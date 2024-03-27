В Торжке Путину подарили работу местных мастеров
В Тверской области работники культуры подарили Путину новоторжскую майолику
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встречается с работниками культуры Тверской области в музейном комплексе "Гостиница Пожарских" в Торжке
Президент РФ Владимир Путин встречается с работниками культуры Тверской области в музейном комплексе "Гостиница Пожарских" в Торжке
ТОРЖОК, 27 мар - РИА Новости. Работники культуры Тверской области после встречи с президентом России Владимиром Путиным подарили главе государства работу местных мастеров - новоторжскую майолику.
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"Владимир Владимирович, если Вы позволите, у нас есть небольшой подарок", - сказала участница встречи.
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Вчера, 18:09
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"Это не береста номер 17?" - спросил Путин с улыбкой. Береста номер 17 - это грамота XII века с отрывком из проповеди "Слова о премудрости" Кирилла Туровского, хранится в Всероссийском историко-этнографическом музее в Торжке. Во время посещения выставочного комплекса "Музейные ряды" в Торжке Путину рассказали про бересту номер 17, на которой в тексте средневековой русской проповеди перечислены человеческие грехи.
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"Нет, это не береста, но тоже очень интересный промысел наш. Новоторжская техника, новоторжская майолика. Это работа наших мастеров, нашего музея. У нас отдельно есть керамическая мастерская, которая занимается таким замечательным делом", - ответила участница встречи.
Майолика - разновидность керамики, изготавливаемой из обожженной глины (отходов фаянса) с использованием расписной глазури.