https://ria.ru/20240327/mintrans-1936225641.html
СБУ заочно предъявила обвинение замглавы российского Минтранса
СБУ заочно предъявила обвинение замглавы российского Минтранса - РИА Новости, 27.03.2024
СБУ заочно предъявила обвинение замглавы российского Минтранса
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в среду в Telegram-канале, что заочно предъявила обвинение трем российским чиновникам, в том числе замминистра... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T18:01
2024-03-27T18:01
2024-03-27T18:01
специальная военная операция на украине
россия
александр пошивай
служба безопасности украины
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министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в среду в Telegram-канале, что заочно предъявила обвинение трем российским чиновникам, в том числе замминистра транспорта РФ Александру Пошиваю. "Служба безопасности собрала доказательную базу на еще трех российских чиновников… Речь идет о заместителе министра транспорта РФ Александре Пошивае, руководителе федерального агентства морского и речного транспорта России Захарии Джиоеве, руководителе федерального учреждения "Администрация морских портов Азовского моря" Сергее Сафоничеве", - говорится в сообщении СБУ. Утверждается, что обвиняемые использовали морской торговый порт в Бердянске для Минобороны России. Им предъявлено обвинение по статье "Пособничество в ведении войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
https://ria.ru/20240215/deripaska-1927607420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, александр пошивай, служба безопасности украины, в мире, министерство транспорта рф (минтранс россии), украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Александр Пошивай, Служба безопасности Украины, В мире, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Украина
СБУ заочно предъявила обвинение замглавы российского Минтранса
СБУ заочно предъявила обвинение замглавы Минтранса России Пошиваю