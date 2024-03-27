https://ria.ru/20240327/krokus-1936183488.html

Блогер из Башкирии, высказывавшийся о теракте в "Крокусе", был пьян

Блогер из Башкирии, высказывавшийся о теракте в "Крокусе", был пьян - РИА Новости, 27.03.2024

Блогер из Башкирии, высказывавшийся о теракте в "Крокусе", был пьян

Блогер из башкирского Стерлитамака, задержанный за стримы о теракте в "Крокусе", был пьян, когда вел трансляцию в интернете, заявила официальный представитель... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T15:34

2024-03-27T15:34

2024-03-27T16:53

теракт в "крокус сити холле"

россия

ирина волк

происшествия

республика башкортостан

московская область (подмосковье)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

крокус сити холл

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УФА, 27 мар - РИА Новости. Блогер из башкирского Стерлитамака, задержанный за стримы о теракте в "Крокусе", был пьян, когда вел трансляцию в интернете, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что в Башкирии задержан блогер Рустам Абсалямов. Ему грозит уголовное дело по статье об оправдании терроризма за серию стримов о теракте в "Крокус сити холле". После этого блогер извинился и заявил, что таким образом хотел привлечь к себе внимание. "Сотрудниками Управления МВД России по г. Стерлитамаку в ходе мониторинга сети Интернет были выявлены видеозаписи, на которых интернет-стример допустил высказывания, оправдывающие терроризм, разжигающие межнациональную рознь и оскорбляющие память жертв теракта в Московском регионе", - сообщила Волк в своем Telegram-канале. По ее словам, сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Башкортостан и республиканского Управления ФСБ России в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность автора трансляции. Им оказался житель города Стерлитамака 1980 года рождения. "Мужчина был доставлен в УМВД России по г. Стерлитамаку, где принес извинения за свое поведение и признался, что вел интернет-трансляцию, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время в отношении него полицейские проводят проверку. По ее итогам материалы будут направлены в следственные органы", - добавила Волк. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. В среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что один из пострадавших в "Крокусе", который находился в крайне тяжелом состоянии, скончался, врачи сделали все возможное. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240327/pepelische-1936021874.html

https://ria.ru/20240327/zhitelnitsa-1936161683.html

https://ria.ru/20240324/terrorizm-1935368522.html

россия

республика башкортостан

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, ирина волк, происшествия, республика башкортостан, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), крокус сити холл