замминистра... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T18:01

2024-03-27T18:01

2024-03-27T18:01

специальная военная операция на украине

россия

александр пошивай

служба безопасности украины

в мире

министерство транспорта рф (минтранс россии)

украина

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в среду в Telegram-канале, что заочно предъявила обвинение трем российским чиновникам, в том числе замминистра транспорта РФ Александру Пошиваю. "Служба безопасности собрала доказательную базу на еще трех российских чиновников… Речь идет о заместителе министра транспорта РФ Александре Пошивае, руководителе федерального агентства морского и речного транспорта России Захарии Джиоеве, руководителе федерального учреждения "Администрация морских портов Азовского моря" Сергее Сафоничеве", - говорится в сообщении СБУ. Утверждается, что обвиняемые использовали морской торговый порт в Бердянске для Минобороны России. Им предъявлено обвинение по статье "Пособничество в ведении войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.

https://ria.ru/20240215/deripaska-1927607420.html

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Кирилл Волков

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