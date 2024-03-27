https://ria.ru/20240327/krokus-1936131065.html

Патриарх Кирилл призвал не допустить межрелигиозной ссоры из-за теракта

Патриарх Кирилл призвал не допустить межрелигиозной ссоры из-за теракта - РИА Новости, 27.03.2024

Патриарх Кирилл призвал не допустить межрелигиозной ссоры из-за теракта

Глядя на события в "Крокус сити холле", становится понятно, что против России пытались разыграть религиозный и национальный фактор, заявил патриарх Московский и РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T12:22

2024-03-27T12:22

2024-03-27T12:42

теракт в "крокус сити холле"

патриарх кирилл (владимир гундяев)

россия

происшествия

крокус сити холл

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Глядя на события в "Крокус сити холле", становится понятно, что против России пытались разыграть религиозный и национальный фактор, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на съезде Всемирного Русского народного собора."Как тогда (во время агрессии НАТО в Югославии - ред.), так и сейчас, разыгрываются сценарии с использованием религиозного и межнационального фактора. Мы прекрасно понимаем это, глядя на непосредственных исполнителей злодеяний, совершенных в "Крокус сити холл", - сказал патриарх Кирилл.По его словам, недоброжелатели России "пытались использовать внутренние проблемы с миграционной ситуацией, обострить межнациональные отношения в нашей стране, в том числе с помощью радикального исламистского фактора". "Была сделана попытка столкнуть две традиционные религии, была сделана попытка разделить людей по религиозному принципу и тоже столкнуть одних с другими. Конечно, мы не можем ничего подобного допустить в России. Вновь хочу подчеркнуть, что мировоззренческое нравственное единство православных и мусульман во многом является тем камнем преткновения, о который разбиваются усилия наших оппонентов и врагов впечатляющих уничтожить Россию", - добавил патриарх.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html

https://ria.ru/20240327/pepelische-1936021874.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, происшествия, крокус сити холл