https://ria.ru/20240327/mid-1936075502.html

Посольства предупредили о случаях запрета ЕС на ввоз из России личных вещей

Посольства предупредили о случаях запрета ЕС на ввоз из России личных вещей - РИА Новости, 27.03.2024

Посольства предупредили о случаях запрета ЕС на ввоз из России личных вещей

МИД России направил в российские посольства предупреждения в связи с запретительными мерами Евросоюза в отношении ввоза из России личных вещей, въезда и... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T06:42

2024-03-27T06:42

2024-03-27T06:42

евросоюз

россия

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. МИД России направил в российские посольства предупреждения в связи с запретительными мерами Евросоюза в отношении ввоза из России личных вещей, въезда и пребывания автомобилей с российскими номерами, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее сообщалось, что в МИД России ведется работа над обновлением рекомендаций для россиян, планирующих посетить недружественные страны. Такие рекомендации готовятся с учетом "высоких рисков наступления соответствующих последствий". Отвечая на вопрос о том, что понимается под этими последствиями, в МИД РФ указали, что "прежде всего, речь идет о действиях дискриминационного характера в отношении граждан РФ со стороны официальных властей недружественных государств (полный перечень – в распоряжении Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 430-р)". В министерстве рассказали, что в "департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России поступали обращения от российских граждан в связи с запретительными мерами ЕС в отношении ввоза из России личных вещей, въезда и пребывания автомобилей с российскими номерами". "По линии наших заграничных учреждений и ДСКЦ были распространены соответствующие предупреждения", - сообщили в МИД. Там подчеркнули, что "следует учитывать, что при пересечении границы граждане добровольно подпадают под иностранную юрисдикцию, что предполагает обязанность соблюдать законы и нормы страны посещения".

https://ria.ru/20240327/mid-1936075368.html

https://ria.ru/20240122/diplomatiya-1922784715.html

https://ria.ru/20240312/tamozhnya-1932553719.html

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евросоюз, россия