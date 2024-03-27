https://ria.ru/20240327/middlton-1936163811.html
В российском посольстве ответили на обвинения Лондона в дезинформации
В российском посольстве ответили на обвинения Лондона в дезинформации - РИА Новости, 27.03.2024
В российском посольстве ответили на обвинения Лондона в дезинформации
Российское диппредставительство в Лондоне категорически отвергает необоснованные обвинения, направленные против Москвы, в якобы распространении ложных сведений... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T14:28
2024-03-27T14:28
2024-03-27T14:28
в мире
россия
лондон
москва
мария захарова
кейт миддлтон
дело об отравлении скрипалей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932252017_0:35:3071:1762_1920x0_80_0_0_3446ba7d460b645436c5ffb6d993ab01.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российское диппредставительство в Лондоне категорически отвергает необоснованные обвинения, направленные против Москвы, в якобы распространении ложных сведений о принцессе Уэльской Кейт Миддлтон. Ранее британское издание Telegraph со ссылкой на источники сообщило, что в правительстве считают, что Китай, Россия и Иран якобы распространяют дезинформацию о принцессе Уэльской для дестабилизации обстановки в стране. "Россия категорически отвергает необоснованные обвинения анонимных "источников в Уайтхолле" (правительстве Великобритании - ред.) в якобы "нагнетании дезинформации о принцессе Уэльской", – говорится в заявлении диппредставительства. В посольстве отметили, что оживленный интерес в социальных сетях России и других стран в отношении некоторых фотографий принцессы, распространенных Кенсингтонским дворцом, не должен быть злонамеренно истолкован как "иностранное вмешательство" против членов королевской семьи. "Это не является и никогда не было нашей политикой", – добавили в диппредставительстве. В посольстве также пожелали "скорейшего и полного выздоровления Ее Королевскому Высочеству". Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины оперативного вмешательства не указывались, в тексте уточнялось, что принцесса Уэльская пожелала, чтобы ее "личная медицинская информация оставалась конфиденциальной". Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя исчезновение принцессы заявила, что Британия для демонстрации некоего лидерства в борьбе с кампаниями по дезинформации использует распространение мировыми СМИ теорий заговора об исчезновении принцессы Уэльской Кейт Миддлтон из публичной жизни.
https://ria.ru/20240314/middlton-1933023370.html
https://ria.ru/20240319/printsessa-1934135205.html
https://ria.ru/20240322/middlton-1934861287.html
россия
лондон
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932252017_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_90fe33a2b62005ee40ef740fac206cb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, лондон, москва, мария захарова, кейт миддлтон, дело об отравлении скрипалей
В мире, Россия, Лондон, Москва, Мария Захарова, Кейт Миддлтон, Дело об отравлении Скрипалей
В российском посольстве ответили на обвинения Лондона в дезинформации
Посольство России отвергло обвинения в якобы нагнетании дезинформации о Миддлтон
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российское диппредставительство в Лондоне категорически отвергает необоснованные обвинения, направленные против Москвы, в якобы распространении ложных сведений о принцессе Уэльской Кейт Миддлтон.
Ранее британское издание Telegraph со ссылкой на источники сообщило, что в правительстве считают, что Китай, Россия и Иран якобы распространяют дезинформацию о принцессе Уэльской для дестабилизации обстановки в стране.
«
"Россия категорически отвергает необоснованные обвинения анонимных "источников в Уайтхолле" (правительстве Великобритании - ред.) в якобы "нагнетании дезинформации о принцессе Уэльской", – говорится в заявлении диппредставительства.
В посольстве отметили, что оживленный интерес в социальных сетях России и других стран в отношении некоторых фотографий принцессы, распространенных Кенсингтонским дворцом, не должен быть злонамеренно истолкован как "иностранное вмешательство" против членов королевской семьи. "Это не является и никогда не было нашей политикой", – добавили в диппредставительстве.
В посольстве также пожелали "скорейшего и полного выздоровления Ее Королевскому Высочеству".
Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины оперативного вмешательства не указывались, в тексте уточнялось, что принцесса Уэльская пожелала, чтобы ее "личная медицинская информация оставалась конфиденциальной".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя исчезновение принцессы заявила, что Британия для демонстрации некоего лидерства в борьбе с кампаниями по дезинформации использует распространение мировыми СМИ теорий заговора об исчезновении принцессы Уэльской Кейт Миддлтон из публичной жизни.