Рейтинг@Mail.ru
Путин и глава Мали обсудили ситуацию в Сахаро-Сахельском регионе - РИА Новости, 27.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:39 27.03.2024 (обновлено: 12:41 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/mali-1936135941.html
Путин и глава Мали обсудили ситуацию в Сахаро-Сахельском регионе
Путин и глава Мали обсудили ситуацию в Сахаро-Сахельском регионе - РИА Новости, 27.03.2024
Путин и глава Мали обсудили ситуацию в Сахаро-Сахельском регионе
Президент РФ Владимир Путин и президент Мали Ассими Гойта обменялись мнениями в контексте неспокойной ситуации в Сахаро-Сахельском регионе, а также условились... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T12:39
2024-03-27T12:41
мали
россия
владимир путин
в мире
ассими гойта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575951361_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_c3c76840372f7550b3e3fab5950de0cd.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Мали Ассими Гойта обменялись мнениями в контексте неспокойной ситуации в Сахаро-Сахельском регионе, а также условились активизировать практическое взаимодействие на контртеррористическом треке, сообщили в пресс-службе Кремля."Проведен обстоятельный обмен мнениями в контексте неспокойной ситуации в Сахаро-Сахельском регионе. Условлено активизировать практическое взаимодействие на контртеррористическом треке", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230926/konflikt-1898780086.html
мали
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575951361_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_89bf1cdf85c3101e841840fb657a94d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мали, россия, владимир путин, в мире, ассими гойта
Мали, Россия, Владимир Путин, В мире, Ассими Гойта
Путин и глава Мали обсудили ситуацию в Сахаро-Сахельском регионе

Путин и глава Мали условились о взаимодействии на контртеррористическом треке

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМали. Город Бамако
Мали. Город Бамако - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Мали. Город Бамако. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Мали Ассими Гойта обменялись мнениями в контексте неспокойной ситуации в Сахаро-Сахельском регионе, а также условились активизировать практическое взаимодействие на контртеррористическом треке, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Проведен обстоятельный обмен мнениями в контексте неспокойной ситуации в Сахаро-Сахельском регионе. Условлено активизировать практическое взаимодействие на контртеррористическом треке", - говорится в сообщении.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Патрушев: Запад хочет спровоцировать конфликт в Сахаро-Сахельском регионе
26 сентября 2023, 17:08
 
МалиРоссияВладимир ПутинВ миреАссими Гойта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала