https://ria.ru/20240327/makron-1936106255.html

Экс-глава Минобороны Франции осудил Макрона за слова о войсках на Украине

Экс-глава Минобороны Франции осудил Макрона за слова о войсках на Украине - РИА Новости, 27.03.2024

Экс-глава Минобороны Франции осудил Макрона за слова о войсках на Украине

назвал президента страны Эммануэля Макрона ребенком-королем и нарциссом за его недавние заявления об отправке войск на Украину. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T10:42

2024-03-27T10:42

2024-03-27T10:42

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Бывший министр обороны Франции Эрве Морен в интервью изданию Point назвал президента страны Эммануэля Макрона ребенком-королем и нарциссом за его недавние заявления об отправке войск на Украину. "Это провокации ребенка-короля, которые он регулярно предпринимает... Европейских лидеров собирают в Елисейском дворце... не для того, чтобы немедленно создать условия для раскола и изоляции Франции", - заявил он.По мнению бывшего министра, Макрон в течение семи лет пребывал "в замке" и не видел настоящей Франции. "Макрон - нарцисс... Как это часто бывает с нарциссами, всегда имеют место бесполезные провокации. Еще одно доказательство этому - это нелепое фото президента-боксера", - подчеркнул Морен. Он указал на то, что Франция в одиночку не может принять решение об отправке войск на Украину, поскольку не имеет с ней общей границы. "Это означает пересечение воздушных коридоров других европейских стран, которые могут выступить против этого", - добавил экс-министр. Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".

https://ria.ru/20240327/voennye-1936097064.html

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

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в мире, украина, эммануэль макрон, евросоюз, нато, эрве морен, россия, франция