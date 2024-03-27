https://ria.ru/20240327/mchs-1936081719.html
Борт МЧС России доставит помощь жителям сектора Газа
Борт МЧС России доставит помощь жителям сектора Газа - РИА Новости, 27.03.2024
Борт МЧС России доставит помощь жителям сектора Газа
Борт МЧС России доставит помощь мирным жителям сектора Газа, Ил-76 вылетел в аэропорт города Эль-Ариш, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T08:21
2024-03-27T08:21
2024-03-27T08:21
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
эль-ариш
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Борт МЧС России доставит помощь мирным жителям сектора Газа, Ил-76 вылетел в аэропорт города Эль-Ариш, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. "Самолёт Ил-76 российского чрезвычайного ведомства вылетел в аэропорт города Эль-Ариш. В составе груза крупы, мука, сахар и другие продукты долговременного хранения, а также средства личной гигиены общим весом более 29 тонн", - говорится в сообщении. Отмечается, что российская гуманитарная помощь будет доставлена в Египет и передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые передадут ее в сектор Газа. "Большая часть направленной помощи собрана по инициативе правительства Карачаево-Черкесской Республики", - добавляется в сообщении. Всего с начала гуманитарной миссии 20 рейсами МЧС России доставлено более 480 тонн продуктов питания, лекарств, одежды и других предметов первой необходимости.
https://ria.ru/20240322/nebenzya-1934976340.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эль-ариш, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, россия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Эль-Ариш, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Россия
Борт МЧС России доставит помощь жителям сектора Газа
Борт МЧС РФ доставит помощь жителям сектора Газа, Ил-76 вылетел в Эль-Ариш