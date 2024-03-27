https://ria.ru/20240327/mayolika-1936265769.html

В Торжке Путину подарили работу местных мастеров

В Торжке Путину подарили работу местных мастеров - РИА Новости, 27.03.2024

В Торжке Путину подарили работу местных мастеров

Работники культуры Тверской области после встречи с президентом России Владимиром Путиным подарили главе государства работу местных мастеров - новоторжскую... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T21:27

2024-03-27T21:27

2024-03-27T21:27

торжок

россия

владимир путин

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ТОРЖОК, 27 мар - РИА Новости. Работники культуры Тверской области после встречи с президентом России Владимиром Путиным подарили главе государства работу местных мастеров - новоторжскую майолику. "Владимир Владимирович, если Вы позволите, у нас есть небольшой подарок", - сказала участница встречи. "Это не береста номер 17?" - спросил Путин с улыбкой. Береста номер 17 - это грамота XII века с отрывком из проповеди "Слова о премудрости" Кирилла Туровского, хранится в Всероссийском историко-этнографическом музее в Торжке. Во время посещения выставочного комплекса "Музейные ряды" в Торжке Путину рассказали про бересту номер 17, на которой в тексте средневековой русской проповеди перечислены человеческие грехи. "Нет, это не береста, но тоже очень интересный промысел наш. Новоторжская техника, новоторжская майолика. Это работа наших мастеров, нашего музея. У нас отдельно есть керамическая мастерская, которая занимается таким замечательным делом", - ответила участница встречи.

https://ria.ru/20240327/putin-1936227609.html

https://ria.ru/20240116/putin-1921730162.html

торжок

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торжок, россия, владимир путин