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Борт МЧС России доставит помощь жителям сектора Газа - РИА Новости, 27.03.2024
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08:21 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/mchs-1936081719.html
Борт МЧС России доставит помощь жителям сектора Газа
Борт МЧС России доставит помощь жителям сектора Газа - РИА Новости, 27.03.2024
Борт МЧС России доставит помощь жителям сектора Газа
Борт МЧС России доставит помощь мирным жителям сектора Газа, Ил-76 вылетел в аэропорт города Эль-Ариш, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T08:21
2024-03-27T08:21
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
эль-ариш
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
россия
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Борт МЧС России доставит помощь мирным жителям сектора Газа, Ил-76 вылетел в аэропорт города Эль-Ариш, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. "Самолёт Ил-76 российского чрезвычайного ведомства вылетел в аэропорт города Эль-Ариш. В составе груза крупы, мука, сахар и другие продукты долговременного хранения, а также средства личной гигиены общим весом более 29 тонн", - говорится в сообщении. Отмечается, что российская гуманитарная помощь будет доставлена в Египет и передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые передадут ее в сектор Газа. "Большая часть направленной помощи собрана по инициативе правительства Карачаево-Черкесской Республики", - добавляется в сообщении. Всего с начала гуманитарной миссии 20 рейсами МЧС России доставлено более 480 тонн продуктов питания, лекарств, одежды и других предметов первой необходимости.
https://ria.ru/20240322/nebenzya-1934976340.html
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эль-ариш
сектор газа
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эль-ариш, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, россия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Эль-Ариш, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Россия
Борт МЧС России доставит помощь жителям сектора Газа

Борт МЧС РФ доставит помощь жителям сектора Газа, Ил-76 вылетел в Эль-Ариш

© МЧС России/TelegramТранспортный самолет Ил-76 МЧС России с гуманитарной помощью для населения сектора Газа
Транспортный самолет Ил-76 МЧС России с гуманитарной помощью для населения сектора Газа
© МЧС России/Telegram
Транспортный самолет Ил-76 МЧС России с гуманитарной помощью для населения сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Борт МЧС России доставит помощь мирным жителям сектора Газа, Ил-76 вылетел в аэропорт города Эль-Ариш, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"Самолёт Ил-76 российского чрезвычайного ведомства вылетел в аэропорт города Эль-Ариш. В составе груза крупы, мука, сахар и другие продукты долговременного хранения, а также средства личной гигиены общим весом более 29 тонн", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что российская гуманитарная помощь будет доставлена в Египет и передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые передадут ее в сектор Газа.
"Большая часть направленной помощи собрана по инициативе правительства Карачаево-Черкесской Республики", - добавляется в сообщении.
Всего с начала гуманитарной миссии 20 рейсами МЧС России доставлено более 480 тонн продуктов питания, лекарств, одежды и других предметов первой необходимости.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Эль-АришОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор ГазаРоссия
 
 
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