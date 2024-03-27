https://ria.ru/20240327/mali-1936134823.html
Путин поговорил по телефону с президентом переходного периода Мали
Путин поговорил по телефону с президентом переходного периода Мали - РИА Новости, 27.03.2024
Путин поговорил по телефону с президентом переходного периода Мали
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой, который решительно осудил теракт в "Крокус сити РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T12:36
2024-03-27T12:36
2024-03-27T12:42
теракт в "крокус сити холле"
мали
крокус сити холл
в мире
россия
владимир путин
ассими гойта
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой, который решительно осудил теракт в "Крокус сити холле", сообщили в пресс-службе Кремля."Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой, который решительно осудил террористический акт в "Крокус сити холле", выразил глубокие соболезнования россиянам. Обсуждены дальнейшие шаги по укреплению российско-малийских связей в различных областях, включая реализацию совместных проектов в энергетике, сельском хозяйстве, горнодобывающем секторе", - говорится в сообщении.Также президент Мали выразил особую признательность за безвозмездные российские поставки пшеницы, удобрений и топлива.
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Теракт в "Крокус Сити Холле", Мали, Крокус Сити Холл, В мире, Россия, Владимир Путин, Ассими Гойта
Путин поговорил по телефону с президентом переходного периода Мали
Путин и президент Мали обсудили теракт в "Крокусе" и поставки удобрений
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой, который решительно осудил теракт в "Крокус сити холле", сообщили в пресс-службе Кремля.
"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой, который решительно осудил террористический акт в "Крокус сити холле", выразил глубокие соболезнования россиянам. Обсуждены дальнейшие шаги по укреплению российско-малийских связей в различных областях, включая реализацию совместных проектов в энергетике, сельском хозяйстве, горнодобывающем секторе", - говорится в сообщении.
Также президент Мали выразил особую признательность за безвозмездные российские поставки пшеницы, удобрений и топлива.