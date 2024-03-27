https://ria.ru/20240327/mikroaes-1936159556.html

В России проработают вопрос строительства "микро-АЭС"

В России проработают вопрос строительства "микро-АЭС" - РИА Новости, 27.03.2024

В России проработают вопрос строительства "микро-АЭС"

Правительство России поручило "Росатому", Минэкономразвития и Минфину проработать вопрос строительства "микро-АЭС" на удаленных территориях страны. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T14:11

2024-03-27T14:11

2024-03-27T14:11

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

чукотка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800777097_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_096c7dff1e31cf375217c06d5b6e5aab.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Правительство России поручило "Росатому", Минэкономразвития и Минфину проработать вопрос строительства "микро-АЭС" на удаленных территориях страны. "Продолжится содействие инновационным разработкам и в сферах атомной и водородной энергетики. В частности, будет проработан вопрос включения в инициативу "Новая атомная энергетика, в том числе малые атомные реакторы для удаленных территорий" мероприятий по строительству атомной станции малой мощности с реакторной установкой "Шельф-М" и разработке проектной документации атомной станции теплоснабжения "Елена-АМ", - говорится в сообщении на сайте кабмина. Выполнять это поручение будут "Росатом", Минэкономразвития и Минфин РФ совместно с заинтересованными органами власти. Срок – до 1 июля. Основная задача атомной станции на базе реакторной установки "Шельф-М" - локальное автономное обеспечение потребителя тепловой и электрической энергией. Тепловая мощность такой станции - 35 МВт, электрическая - 10 МВт. При этом мощность атомной станции легко масштабируется путем размещения дополнительных энергокапсул с реакторными установками. Первую такую микро-АЭС намечено построить на Чукотке для энергообеспечения работ по добыче золота на месторождении Совиное. Установка "Шельф-М" разработана специалистами предприятия "Росатома" "Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Доллежаля (НИКИЭТ). "Елена-АМ" — пилотная атомная термоэлектрическая станция теплоснабжения, которую по заказу "Росатома" разрабатывает Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт". Задача установки "Елена-АМ" (АМ означает "автоматизированная и модернизированная") – обеспечивать теплоснабжение в отдаленных и труднодоступных регионах, где отсутствует централизованное энергоснабжение, а везти традиционное органическое топливо далеко и дорого. Заявленная тепловая мощность "Елены-АМ" — 7 МВт. Электрическая мощность термоэлектрогенератора – не менее 200 кВт. Установка должна ежесуточно работать в режиме слежения за электрической нагрузкой в диапазоне от 20% до 100% от номинальных значений. Вырабатываемого электричества, как предполагается, будет хватать на собственные нужды электростанции и обеспечение близлежащих потребителей. Еще одна важная особенность будущей станции – она необслуживаемая. "Елена-АМ" будет оборудована автоматизированной системой управления технологическими процессами, а также вспомогательными и обеспечивающими системами.

https://ria.ru/20240326/aes-1935938256.html

https://ria.ru/20230602/aes-1875680726.html

россия

чукотка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии), чукотка