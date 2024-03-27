https://ria.ru/20240327/mali-1936135941.html
Путин и глава Мали обсудили ситуацию в Сахаро-Сахельском регионе
Путин и глава Мали обсудили ситуацию в Сахаро-Сахельском регионе - РИА Новости, 27.03.2024
Путин и глава Мали обсудили ситуацию в Сахаро-Сахельском регионе
Президент РФ Владимир Путин и президент Мали Ассими Гойта обменялись мнениями в контексте неспокойной ситуации в Сахаро-Сахельском регионе, а также условились... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T12:39
2024-03-27T12:39
2024-03-27T12:41
мали
россия
владимир путин
в мире
ассими гойта
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Мали Ассими Гойта обменялись мнениями в контексте неспокойной ситуации в Сахаро-Сахельском регионе, а также условились активизировать практическое взаимодействие на контртеррористическом треке, сообщили в пресс-службе Кремля."Проведен обстоятельный обмен мнениями в контексте неспокойной ситуации в Сахаро-Сахельском регионе. Условлено активизировать практическое взаимодействие на контртеррористическом треке", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230926/konflikt-1898780086.html
мали
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мали, россия, владимир путин, в мире, ассими гойта
Мали, Россия, Владимир Путин, В мире, Ассими Гойта
Путин и глава Мали обсудили ситуацию в Сахаро-Сахельском регионе
Путин и глава Мали условились о взаимодействии на контртеррористическом треке