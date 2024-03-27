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В Молдавии опровергли слухи о нехватке сырья для производства масла
В Молдавии опровергли слухи о нехватке сырья для производства масла - РИА Новости, 27.03.2024
В Молдавии опровергли слухи о нехватке сырья для производства масла
Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля заявил, что в стране достаточно запасов сырья для производства подсолнечного масла, однако представители... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T15:07
2024-03-27T15:07
2024-03-27T15:07
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КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля заявил, что в стране достаточно запасов сырья для производства подсолнечного масла, однако представители министерства готовы обсудить проблемы, с которыми якобы сталкиваются как производители, так и переработчики семян. Крупнейший производитель растительного масла в Молдавии предприятие Floarea Soarelui сообщило во вторник, что приостанавливает работу из-за проблем с закупкой сырья на местном рынке и невозможности его импорта. "Сегодня запасы семян подсолнечника в Молдавии составляют около 350 тысяч тонн, поэтому любые заявления об отсутствии запасов — это спекуляция… В целях защиты производителей зерна и содействия созданию полной цепочки добавленной стоимости был продлен срок лицензирования импорта пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника, что является инструментом сбалансирования искаженного положения на рынке", - написал Боля на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, министерство готово предоставить площадку для диалога между производителями зерна и переработчиками. Первая рабочая встреча запланирована на понедельник, 1 апреля. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии 26 марта приняла решение продлить на три месяца ограничение на импорт пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника. Он будет разрешен только на основании лицензии, которую выдает минсельхоз. Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых - транзит с Украины, в результате задержка стоит аграриям больших денег.
https://radiosputnik.ru/20230426/maslo-1867988007.html
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экономика, молдавия, украина, россия
Экономика, Молдавия, Украина, Россия
В Молдавии опровергли слухи о нехватке сырья для производства масла
Минсельхоз Молдавии: сырья для производства подсолнечного масла хватает
КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля заявил, что в стране достаточно запасов сырья для производства подсолнечного масла, однако представители министерства готовы обсудить проблемы, с которыми якобы сталкиваются как производители, так и переработчики семян.
Крупнейший производитель растительного масла в Молдавии предприятие Floarea Soarelui сообщило во вторник, что приостанавливает работу из-за проблем с закупкой сырья на местном рынке и невозможности его импорта.
«
"Сегодня запасы семян подсолнечника в Молдавии составляют около 350 тысяч тонн, поэтому любые заявления об отсутствии запасов — это спекуляция… В целях защиты производителей зерна и содействия созданию полной цепочки добавленной стоимости был продлен срок лицензирования импорта пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника, что является инструментом сбалансирования искаженного положения на рынке", - написал Боля на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, министерство готово предоставить площадку для диалога между производителями зерна и переработчиками. Первая рабочая встреча запланирована на понедельник, 1 апреля.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии 26 марта приняла решение продлить на три месяца ограничение на импорт пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника. Он будет разрешен только на основании лицензии, которую выдает минсельхоз.
Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых - транзит с Украины, в результате задержка стоит аграриям больших денег.