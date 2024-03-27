https://ria.ru/20240327/mid-1936075368.html

Россиян призвали взвешивать риски при планировании поездок за границу

Россиян призвали взвешивать риски при планировании поездок за границу - РИА Новости, 27.03.2024

Россиян призвали взвешивать риски при планировании поездок за границу

Россиянам следует тщательно взвешивать риски при подготовке поездок за границу и пребывании в тех или иных странах, заявили РИА Новости в МИД. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T06:35

2024-03-27T06:35

2024-03-27T15:49

россия

сша

таиланд

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Россиянам следует тщательно взвешивать риски при подготовке поездок за границу и пребывании в тех или иных странах, заявили РИА Новости в МИД."Вновь акцентируем внимание на необходимости тщательно взвешивать риски при планировании поездок за границу и пребывании в тех или иных странах", — отметили в ведомстве.Дипломаты напомнили, что неоднократно предупреждали "о возможных задержаниях или арестах по запросам правоохранительных органов и спецслужб США, которые имеют соглашения об экстрадиции более чем с 100 государствами, включая популярные туристические направления — Таиланд, Египет, Турция, Израиль и другие".Как рассказали в ведомстве, в "департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД поступали обращения от российских граждан из-за запретительных мер ЕС по ввозу из России личных вещей, въезда и пребывания автомобилей с российскими номерами"."По линии наших заграничных учреждений и ДСКЦ были распространены соответствующие предупреждения", — сообщили в МИД.Дипломаты призвали учитывать, что при пересечении границы граждане "добровольно подпадают под иностранную юрисдикцию, что предполагает обязанность соблюдать законы и нормы страны посещения".В МИД рекомендовали при планировании поездок за рубеж ознакомиться с информацией о возможных или реальных вызовах безопасности для граждан России."Актуализированные материалы и сообщения о военно-политических кризисах, террористических угрозах, природных и техногенных чрезвычайных ситуациях, а также эпидемиологической обстановке в различных государствах регулярно размещаются на информационных лентах министерства, сайтах российских дипломатических миссий, консульского департамента и ДСКЦ МИД России, в том числе в соответствующем разделе обновленного ресурса — мобильного приложения "Помощник за рубежом", — пояснили в ведомстве.На Смоленской площади призвали выезжающих за границу внимательно следить за такой информацией, учитывать практические рекомендации российских диппредставительств за рубежом."На случай чрезвычайных ситуаций в посольствах и консульских заграничных учреждениях имеются круглосуточные телефоны экстренной связи, номера которых доступны на официальных интернет-сайтах дипломатических представительств в странах пребывания", — заключили в МИД.В сентябре Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС против России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан страны, имеющий российские регистрационные номера, соответственно, россияне не могут въезжать на личных машинах на территорию Евросоюза даже в туристических целях и на короткий срок. Несколько европейских стран уже запретили въезд автомобилей с российскими номерами и разрешили их конфискацию.Официальный представитель МИД Мария Захарова охарактеризовала запрет как проявление неонацизма и расизма со стороны ЕС. По ее мнению, очередные запретительные меры объединения, нарушающие фундаментальные международно-правовые нормы, — это попытка стран — членов Евросоюза отыграться на всех россиянах на фоне "фиаско санкционной политики" в отношении России.

https://ria.ru/20240319/tsern-1934136457.html

https://ria.ru/20240223/zakharova-1929105783.html

https://ria.ru/20240220/scheta-1928373671.html

https://ria.ru/20240122/diplomatiya-1922784715.html

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сша

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россия, сша, таиланд