https://ria.ru/20240327/mchs-1936081719.html

Борт МЧС России доставит помощь жителям сектора Газа

Борт МЧС России доставит помощь жителям сектора Газа - РИА Новости, 27.03.2024

Борт МЧС России доставит помощь жителям сектора Газа

Борт МЧС России доставит помощь мирным жителям сектора Газа, Ил-76 вылетел в аэропорт города Эль-Ариш, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T08:21

2024-03-27T08:21

2024-03-27T08:21

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

эль-ариш

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

россия

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Борт МЧС России доставит помощь мирным жителям сектора Газа, Ил-76 вылетел в аэропорт города Эль-Ариш, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. "Самолёт Ил-76 российского чрезвычайного ведомства вылетел в аэропорт города Эль-Ариш. В составе груза крупы, мука, сахар и другие продукты долговременного хранения, а также средства личной гигиены общим весом более 29 тонн", - говорится в сообщении. Отмечается, что российская гуманитарная помощь будет доставлена в Египет и передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые передадут ее в сектор Газа. "Большая часть направленной помощи собрана по инициативе правительства Карачаево-Черкесской Республики", - добавляется в сообщении. Всего с начала гуманитарной миссии 20 рейсами МЧС России доставлено более 480 тонн продуктов питания, лекарств, одежды и других предметов первой необходимости.

https://ria.ru/20240322/nebenzya-1934976340.html

https://ria.ru/20240327/gaza-1936079270.html

эль-ариш

сектор газа

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эль-ариш, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, россия