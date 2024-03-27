https://ria.ru/20240327/krokus-1936244894.html

Подросток, спасавший людей при теракте, мечтает встретиться с Путиным

Подросток, спасавший людей при теракте, мечтает встретиться с Путиным - РИА Новости, 27.03.2024

Подросток, спасавший людей при теракте, мечтает встретиться с Путиным

Подросток Артем Донсков, который в момент террористической атаки в "Крокус сити холле", работая гардеробщиком, спас около 100 человек, хотел бы встретиться с... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T19:28

2024-03-27T19:28

2024-03-27T19:28

теракт в "крокус сити холле"

россия

общество

владимир путин

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Подросток Артем Донсков, который в момент террористической атаки в "Крокус сити холле", работая гардеробщиком, спас около 100 человек, хотел бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, рассказал он РИА Новости. "Ну, с моими коллегами (гардеробщиками, которые также спасали людей - ред.) можно было бы (встретиться с Путиным - ред.)", - сказал Донсков, отметив, что не считает свой поступок героическим. Ранее подросток заявил, что готов вернуться на работу в "Крокус", если здание восстановят. Четырнадцатилетний Артем Донсков вместе с пятнадцатилетним Исламом Халиловым помогли в спасении людей во время стрельбы и пожара в "Крокус сити холле". Они вывели зрителей через эвакуационные выходы. Ребята подрабатывали в "Крокусе" в свободное от школы время, чтобы не просить у родителей карманные деньги. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. В среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что один из пострадавших в "Крокусе", который находился в крайне тяжелом состоянии, скончался, врачи сделали все возможное. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.

https://ria.ru/20240326/podrostki-1936006480.html

https://ria.ru/20240325/krokus-1935716073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, общество, владимир путин, крокус сити холл, московская область (подмосковье)