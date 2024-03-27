https://ria.ru/20240327/mali-1936135941.html

Путин и глава Мали обсудили ситуацию в Сахаро-Сахельском регионе

Путин и глава Мали обсудили ситуацию в Сахаро-Сахельском регионе - РИА Новости, 27.03.2024

Путин и глава Мали обсудили ситуацию в Сахаро-Сахельском регионе

Президент РФ Владимир Путин и президент Мали Ассими Гойта обменялись мнениями в контексте неспокойной ситуации в Сахаро-Сахельском регионе, а также условились... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T12:39

2024-03-27T12:39

2024-03-27T12:41

мали

россия

владимир путин

в мире

ассими гойта

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Мали Ассими Гойта обменялись мнениями в контексте неспокойной ситуации в Сахаро-Сахельском регионе, а также условились активизировать практическое взаимодействие на контртеррористическом треке, сообщили в пресс-службе Кремля."Проведен обстоятельный обмен мнениями в контексте неспокойной ситуации в Сахаро-Сахельском регионе. Условлено активизировать практическое взаимодействие на контртеррористическом треке", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230926/konflikt-1898780086.html

мали

россия

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Дарья Буймова

мали, россия, владимир путин, в мире, ассими гойта