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Путин поговорил по телефону с президентом переходного периода Мали - РИА Новости, 27.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
12:36 27.03.2024 (обновлено: 12:42 27.03.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240327/mali-1936134823.html
Путин поговорил по телефону с президентом переходного периода Мали
Путин поговорил по телефону с президентом переходного периода Мали - РИА Новости, 27.03.2024
Путин поговорил по телефону с президентом переходного периода Мали
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой, который решительно осудил теракт в "Крокус сити РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T12:36
2024-03-27T12:42
теракт в "крокус сити холле"
мали
крокус сити холл
в мире
россия
владимир путин
ассими гойта
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой, который решительно осудил теракт в "Крокус сити холле", сообщили в пресс-службе Кремля."Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой, который решительно осудил террористический акт в "Крокус сити холле", выразил глубокие соболезнования россиянам. Обсуждены дальнейшие шаги по укреплению российско-малийских связей в различных областях, включая реализацию совместных проектов в энергетике, сельском хозяйстве, горнодобывающем секторе", - говорится в сообщении.Также президент Мали выразил особую признательность за безвозмездные российские поставки пшеницы, удобрений и топлива.
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
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мали, крокус сити холл, в мире, россия, владимир путин, ассими гойта
Теракт в "Крокус Сити Холле", Мали, Крокус Сити Холл, В мире, Россия, Владимир Путин, Ассими Гойта
Путин поговорил по телефону с президентом переходного периода Мали

Путин и президент Мали обсудили теракт в "Крокусе" и поставки удобрений

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой, который решительно осудил теракт в "Крокус сити холле", сообщили в пресс-службе Кремля.
"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой, который решительно осудил террористический акт в "Крокус сити холле", выразил глубокие соболезнования россиянам. Обсуждены дальнейшие шаги по укреплению российско-малийских связей в различных областях, включая реализацию совместных проектов в энергетике, сельском хозяйстве, горнодобывающем секторе", - говорится в сообщении.
Также президент Мали выразил особую признательность за безвозмездные российские поставки пшеницы, удобрений и топлива.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"МалиКрокус Сити ХоллВ миреРоссияВладимир ПутинАссими Гойта
 
 
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