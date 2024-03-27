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Посольства предупредили о случаях запрета ЕС на ввоз из России личных вещей - РИА Новости, 27.03.2024
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06:42 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/mid-1936075502.html
Посольства предупредили о случаях запрета ЕС на ввоз из России личных вещей
Посольства предупредили о случаях запрета ЕС на ввоз из России личных вещей - РИА Новости, 27.03.2024
Посольства предупредили о случаях запрета ЕС на ввоз из России личных вещей
МИД России направил в российские посольства предупреждения в связи с запретительными мерами Евросоюза в отношении ввоза из России личных вещей, въезда и... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T06:42
2024-03-27T06:42
евросоюз
россия
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. МИД России направил в российские посольства предупреждения в связи с запретительными мерами Евросоюза в отношении ввоза из России личных вещей, въезда и пребывания автомобилей с российскими номерами, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее сообщалось, что в МИД России ведется работа над обновлением рекомендаций для россиян, планирующих посетить недружественные страны. Такие рекомендации готовятся с учетом "высоких рисков наступления соответствующих последствий". Отвечая на вопрос о том, что понимается под этими последствиями, в МИД РФ указали, что "прежде всего, речь идет о действиях дискриминационного характера в отношении граждан РФ со стороны официальных властей недружественных государств (полный перечень – в распоряжении Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 430-р)". В министерстве рассказали, что в "департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России поступали обращения от российских граждан в связи с запретительными мерами ЕС в отношении ввоза из России личных вещей, въезда и пребывания автомобилей с российскими номерами". "По линии наших заграничных учреждений и ДСКЦ были распространены соответствующие предупреждения", - сообщили в МИД. Там подчеркнули, что "следует учитывать, что при пересечении границы граждане добровольно подпадают под иностранную юрисдикцию, что предполагает обязанность соблюдать законы и нормы страны посещения".
https://ria.ru/20240327/mid-1936075368.html
https://ria.ru/20240122/diplomatiya-1922784715.html
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евросоюз, россия
Евросоюз, Россия
Посольства предупредили о случаях запрета ЕС на ввоз из России личных вещей

МИД предупредил посольства о случаях запрета ЕС на ввоз из России личных вещей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. МИД России направил в российские посольства предупреждения в связи с запретительными мерами Евросоюза в отношении ввоза из России личных вещей, въезда и пребывания автомобилей с российскими номерами, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в МИД России ведется работа над обновлением рекомендаций для россиян, планирующих посетить недружественные страны. Такие рекомендации готовятся с учетом "высоких рисков наступления соответствующих последствий".
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Отвечая на вопрос о том, что понимается под этими последствиями, в МИД РФ указали, что "прежде всего, речь идет о действиях дискриминационного характера в отношении граждан РФ со стороны официальных властей недружественных государств (полный перечень – в распоряжении Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 430-р)".
В министерстве рассказали, что в "департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России поступали обращения от российских граждан в связи с запретительными мерами ЕС в отношении ввоза из России личных вещей, въезда и пребывания автомобилей с российскими номерами".
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"По линии наших заграничных учреждений и ДСКЦ были распространены соответствующие предупреждения", - сообщили в МИД.
Там подчеркнули, что "следует учитывать, что при пересечении границы граждане добровольно подпадают под иностранную юрисдикцию, что предполагает обязанность соблюдать законы и нормы страны посещения".
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