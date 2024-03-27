https://ria.ru/20240327/migranty-1936111321.html

В Москве в 2023 году вынесли 42 тысячи решений о депортации мигрантов

В Москве в 2023 году вынесли 42 тысячи решений о депортации мигрантов - РИА Новости, 27.03.2024

В Москве в 2023 году вынесли 42 тысячи решений о депортации мигрантов

В Москве в 2023 году полиция выявила 224 тысячи нарушений миграционного законодательства, в отношении 42 тысяч мигрантов вынесены решения о депортации из... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T11:14

2024-03-27T11:14

2024-03-27T11:15

московская городская дума

москва

общество

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. В Москве в 2023 году полиция выявила 224 тысячи нарушений миграционного законодательства, в отношении 42 тысяч мигрантов вынесены решения о депортации из страны, следует из видеодоклада столичного главка МВД в Мосгордуме. "В отчетном периоде выявлено 224 тысячи административных правонарушений в области миграционного законодательства. Установлено около 7,5 тысяч фактов незаконного осуществления трудовой деятельности и почти 8 тысяч нарушений порядка привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан в Российской Федерации. Судебными органами вынесено порядка 42 тысяч решений о выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации", - говорится в докладе. Уточняется, что около 11,5 тысяч иностранцев помещено в центр временного содержания. В целом, по данным ведомства, в 2023 году на миграционный учет в Москве было поставлено свыше 2 миллионов иностранных граждан и лиц без гражданства. Из них по месту жительства – около 43 тысяч, по месту пребывания – порядка 2 миллионов.

https://ria.ru/20240327/ubiystvo-1936096381.html

https://ria.ru/20240326/migranty-1935938397.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московская городская дума, москва, общество