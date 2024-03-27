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В Софеде призвали наказать сформировавших у детей цинизм к жертвам теракта - РИА Новости, 27.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
19:32 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/krokus-1936245827.html
В Софеде призвали наказать сформировавших у детей цинизм к жертвам теракта
В Софеде призвали наказать сформировавших у детей цинизм к жертвам теракта - РИА Новости, 27.03.2024
В Софеде призвали наказать сформировавших у детей цинизм к жертвам теракта
Необходимо установить, кто сформировал у детей, цинично высказавшихся о жертвах теракта в "Крокусе", такое мышление, и привлечь их к ответственности, заявила... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T19:32
2024-03-27T19:32
россия
украина
брянская область
михаил мурашко
маргарита симоньян
владимир путин
крокус
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936188857_390:0:3010:1474_1920x0_80_0_0_5f7614acfa1c8aad8d215591dcfd6d97.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Необходимо установить, кто сформировал у детей, цинично высказавшихся о жертвах теракта в "Крокусе", такое мышление, и привлечь их к ответственности, заявила РИА Новости член комитета Совфеда по соцполитике Наталия Косихина. В Нижегородской области школьницу, поблагодарившую террористов за стрельбу в "Крокус сити холле", лишили региональной стипендии за творческие способности, передает местное издание "Сети НН". "С возмущением узнала о том, что, к сожалению, есть лица, которые с пренебрежением и особой циничностью дают оценку трагедии в "Крокусе", в частности, к сожалению, были случаи, когда это говорили несовершеннолетние", - сказала Косихина. "Когда речь идет о детях в возрасте до 16 лет, нельзя не учитывать, что зачастую подростки по столь значимым вопросам зачастую выдают свое мнение с учетом того, что они потенциально могли услышать это непосредственно в семье. В данном случае может подключиться школа в лице классного руководителя и психолога, которая бы при помощи спокойного диалога смогла узнать, откуда подросток это услышал. Важно установить, кто именно поставил на эту неправильную моральную дорожку ребенка, и призвать это физическое лицо к ответу в соответствии с нормами законодательства!", - добавила парламентарий. По словам Косихиной, с самими детьми, которые негативно высказывались о жертвах теракта, необходимо провести большую воспитательную работу, "донеся важную мысль о том, что теракт – это страшное и опасное явление, которое должно осуждаться и которому необходимо противодействовать". "Именно не запугиваниями, а донесениями настоящей правды о разрушительных и трагических действиях чудовищного преступления произведет на ребят эффект и заставит их в корне поменять свое мнение", - резюмировала парламентарий. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. В среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что один из пострадавших в "Крокусе", который находился в крайне тяжелом состоянии, скончался, врачи сделали все возможное. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. В среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что один из пострадавших в "Крокусе", который находился в крайне тяжелом состоянии, скончался, врачи сделали все возможное. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
https://ria.ru/20240326/krokus-1935874497.html
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Наталья Макарова
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россия, украина, брянская область, михаил мурашко, маргарита симоньян, владимир путин, крокус, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Украина, Брянская область, Михаил Мурашко, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Крокус, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Теракт в "Крокус Сити Холле"
В Софеде призвали наказать сформировавших у детей цинизм к жертвам теракта

Косихина призвала наказать лиц, сформировавших у детей цинизм к жертвам теракта

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание "Крокус Сити Холл"
Здание Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Необходимо установить, кто сформировал у детей, цинично высказавшихся о жертвах теракта в "Крокусе", такое мышление, и привлечь их к ответственности, заявила РИА Новости член комитета Совфеда по соцполитике Наталия Косихина.
В Нижегородской области школьницу, поблагодарившую террористов за стрельбу в "Крокус сити холле", лишили региональной стипендии за творческие способности, передает местное издание "Сети НН".
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
В Кремле назвали злорадствующих из-за трагедии в "Крокусе" подонками
26 марта, 12:37
"С возмущением узнала о том, что, к сожалению, есть лица, которые с пренебрежением и особой циничностью дают оценку трагедии в "Крокусе", в частности, к сожалению, были случаи, когда это говорили несовершеннолетние", - сказала Косихина.
"Когда речь идет о детях в возрасте до 16 лет, нельзя не учитывать, что зачастую подростки по столь значимым вопросам зачастую выдают свое мнение с учетом того, что они потенциально могли услышать это непосредственно в семье. В данном случае может подключиться школа в лице классного руководителя и психолога, которая бы при помощи спокойного диалога смогла узнать, откуда подросток это услышал. Важно установить, кто именно поставил на эту неправильную моральную дорожку ребенка, и призвать это физическое лицо к ответу в соответствии с нормами законодательства!", - добавила парламентарий.
По словам Косихиной, с самими детьми, которые негативно высказывались о жертвах теракта, необходимо провести большую воспитательную работу, "донеся важную мысль о том, что теракт – это страшное и опасное явление, которое должно осуждаться и которому необходимо противодействовать".
"Именно не запугиваниями, а донесениями настоящей правды о разрушительных и трагических действиях чудовищного преступления произведет на ребят эффект и заставит их в корне поменять свое мнение", - резюмировала парламентарий.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 9
© AFP 2024 / STRINGER

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи в центре Симферополя, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Цветы и свечи у Посольства России в Минске, где проходит акция в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле в Московской области

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

Сотрудники ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
По последним данным СК, погибли 139 человек. В среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что один из пострадавших в "Крокусе", который находился в крайне тяжелом состоянии, скончался, врачи сделали все возможное. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. В среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что один из пострадавших в "Крокусе", который находился в крайне тяжелом состоянии, скончался, врачи сделали все возможное. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Мужчина с цветами у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Неовласовцы кривляются на пепелище
Вчера, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаБрянская областьМихаил МурашкоМаргарита СимоньянВладимир ПутинКрокусСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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