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Макрон наградил орденом вождя индейского народа Каяпо - РИА Новости, 27.03.2024
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11:39 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/makron-1936115963.html
Макрон наградил орденом вождя индейского народа Каяпо
Макрон наградил орденом вождя индейского народа Каяпо - РИА Новости, 27.03.2024
Макрон наградил орденом вождя индейского народа Каяпо
Президент Франции Эммануэль Макрон вручил высшую государственную награду страны, орден Почетного легиона, вождю индейского народа Каяпо Раони Метуктире,... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T11:39
2024-03-27T11:39
в мире
бразилия
франция
эммануэль макрон
луис инасиу лула да силва
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ПАРИЖ, 27 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон вручил высшую государственную награду страны, орден Почетного легиона, вождю индейского народа Каяпо Раони Метуктире, награждение состоялось в ходе визита французского лидера в Бразилию. Запись церемонии вручения была размещена на странице Елисейского дворца в соцсети X."От лица французской республики мы производим Вас в кавалеры Почетного легиона", - заявил Макрон. Перед вручением награды президент поблагодарил вождя за его деятельность, направленную на сохранение лесов Амазонии и культуры местных коренных народов. Награждение прошло в темное время суток в неофициальной обстановке посреди бразильского леса. На мероприятии присутствовали президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, а также представители самого народа в традиционных головных уборах и одежде с яркими традиционными элементами. Сам Макрон также не был одет официально, он выступал в белой рубашке с закатанными рукавами, без пиджака и галстука.
https://ria.ru/20240323/makron-1935024809.html
https://ria.ru/20230331/naemniki-1862156179.html
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в мире, бразилия, франция, эммануэль макрон, луис инасиу лула да силва
В мире, Бразилия, Франция, Эммануэль Макрон, Луис Инасиу Лула да Силва
Макрон наградил орденом вождя индейского народа Каяпо

Макрон наградил орденом Почетного легиона вождя индейского народа в Бразилии

© AFP 2024 / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон вручил орден Почетного легиона вождю индейского народа Каяпо Раони Метуктире
Президент Франции Эммануэль Макрон вручил орден Почетного легиона вождю индейского народа Каяпо Раони Метуктире - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© AFP 2024 / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон вручил орден Почетного легиона вождю индейского народа Каяпо Раони Метуктире
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 27 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон вручил высшую государственную награду страны, орден Почетного легиона, вождю индейского народа Каяпо Раони Метуктире, награждение состоялось в ходе визита французского лидера в Бразилию. Запись церемонии вручения была размещена на странице Елисейского дворца в соцсети X.
"От лица французской республики мы производим Вас в кавалеры Почетного легиона", - заявил Макрон.
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Перед вручением награды президент поблагодарил вождя за его деятельность, направленную на сохранение лесов Амазонии и культуры местных коренных народов.
Награждение прошло в темное время суток в неофициальной обстановке посреди бразильского леса. На мероприятии присутствовали президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, а также представители самого народа в традиционных головных уборах и одежде с яркими традиционными элементами. Сам Макрон также не был одет официально, он выступал в белой рубашке с закатанными рукавами, без пиджака и галстука.
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