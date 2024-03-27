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В СПЧ рассказали, где содержат предполагаемых исполнителей теракта - РИА Новости, 27.03.2024
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15:33 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/krokus-1936183052.html
В СПЧ рассказали, где содержат предполагаемых исполнителей теракта
В СПЧ рассказали, где содержат предполагаемых исполнителей теракта - РИА Новости, 27.03.2024
В СПЧ рассказали, где содержат предполагаемых исполнителей теракта
Четверо предполагаемых исполнителей теракта в "Крокус сити холле" находятся сейчас в СИЗО "Лефортово" в одиночных камерах, сообщила РИА Новости член СПЧ Ева... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T15:33
2024-03-27T15:33
происшествия
россия
брянская область
украина
владимир путин
ева меркачева
лефортово
крокус сити холл
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Четверо предполагаемых исполнителей теракта в "Крокус сити холле" находятся сейчас в СИЗО "Лефортово" в одиночных камерах, сообщила РИА Новости член СПЧ Ева Меркачева. "Они все находятся в Лефортово, это абсолютно точно. Они содержатся в одиночных камерах, проходят сейчас карантин", - рассказала Меркачева. Она добавила, что сейчас есть вопросы относительно раненого террориста, его доставляли в СИЗО сначала на носилках, а потом на коляске. "В СИЗО "Лефортово" есть медчасть, она достаточно хорошая, укомплектованная… Если ему вдруг становится плохо, врачи понимают, что они не справляются, то вывозят его в гражданскую больницу под контролем", - отметила собеседница. Меркачева также рассказала, что в "Лефортово" фигурантов посещали адвокаты. "Сначала каждый будет в одиночной камере, а потом их распределят к сокамернику. В "Лефортово" камеры на два человека рассчитаны. Есть всего лишь несколько сдвоенных камер, рассчитанных на четыре человека. Этих, скорее всего, поместят в маленькую камеру на два человека. Вместе они содержаться не могут, потому что это запрещено законом, они подельники", - подчеркнула член СПЧ. Четверых предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
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происшествия, россия, брянская область, украина, владимир путин, ева меркачева, лефортово, крокус сити холл, сизо лефортово
Происшествия, Россия, Брянская область, Украина, Владимир Путин, Ева Меркачева, Лефортово, Крокус Сити Холл, СИЗО Лефортово
В СПЧ рассказали, где содержат предполагаемых исполнителей теракта

Четверо предполагаемых исполнителей теракта в "Крокусе" находятся в "Лефортово"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПожарные тушат горящую крышу концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Пожарные тушат горящую крышу концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пожарные тушат горящую крышу концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Четверо предполагаемых исполнителей теракта в "Крокус сити холле" находятся сейчас в СИЗО "Лефортово" в одиночных камерах, сообщила РИА Новости член СПЧ Ева Меркачева.
«
"Они все находятся в Лефортово, это абсолютно точно. Они содержатся в одиночных камерах, проходят сейчас карантин", - рассказала Меркачева.
Она добавила, что сейчас есть вопросы относительно раненого террориста, его доставляли в СИЗО сначала на носилках, а потом на коляске.
"В СИЗО "Лефортово" есть медчасть, она достаточно хорошая, укомплектованная… Если ему вдруг становится плохо, врачи понимают, что они не справляются, то вывозят его в гражданскую больницу под контролем", - отметила собеседница.
Меркачева также рассказала, что в "Лефортово" фигурантов посещали адвокаты.
"Сначала каждый будет в одиночной камере, а потом их распределят к сокамернику. В "Лефортово" камеры на два человека рассчитаны. Есть всего лишь несколько сдвоенных камер, рассчитанных на четыре человека. Этих, скорее всего, поместят в маленькую камеру на два человека. Вместе они содержаться не могут, потому что это запрещено законом, они подельники", - подчеркнула член СПЧ.
Четверых предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 9
© AFP 2024 / STRINGER

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи в центре Симферополя, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Цветы и свечи у Посольства России в Минске, где проходит акция в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле в Московской области

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

Сотрудники ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
ПроисшествияРоссияБрянская областьУкраинаВладимир ПутинЕва МеркачеваЛефортовоКрокус Сити ХоллСИЗО Лефортово
 
 
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