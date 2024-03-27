https://ria.ru/20240327/makron-1936115963.html

Макрон наградил орденом вождя индейского народа Каяпо

Макрон наградил орденом вождя индейского народа Каяпо - РИА Новости, 27.03.2024

Макрон наградил орденом вождя индейского народа Каяпо

Президент Франции Эммануэль Макрон вручил высшую государственную награду страны, орден Почетного легиона, вождю индейского народа Каяпо Раони Метуктире,... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T11:39

2024-03-27T11:39

2024-03-27T11:39

в мире

бразилия

франция

эммануэль макрон

луис инасиу лула да силва

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ПАРИЖ, 27 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон вручил высшую государственную награду страны, орден Почетного легиона, вождю индейского народа Каяпо Раони Метуктире, награждение состоялось в ходе визита французского лидера в Бразилию. Запись церемонии вручения была размещена на странице Елисейского дворца в соцсети X."От лица французской республики мы производим Вас в кавалеры Почетного легиона", - заявил Макрон. Перед вручением награды президент поблагодарил вождя за его деятельность, направленную на сохранение лесов Амазонии и культуры местных коренных народов. Награждение прошло в темное время суток в неофициальной обстановке посреди бразильского леса. На мероприятии присутствовали президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, а также представители самого народа в традиционных головных уборах и одежде с яркими традиционными элементами. Сам Макрон также не был одет официально, он выступал в белой рубашке с закатанными рукавами, без пиджака и галстука.

https://ria.ru/20240323/makron-1935024809.html

https://ria.ru/20230331/naemniki-1862156179.html

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франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бразилия, франция, эммануэль макрон, луис инасиу лула да силва