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В Москве в 2023 году вынесли 42 тысячи решений о депортации мигрантов - РИА Новости, 27.03.2024
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11:14 27.03.2024 (обновлено: 11:15 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/migranty-1936111321.html
В Москве в 2023 году вынесли 42 тысячи решений о депортации мигрантов
В Москве в 2023 году вынесли 42 тысячи решений о депортации мигрантов - РИА Новости, 27.03.2024
В Москве в 2023 году вынесли 42 тысячи решений о депортации мигрантов
В Москве в 2023 году полиция выявила 224 тысячи нарушений миграционного законодательства, в отношении 42 тысяч мигрантов вынесены решения о депортации из... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T11:14
2024-03-27T11:15
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. В Москве в 2023 году полиция выявила 224 тысячи нарушений миграционного законодательства, в отношении 42 тысяч мигрантов вынесены решения о депортации из страны, следует из видеодоклада столичного главка МВД в Мосгордуме. "В отчетном периоде выявлено 224 тысячи административных правонарушений в области миграционного законодательства. Установлено около 7,5 тысяч фактов незаконного осуществления трудовой деятельности и почти 8 тысяч нарушений порядка привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан в Российской Федерации. Судебными органами вынесено порядка 42 тысяч решений о выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации", - говорится в докладе. Уточняется, что около 11,5 тысяч иностранцев помещено в центр временного содержания. В целом, по данным ведомства, в 2023 году на миграционный учет в Москве было поставлено свыше 2 миллионов иностранных граждан и лиц без гражданства. Из них по месту жительства – около 43 тысяч, по месту пребывания – порядка 2 миллионов.
https://ria.ru/20240327/ubiystvo-1936096381.html
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московская городская дума, москва, общество
Московская городская дума, Москва, Общество
В Москве в 2023 году вынесли 42 тысячи решений о депортации мигрантов

В Москве в 2023 году задержали 42 000 мигрантов-нарушителей, подлежащих высылке

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. В Москве в 2023 году полиция выявила 224 тысячи нарушений миграционного законодательства, в отношении 42 тысяч мигрантов вынесены решения о депортации из страны, следует из видеодоклада столичного главка МВД в Мосгордуме.
"В отчетном периоде выявлено 224 тысячи административных правонарушений в области миграционного законодательства. Установлено около 7,5 тысяч фактов незаконного осуществления трудовой деятельности и почти 8 тысяч нарушений порядка привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан в Российской Федерации. Судебными органами вынесено порядка 42 тысяч решений о выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации", - говорится в докладе.
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
В Москве мигрант зарезал жену, напал на тещу и попытался покончить с собой
Вчера, 09:37
Уточняется, что около 11,5 тысяч иностранцев помещено в центр временного содержания.
В целом, по данным ведомства, в 2023 году на миграционный учет в Москве было поставлено свыше 2 миллионов иностранных граждан и лиц без гражданства. Из них по месту жительства – около 43 тысяч, по месту пребывания – порядка 2 миллионов.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Генпрокурор заявил о росте числа преступлений, совершенных мигрантами
26 марта, 15:27
 
Московская городская думаМоскваОбщество
 
 
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