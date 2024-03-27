https://ria.ru/20240327/makron-1936195440.html

Антироссийская риторика Макрона не принесла ему успеха, пишут СМИ

Антироссийская риторика Макрона не принесла ему успеха, пишут СМИ - РИА Новости, 27.03.2024

Антироссийская риторика Макрона не принесла ему успеха, пишут СМИ

Антироссийская риторика президента Франции Эммануэля Макрона в ходе политической борьбы с крайне правой партией "Национальное объединение" не принесла ему... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T16:03

2024-03-27T16:03

2024-03-27T16:03

в мире

россия

украина

франция

эммануэль макрон

евросоюз

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929712158_146:0:2935:1569_1920x0_80_0_0_081b17157287eae4636dd52def137084.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Антироссийская риторика президента Франции Эммануэля Макрона в ходе политической борьбы с крайне правой партией "Национальное объединение" не принесла ему успеха, пишет издание Politico со ссылкой на французских чиновников и опрос Ifop. "План Макрона перед выборами в ЕС... состоял в том, чтобы педалировать борьбу с крайне правой партией ("Национальное объединение" - ред.), делая акцент на противостоянии идеологий и российской угрозе... Однако спустя нескольких недель (после запуска - ред.) кампании стратегия не принесла результатов", - говорится в публикации газеты. Как отмечает издание, по результатам недавнего опроса Ifop, 30% французских избирателей проголосовали бы за крайне правых, в то время как 21% отдали бы голоса за коалицию Макрона. Газета подчеркивает, что из-за резко снижающейся популярности и растущего дефицита бюджета Макрону и его партии предстоит "нелегкая борьба за возвращение поддержки" избирателей. По информации издания, некоторые союзники французского президента высказывают сомнения в его стратегии по педалированию идеологической борьбы с крайне правыми. Выборы в Европарламент пройдут в странах ЕС 6-9 июня, за ними последует обновление состава Еврокомиссии, а также назначение нового главы Евросовета. Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин заявлял ранее, что Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения такого оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные РФ страны. В интервью журналисту Дмитрию Киселеву он отмечал, что Россия готова применить ядерное оружие лишь в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны, всё открыто прописано в документах, которые РФ не меняла.

https://ria.ru/20240323/makron-1935024809.html

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

https://ria.ru/20240321/makron-1934809822.html

россия

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, украина, франция, эммануэль макрон, евросоюз, нато