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В СПЧ рассказали, где содержат предполагаемых исполнителей теракта

В СПЧ рассказали, где содержат предполагаемых исполнителей теракта - РИА Новости, 27.03.2024

В СПЧ рассказали, где содержат предполагаемых исполнителей теракта

Четверо предполагаемых исполнителей теракта в "Крокус сити холле" находятся сейчас в СИЗО "Лефортово" в одиночных камерах, сообщила РИА Новости член СПЧ Ева... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T15:33

2024-03-27T15:33

2024-03-27T15:33

происшествия

россия

брянская область

украина

владимир путин

ева меркачева

лефортово

крокус сити холл

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Четверо предполагаемых исполнителей теракта в "Крокус сити холле" находятся сейчас в СИЗО "Лефортово" в одиночных камерах, сообщила РИА Новости член СПЧ Ева Меркачева. "Они все находятся в Лефортово, это абсолютно точно. Они содержатся в одиночных камерах, проходят сейчас карантин", - рассказала Меркачева. Она добавила, что сейчас есть вопросы относительно раненого террориста, его доставляли в СИЗО сначала на носилках, а потом на коляске. "В СИЗО "Лефортово" есть медчасть, она достаточно хорошая, укомплектованная… Если ему вдруг становится плохо, врачи понимают, что они не справляются, то вывозят его в гражданскую больницу под контролем", - отметила собеседница. Меркачева также рассказала, что в "Лефортово" фигурантов посещали адвокаты. "Сначала каждый будет в одиночной камере, а потом их распределят к сокамернику. В "Лефортово" камеры на два человека рассчитаны. Есть всего лишь несколько сдвоенных камер, рассчитанных на четыре человека. Этих, скорее всего, поместят в маленькую камеру на два человека. Вместе они содержаться не могут, потому что это запрещено законом, они подельники", - подчеркнула член СПЧ. Четверых предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).

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