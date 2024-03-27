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В Торжке Путину подарили работу местных мастеров - РИА Новости, 27.03.2024
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21:27 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/mayolika-1936265769.html
В Торжке Путину подарили работу местных мастеров
В Торжке Путину подарили работу местных мастеров - РИА Новости, 27.03.2024
В Торжке Путину подарили работу местных мастеров
Работники культуры Тверской области после встречи с президентом России Владимиром Путиным подарили главе государства работу местных мастеров - новоторжскую... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T21:27
2024-03-27T21:27
торжок
россия
владимир путин
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ТОРЖОК, 27 мар - РИА Новости. Работники культуры Тверской области после встречи с президентом России Владимиром Путиным подарили главе государства работу местных мастеров - новоторжскую майолику. "Владимир Владимирович, если Вы позволите, у нас есть небольшой подарок", - сказала участница встречи. "Это не береста номер 17?" - спросил Путин с улыбкой. Береста номер 17 - это грамота XII века с отрывком из проповеди "Слова о премудрости" Кирилла Туровского, хранится в Всероссийском историко-этнографическом музее в Торжке. Во время посещения выставочного комплекса "Музейные ряды" в Торжке Путину рассказали про бересту номер 17, на которой в тексте средневековой русской проповеди перечислены человеческие грехи. "Нет, это не береста, но тоже очень интересный промысел наш. Новоторжская техника, новоторжская майолика. Это работа наших мастеров, нашего музея. У нас отдельно есть керамическая мастерская, которая занимается таким замечательным делом", - ответила участница встречи.
https://ria.ru/20240327/putin-1936227609.html
https://ria.ru/20240116/putin-1921730162.html
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торжок, россия, владимир путин
Торжок, Россия, Владимир Путин
В Торжке Путину подарили работу местных мастеров

В Тверской области работники культуры подарили Путину новоторжскую майолику

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встречается с работниками культуры Тверской области в музейном комплексе "Гостиница Пожарских" в Торжке
Президент РФ Владимир Путин встречается с работниками культуры Тверской области в музейном комплексе Гостиница Пожарских в Торжке - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин встречается с работниками культуры Тверской области в музейном комплексе "Гостиница Пожарских" в Торжке
Читать ria.ru в
ТОРЖОК, 27 мар - РИА Новости. Работники культуры Тверской области после встречи с президентом России Владимиром Путиным подарили главе государства работу местных мастеров - новоторжскую майолику.
«
"Владимир Владимирович, если Вы позволите, у нас есть небольшой подарок", - сказала участница встречи.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
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"Это не береста номер 17?" - спросил Путин с улыбкой. Береста номер 17 - это грамота XII века с отрывком из проповеди "Слова о премудрости" Кирилла Туровского, хранится в Всероссийском историко-этнографическом музее в Торжке. Во время посещения выставочного комплекса "Музейные ряды" в Торжке Путину рассказали про бересту номер 17, на которой в тексте средневековой русской проповеди перечислены человеческие грехи.
«
"Нет, это не береста, но тоже очень интересный промысел наш. Новоторжская техника, новоторжская майолика. Это работа наших мастеров, нашего музея. У нас отдельно есть керамическая мастерская, которая занимается таким замечательным делом", - ответила участница встречи.

Майолика - разновидность керамики, изготавливаемой из обожженной глины (отходов фаянса) с использованием расписной глазури.

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