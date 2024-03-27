https://ria.ru/20240327/memorial-1936209416.html

Подростки-герои из "Крокуса" предложили создать мемориал на месте трагедии

Подростки-герои из "Крокуса" предложили создать мемориал на месте трагедии - РИА Новости, 27.03.2024

Подростки-герои из "Крокуса" предложили создать мемориал на месте трагедии

Подростки, проявившие героизм, помогая людям во время эвакуации из "Крокус сити холла", считают необходимым на месте концертного зала установить мемориал в... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T16:55

2024-03-27T16:55

2024-03-27T16:55

теракт в "крокус сити холле"

общество

крокус сити холл

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Подростки, проявившие героизм, помогая людям во время эвакуации из "Крокус сити холла", считают необходимым на месте концертного зала установить мемориал в память о погибших, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. "В разговоре с ребятами затронули вопрос о том, что должно быть на месте концертного зала. По их мнению, нужно установить мемориал с именами погибших", - написала она в своем Telegram-канале. Кузнецова добавила, что на месте трагедии в Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня" был открыт "Сквер ангелов" в память о жертвах. "У нас растет поколение мужественных, отважных и самоотверженных граждан России. Еще пройдет время, чтобы ребята полностью осознали то, что они сделали. Но очевидно - с такими молодыми людьми у нашей страны большое будущее!", - заключила парламентарий. Ранее в Госдуме наградили подростков, которые в день трагедии в "Крокусе" помогали выводить людей из здания. Среди награжденных ребят Никита Иванов, Ислам Халилов, Артемий Филимонов, Виктория Волчихина, Александр Журик, Елизавета Терехова. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. В среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что один из пострадавших в "Крокусе", который находился в крайне тяжелом состоянии, скончался, врачи сделали все возможное. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240326/podrostki-1936006480.html

https://ria.ru/20240325/krokus-1935716073.html

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, крокус сити холл