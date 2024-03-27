https://ria.ru/20240327/krokus-1936245827.html

В Софеде призвали наказать сформировавших у детей цинизм к жертвам теракта

В Софеде призвали наказать сформировавших у детей цинизм к жертвам теракта - РИА Новости, 27.03.2024

В Софеде призвали наказать сформировавших у детей цинизм к жертвам теракта

Необходимо установить, кто сформировал у детей, цинично высказавшихся о жертвах теракта в "Крокусе", такое мышление, и привлечь их к ответственности, заявила... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T19:32

2024-03-27T19:32

2024-03-27T19:32

россия

украина

брянская область

михаил мурашко

маргарита симоньян

владимир путин

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Необходимо установить, кто сформировал у детей, цинично высказавшихся о жертвах теракта в "Крокусе", такое мышление, и привлечь их к ответственности, заявила РИА Новости член комитета Совфеда по соцполитике Наталия Косихина. В Нижегородской области школьницу, поблагодарившую террористов за стрельбу в "Крокус сити холле", лишили региональной стипендии за творческие способности, передает местное издание "Сети НН". "С возмущением узнала о том, что, к сожалению, есть лица, которые с пренебрежением и особой циничностью дают оценку трагедии в "Крокусе", в частности, к сожалению, были случаи, когда это говорили несовершеннолетние", - сказала Косихина. "Когда речь идет о детях в возрасте до 16 лет, нельзя не учитывать, что зачастую подростки по столь значимым вопросам зачастую выдают свое мнение с учетом того, что они потенциально могли услышать это непосредственно в семье. В данном случае может подключиться школа в лице классного руководителя и психолога, которая бы при помощи спокойного диалога смогла узнать, откуда подросток это услышал. Важно установить, кто именно поставил на эту неправильную моральную дорожку ребенка, и призвать это физическое лицо к ответу в соответствии с нормами законодательства!", - добавила парламентарий. По словам Косихиной, с самими детьми, которые негативно высказывались о жертвах теракта, необходимо провести большую воспитательную работу, "донеся важную мысль о том, что теракт – это страшное и опасное явление, которое должно осуждаться и которому необходимо противодействовать". "Именно не запугиваниями, а донесениями настоящей правды о разрушительных и трагических действиях чудовищного преступления произведет на ребят эффект и заставит их в корне поменять свое мнение", - резюмировала парламентарий. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. В среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что один из пострадавших в "Крокусе", который находился в крайне тяжелом состоянии, скончался, врачи сделали все возможное. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. В среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что один из пострадавших в "Крокусе", который находился в крайне тяжелом состоянии, скончался, врачи сделали все возможное. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935874497.html

https://ria.ru/20240327/pepelische-1936021874.html

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украина

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, брянская область, михаил мурашко, маргарита симоньян, владимир путин, крокус, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)