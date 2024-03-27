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Испугались Путина. В Киеве раскрыли, что решил Запад по судьбе Зеленского - РИА Новости, 27.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:43 27.03.2024 (обновлено: 15:29 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/legitimnost-1936068619.html
Испугались Путина. В Киеве раскрыли, что решил Запад по судьбе Зеленского
Испугались Путина. В Киеве раскрыли, что решил Запад по судьбе Зеленского - РИА Новости, 27.03.2024
Испугались Путина. В Киеве раскрыли, что решил Запад по судьбе Зеленского
Запад мог запретить украинским политикам обсуждать легитимность президента Владимира Зеленского после истечения срока его полномочий в мае, пишет украинское... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T03:43
2024-03-27T15:29
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
андрей золотарев
валерий залужный
владимир путин
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Запад мог запретить украинским политикам обсуждать легитимность президента Владимира Зеленского после истечения срока его полномочий в мае, пишет украинское издание "Страна.ua"."Не исключено, что пришел сигнал от наших партнеров, что "раскачивать лодку" сейчас нежелательно. Эта история несет угрозу политической дестабилизации в тот момент, когда (президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин может усилить военное давление на Украину", — пояснил изданию киевский политолог Андрей Золотарев.Эксперт добавил, что затухание дискуссий о легитимности Зеленского может быть связано не только с решением Запада, но и с политической пассивностью отставного главкома ВСУ Валерия Залужного, который не стал поддерживать борьбу против действующего президента.Источник издания в политических кругах Киева подтвердил обе версии политолога, но выразил мнение, что затишье вокруг Зеленского продлится недолго."Многих не устраивает статус-кво и нынешний президент. Да и ситуация в стране и на фронте не улучшается. Поэтому сейчас мы наблюдаем скорее лишь временную стабилизацию внутриполитической жизни", — предположил он.В середине февраля на Украине продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации до 13 мая, поэтому президентские выборы, намеченные на эту весну, проводиться не будут. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены. Бывший премьер Украины Николай Азаров подтвердил, что Зеленский лишится полномочий. Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники сообщало, что офис Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд для получения разъяснений о его легитимности после 20 мая. Позже Конституционный суд ответил, что не получал обращения по вопросу легитимности Зеленского.Как заявили 6 марта в Центральной избирательной комиссии Украины, проблем с легитимностью у Зеленского после 20 мая не возникнет, он должен исполнять обязанности до вступления в должность нового главы государства.
https://ria.ru/20240324/porazhenie-1935403693.html
https://ria.ru/20240324/ukraina-1934978337.html
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в мире, владимир зеленский, андрей золотарев, валерий залужный, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Андрей Золотарев, Валерий Залужный, Владимир Путин
Испугались Путина. В Киеве раскрыли, что решил Запад по судьбе Зеленского

"Страна.ua": Запад мог запретить обсуждение на Украине легитимности Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Запад мог запретить украинским политикам обсуждать легитимность президента Владимира Зеленского после истечения срока его полномочий в мае, пишет украинское издание "Страна.ua".
"Не исключено, что пришел сигнал от наших партнеров, что "раскачивать лодку" сейчас нежелательно. Эта история несет угрозу политической дестабилизации в тот момент, когда (президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин может усилить военное давление на Украину", — пояснил изданию киевский политолог Андрей Золотарев.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
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24 марта, 04:25
Эксперт добавил, что затухание дискуссий о легитимности Зеленского может быть связано не только с решением Запада, но и с политической пассивностью отставного главкома ВСУ Валерия Залужного, который не стал поддерживать борьбу против действующего президента.
Источник издания в политических кругах Киева подтвердил обе версии политолога, но выразил мнение, что затишье вокруг Зеленского продлится недолго.
«
"Многих не устраивает статус-кво и нынешний президент. Да и ситуация в стране и на фронте не улучшается. Поэтому сейчас мы наблюдаем скорее лишь временную стабилизацию внутриполитической жизни", — предположил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
"Осталось недолго". Зеленский лишился важной поддержки
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В середине февраля на Украине продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации до 13 мая, поэтому президентские выборы, намеченные на эту весну, проводиться не будут. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены. Бывший премьер Украины Николай Азаров подтвердил, что Зеленский лишится полномочий. Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники сообщало, что офис Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд для получения разъяснений о его легитимности после 20 мая. Позже Конституционный суд ответил, что не получал обращения по вопросу легитимности Зеленского.
Как заявили 6 марта в Центральной избирательной комиссии Украины, проблем с легитимностью у Зеленского после 20 мая не возникнет, он должен исполнять обязанности до вступления в должность нового главы государства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийАндрей ЗолотаревВалерий ЗалужныйВладимир Путин
 
 
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