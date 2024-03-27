https://ria.ru/20240327/middlton-1936163811.html

В российском посольстве ответили на обвинения Лондона в дезинформации

В российском посольстве ответили на обвинения Лондона в дезинформации - РИА Новости, 27.03.2024

В российском посольстве ответили на обвинения Лондона в дезинформации

Российское диппредставительство в Лондоне категорически отвергает необоснованные обвинения, направленные против Москвы, в якобы распространении ложных сведений... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T14:28

2024-03-27T14:28

2024-03-27T14:28

в мире

россия

лондон

москва

мария захарова

кейт миддлтон

дело об отравлении скрипалей

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российское диппредставительство в Лондоне категорически отвергает необоснованные обвинения, направленные против Москвы, в якобы распространении ложных сведений о принцессе Уэльской Кейт Миддлтон. Ранее британское издание Telegraph со ссылкой на источники сообщило, что в правительстве считают, что Китай, Россия и Иран якобы распространяют дезинформацию о принцессе Уэльской для дестабилизации обстановки в стране. "Россия категорически отвергает необоснованные обвинения анонимных "источников в Уайтхолле" (правительстве Великобритании - ред.) в якобы "нагнетании дезинформации о принцессе Уэльской", – говорится в заявлении диппредставительства. В посольстве отметили, что оживленный интерес в социальных сетях России и других стран в отношении некоторых фотографий принцессы, распространенных Кенсингтонским дворцом, не должен быть злонамеренно истолкован как "иностранное вмешательство" против членов королевской семьи. "Это не является и никогда не было нашей политикой", – добавили в диппредставительстве. В посольстве также пожелали "скорейшего и полного выздоровления Ее Королевскому Высочеству". Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины оперативного вмешательства не указывались, в тексте уточнялось, что принцесса Уэльская пожелала, чтобы ее "личная медицинская информация оставалась конфиденциальной". Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя исчезновение принцессы заявила, что Британия для демонстрации некоего лидерства в борьбе с кампаниями по дезинформации использует распространение мировыми СМИ теорий заговора об исчезновении принцессы Уэльской Кейт Миддлтон из публичной жизни.

https://ria.ru/20240314/middlton-1933023370.html

https://ria.ru/20240319/printsessa-1934135205.html

https://ria.ru/20240322/middlton-1934861287.html

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в мире, россия, лондон, москва, мария захарова, кейт миддлтон, дело об отравлении скрипалей