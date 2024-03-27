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После теракта в "Крокусе" Путин работал всю ночь, сообщил Песков - РИА Новости, 27.03.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
19:13 27.03.2024 (обновлено: 19:23 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/krokus-1936241749.html
После теракта в "Крокусе" Путин работал всю ночь, сообщил Песков
После теракта в "Крокусе" Путин работал всю ночь, сообщил Песков - РИА Новости, 27.03.2024
После теракта в "Крокусе" Путин работал всю ночь, сообщил Песков
Президент РФ Владимир Путин в ночь теракта в "Крокус сити холле" получал доклады невзирая на время, работа шла до утра - в таких ситуациях она идет в... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T19:13
2024-03-27T19:23
теракт в "крокус сити холле"
владимир путин
политика
россия
дмитрий песков
крокус сити холл
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ночь теракта в "Крокус сити холле" получал доклады невзирая на время, работа шла до утра - в таких ситуациях она идет в круглосуточном режиме, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Руководители этих ведомств докладывали президенту невзирая на время. Это все происходило до утра. Собственно, когда завершилось размещение всех в больницы, когда прошли первые операции, конечно, (вице-премьер Татьяна) Голикова уже под утро докладывала", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.Он отметил, что в такие минуты "работа просто идет в круглосуточном режиме".Представитель Кремля подтвердил, что та ночь прошла для президента без сна. "В такие моменты не до сна никому, особенно главе государства", - добавил Песков.
https://ria.ru/20240326/putin-1935939398.html
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владимир путин, политика, россия, дмитрий песков, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Владимир Путин, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Крокус Сити Холл
После теракта в "Крокусе" Путин работал всю ночь, сообщил Песков

Песков: в такие дни, как после теракта в "Крокусе", Путин работает круглосуточно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ночь теракта в "Крокус сити холле" получал доклады невзирая на время, работа шла до утра - в таких ситуациях она идет в круглосуточном режиме, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Руководители этих ведомств докладывали президенту невзирая на время. Это все происходило до утра. Собственно, когда завершилось размещение всех в больницы, когда прошли первые операции, конечно, (вице-премьер Татьяна) Голикова уже под утро докладывала", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
Он отметил, что в такие минуты "работа просто идет в круглосуточном режиме".
Представитель Кремля подтвердил, что та ночь прошла для президента без сна. "В такие моменты не до сна никому, особенно главе государства", - добавил Песков.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"Владимир ПутинПолитикаРоссияДмитрий ПесковКрокус Сити Холл
 
 
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