https://ria.ru/20240327/mali-1936134823.html

Путин поговорил по телефону с президентом переходного периода Мали

Путин поговорил по телефону с президентом переходного периода Мали - РИА Новости, 27.03.2024

Путин поговорил по телефону с президентом переходного периода Мали

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой, который решительно осудил теракт в "Крокус сити РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T12:36

2024-03-27T12:36

2024-03-27T12:42

теракт в "крокус сити холле"

мали

крокус сити холл

в мире

россия

владимир путин

ассими гойта

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой, который решительно осудил теракт в "Крокус сити холле", сообщили в пресс-службе Кремля."Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой, который решительно осудил террористический акт в "Крокус сити холле", выразил глубокие соболезнования россиянам. Обсуждены дальнейшие шаги по укреплению российско-малийских связей в различных областях, включая реализацию совместных проектов в энергетике, сельском хозяйстве, горнодобывающем секторе", - говорится в сообщении.Также президент Мали выразил особую признательность за безвозмездные российские поставки пшеницы, удобрений и топлива.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

мали

россия

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Кирилл Волков

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