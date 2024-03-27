https://ria.ru/20240327/migranty-1936111321.html
В Москве в 2023 году вынесли 42 тысячи решений о депортации мигрантов
В Москве в 2023 году вынесли 42 тысячи решений о депортации мигрантов - РИА Новости, 27.03.2024
В Москве в 2023 году вынесли 42 тысячи решений о депортации мигрантов
В Москве в 2023 году полиция выявила 224 тысячи нарушений миграционного законодательства, в отношении 42 тысяч мигрантов вынесены решения о депортации из... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T11:14
2024-03-27T11:14
2024-03-27T11:15
московская городская дума
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774410684_0:0:2868:1613_1920x0_80_0_0_b7eff9b7ed4b677e2ebb38685b67e21a.jpg
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. В Москве в 2023 году полиция выявила 224 тысячи нарушений миграционного законодательства, в отношении 42 тысяч мигрантов вынесены решения о депортации из страны, следует из видеодоклада столичного главка МВД в Мосгордуме. "В отчетном периоде выявлено 224 тысячи административных правонарушений в области миграционного законодательства. Установлено около 7,5 тысяч фактов незаконного осуществления трудовой деятельности и почти 8 тысяч нарушений порядка привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан в Российской Федерации. Судебными органами вынесено порядка 42 тысяч решений о выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации", - говорится в докладе. Уточняется, что около 11,5 тысяч иностранцев помещено в центр временного содержания. В целом, по данным ведомства, в 2023 году на миграционный учет в Москве было поставлено свыше 2 миллионов иностранных граждан и лиц без гражданства. Из них по месту жительства – около 43 тысяч, по месту пребывания – порядка 2 миллионов.
https://ria.ru/20240327/ubiystvo-1936096381.html
https://ria.ru/20240326/migranty-1935938397.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774410684_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_890c5c41cef519d0612ba900f4fc174c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская городская дума, москва, общество
Московская городская дума, Москва, Общество
В Москве в 2023 году вынесли 42 тысячи решений о депортации мигрантов
В Москве в 2023 году задержали 42 000 мигрантов-нарушителей, подлежащих высылке
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. В Москве в 2023 году полиция выявила 224 тысячи нарушений миграционного законодательства, в отношении 42 тысяч мигрантов вынесены решения о депортации из страны, следует из видеодоклада столичного главка МВД в Мосгордуме.
"В отчетном периоде выявлено 224 тысячи административных правонарушений в области миграционного законодательства. Установлено около 7,5 тысяч фактов незаконного осуществления трудовой деятельности и почти 8 тысяч нарушений порядка привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан в Российской Федерации. Судебными органами вынесено порядка 42 тысяч решений о выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации", - говорится в докладе.
Уточняется, что около 11,5 тысяч иностранцев помещено в центр временного содержания.
В целом, по данным ведомства, в 2023 году на миграционный учет в Москве было поставлено свыше 2 миллионов иностранных граждан и лиц без гражданства. Из них по месту жительства – около 43 тысяч, по месту пребывания – порядка 2 миллионов.