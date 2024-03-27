Рейтинг@Mail.ru
СБУ заочно предъявила обвинение замглавы российского Минтранса - РИА Новости, 27.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:01 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/mintrans-1936225641.html
СБУ заочно предъявила обвинение замглавы российского Минтранса
СБУ заочно предъявила обвинение замглавы российского Минтранса - РИА Новости, 27.03.2024
СБУ заочно предъявила обвинение замглавы российского Минтранса
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в среду в Telegram-канале, что заочно предъявила обвинение трем российским чиновникам, в том числе замминистра... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T18:01
2024-03-27T18:01
специальная военная операция на украине
россия
александр пошивай
служба безопасности украины
в мире
министерство транспорта рф (минтранс россии)
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150950/99/1509509981_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d004a64bdcb257909a6d4f6af883243c.jpg
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в среду в Telegram-канале, что заочно предъявила обвинение трем российским чиновникам, в том числе замминистра транспорта РФ Александру Пошиваю. "Служба безопасности собрала доказательную базу на еще трех российских чиновников… Речь идет о заместителе министра транспорта РФ Александре Пошивае, руководителе федерального агентства морского и речного транспорта России Захарии Джиоеве, руководителе федерального учреждения "Администрация морских портов Азовского моря" Сергее Сафоничеве", - говорится в сообщении СБУ. Утверждается, что обвиняемые использовали морской торговый порт в Бердянске для Минобороны России. Им предъявлено обвинение по статье "Пособничество в ведении войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
https://ria.ru/20240215/deripaska-1927607420.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150950/99/1509509981_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_757a93e747fc834fec1ab435e9b8415d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр пошивай, служба безопасности украины, в мире, министерство транспорта рф (минтранс россии), украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Александр Пошивай, Служба безопасности Украины, В мире, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Украина
СБУ заочно предъявила обвинение замглавы российского Минтранса

СБУ заочно предъявила обвинение замглавы Минтранса России Пошиваю

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в среду в Telegram-канале, что заочно предъявила обвинение трем российским чиновникам, в том числе замминистра транспорта РФ Александру Пошиваю.
"Служба безопасности собрала доказательную базу на еще трех российских чиновников… Речь идет о заместителе министра транспорта РФ Александре Пошивае, руководителе федерального агентства морского и речного транспорта России Захарии Джиоеве, руководителе федерального учреждения "Администрация морских портов Азовского моря" Сергее Сафоничеве", - говорится в сообщении СБУ.
Утверждается, что обвиняемые использовали морской торговый порт в Бердянске для Минобороны России. Им предъявлено обвинение по статье "Пособничество в ведении войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц".
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
СБУ заочно предъявила обвинения Дерипаске
15 февраля, 15:42
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАлександр ПошивайСлужба безопасности УкраиныВ миреМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала