https://ria.ru/20240327/mikroaes-1936159556.html
В России проработают вопрос строительства "микро-АЭС"
В России проработают вопрос строительства "микро-АЭС" - РИА Новости, 27.03.2024
В России проработают вопрос строительства "микро-АЭС"
Правительство России поручило "Росатому", Минэкономразвития и Минфину проработать вопрос строительства "микро-АЭС" на удаленных территориях страны. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T14:11
2024-03-27T14:11
2024-03-27T14:11
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
чукотка
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Правительство России поручило "Росатому", Минэкономразвития и Минфину проработать вопрос строительства "микро-АЭС" на удаленных территориях страны. "Продолжится содействие инновационным разработкам и в сферах атомной и водородной энергетики. В частности, будет проработан вопрос включения в инициативу "Новая атомная энергетика, в том числе малые атомные реакторы для удаленных территорий" мероприятий по строительству атомной станции малой мощности с реакторной установкой "Шельф-М" и разработке проектной документации атомной станции теплоснабжения "Елена-АМ", - говорится в сообщении на сайте кабмина. Выполнять это поручение будут "Росатом", Минэкономразвития и Минфин РФ совместно с заинтересованными органами власти. Срок – до 1 июля. Основная задача атомной станции на базе реакторной установки "Шельф-М" - локальное автономное обеспечение потребителя тепловой и электрической энергией. Тепловая мощность такой станции - 35 МВт, электрическая - 10 МВт. При этом мощность атомной станции легко масштабируется путем размещения дополнительных энергокапсул с реакторными установками. Первую такую микро-АЭС намечено построить на Чукотке для энергообеспечения работ по добыче золота на месторождении Совиное. Установка "Шельф-М" разработана специалистами предприятия "Росатома" "Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Доллежаля (НИКИЭТ). "Елена-АМ" — пилотная атомная термоэлектрическая станция теплоснабжения, которую по заказу "Росатома" разрабатывает Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт". Задача установки "Елена-АМ" (АМ означает "автоматизированная и модернизированная") – обеспечивать теплоснабжение в отдаленных и труднодоступных регионах, где отсутствует централизованное энергоснабжение, а везти традиционное органическое топливо далеко и дорого. Заявленная тепловая мощность "Елены-АМ" — 7 МВт. Электрическая мощность термоэлектрогенератора – не менее 200 кВт. Установка должна ежесуточно работать в режиме слежения за электрической нагрузкой в диапазоне от 20% до 100% от номинальных значений. Вырабатываемого электричества, как предполагается, будет хватать на собственные нужды электростанции и обеспечение близлежащих потребителей. Еще одна важная особенность будущей станции – она необслуживаемая. "Елена-АМ" будет оборудована автоматизированной системой управления технологическими процессами, а также вспомогательными и обеспечивающими системами.
https://ria.ru/20240326/aes-1935938256.html
https://ria.ru/20230602/aes-1875680726.html
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россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии), чукотка
Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Чукотка
В России проработают вопрос строительства "микро-АЭС"
Власти поручили проработать вопрос строительство АЭС на удаленных территориях
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Правительство России поручило "Росатому", Минэкономразвития и Минфину проработать вопрос строительства "микро-АЭС" на удаленных территориях страны.
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"Продолжится содействие инновационным разработкам и в сферах атомной и водородной энергетики. В частности, будет проработан вопрос включения в инициативу "Новая атомная энергетика, в том числе малые атомные реакторы для удаленных территорий" мероприятий по строительству атомной станции малой мощности с реакторной установкой "Шельф-М" и разработке проектной документации атомной станции теплоснабжения "Елена-АМ", - говорится в сообщении на сайте кабмина. Выполнять это поручение будут "Росатом", Минэкономразвития и Минфин РФ совместно с заинтересованными органами власти. Срок – до 1 июля.
Основная задача атомной станции на базе реакторной установки "Шельф-М" - локальное автономное обеспечение потребителя тепловой и электрической энергией. Тепловая мощность такой станции - 35 МВт, электрическая - 10 МВт. При этом мощность атомной станции легко масштабируется путем размещения дополнительных энергокапсул с реакторными установками. Первую такую микро-АЭС намечено построить на Чукотке для энергообеспечения работ по добыче золота на месторождении Совиное. Установка "Шельф-М" разработана специалистами предприятия "Росатома" "Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Доллежаля (НИКИЭТ).
"Елена-АМ" — пилотная атомная термоэлектрическая станция теплоснабжения, которую по заказу "Росатома" разрабатывает Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".
Задача установки "Елена-АМ" (АМ означает "автоматизированная и модернизированная") – обеспечивать теплоснабжение в отдаленных и труднодоступных регионах, где отсутствует централизованное энергоснабжение, а везти традиционное органическое топливо далеко и дорого.
Заявленная тепловая мощность "Елены-АМ" — 7 МВт. Электрическая мощность термоэлектрогенератора – не менее 200 кВт. Установка должна ежесуточно работать в режиме слежения за электрической нагрузкой в диапазоне от 20% до 100% от номинальных значений. Вырабатываемого электричества, как предполагается, будет хватать на собственные нужды электростанции и обеспечение близлежащих потребителей. Еще одна важная особенность будущей станции – она необслуживаемая. "Елена-АМ" будет оборудована автоматизированной системой управления технологическими процессами, а также вспомогательными и обеспечивающими системами.