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Пятнадцатилетний Ислам Халилов рассказал, как успокоил людей в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
11:47 27.03.2024 (обновлено: 13:42 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/krokus-1936117964.html
Пятнадцатилетний Ислам Халилов рассказал, как успокоил людей в "Крокусе"
Пятнадцатилетний Ислам Халилов рассказал, как успокоил людей в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024
Пятнадцатилетний Ислам Халилов рассказал, как успокоил людей в "Крокусе"
Спасший более 100 человек в "Крокус сити холле" 15-летний Ислам Халилов рассказал РИА Новости, как он действовал во время нападения террористов и что люди,... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T11:47
2024-03-27T13:42
теракт в "крокус сити холле"
равиль гайнутдин
россия
общество
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Спасший более 100 человек в "Крокус сити холле" 15-летний Ислам Халилов рассказал РИА Новости, как он действовал во время нападения террористов и что люди, которым он помогал, не теряли присутствия духа. "Я работал в "Крокусе" в гардеробе. Люди шли на концерт, впереди выходные. Мы все поняли, что в "Крокусе" что-то идет не по плану – это когда пошла стрельба. Нужно было делать то, чему меня учили на инструктаже в случае ЧП. Важно успокоить людей, чтобы все было без паники. Это и помогло справиться с ситуацией. Я подумал: чтобы вести за собой людей, мне самому надо сохранить полный контроль. Я не отдавал себе отчета, что будет потом. Тогда надо было действовать решительно и быстро. Осознание того, что произошло, пришло позже", - рассказал Халилов. По его словам, зрители побежали в сторону туалета, но это был тупик, ловушка. "Если бы они там остались, я даже не знаю, что бы с ними было… Я подбежал к ним и кричу: обратно, бежим обратно, ребята! Ну, не то чтобы кричал, а громко говорил. Нельзя было поднимать лишний шум. Действовать в таких моментах нужно уверенно, без суеты и спешки. Ну и сам должен быть примером, чтобы люди поверили в тебя. Многие плакали, но контроль сохраняли, за что им огромное спасибо", - добавил Ислам. Парень отметил, что основная задача была "удачно пробраться" через узкий проход на территорию "Экспо", а далее бы разобрались. "Главное - надо было выбраться. Вытащить людей. У меня получилось. Мной двигали желание и долг - спасти людей. Я не считаю себя героем. Таких, как я, в тот вечер было очень много. Даже есть те, кто младше меня. Это ребята, которые со мной работали. Они тоже помогали зрителям, спасали их", - сказал Халилов. На Ислама обрушилась известность. "Очень много интервью, спрашивают, что, почему и как. Очень много вопросов, на некоторые я даже не знаю, как отвечать. Я же не звезда какая-то, а обычный парень", - заметил собеседник. "Мы обычная киргизская семья. Учимся, работаем. Папа и мама сказали, что я молодец, они гордятся мной. Плакали, конечно. Что тут скажешь. Лучшая благодарность – это от родителей", - добавил Халилов. Ничего общего с исламомИслам подчеркнул, что в месяц мусульманского поста Рамадан любое притеснение кого-либо, ссоры, споры должны прекращаться. "А эти террористы напали на безоружных людей и столько убили. За какие идеи нападавшие выступали - повелись на деньги. Разве можно торговать судьбами людей, вести их на бойню по своей прихоти? Это преступно и ничего общего с мусульманской религией не имеет", - добавил он. Халилов сообщил, что держит мусульманский пост в месяц Рамадан. "Вся семья соблюдает каноны веры. В ту пятницу, когда террористы напали на "Крокус", я только-только разговелся. И тут началось", - рассказал он. Ислам с радостью узнал, что в следующую пятницу в торжественной обстановке во время пятничной молитвы Джума намаз его наградят от имени Духовного управления мусульман РФ. "Муфтий Равиль Гайнутдин передал нам приглашения. Мы очень рады, конечно. Но было бы лучше, если бы не было ни награды, ни предшествующих ей событий. Выражу слова соболезнования семьям погибших. Мы будем молиться за их души", - сказал парень. Возвращение в "Спартак" Ислам занимался футболом в академии "Спартака". После случившегося он встретился с игроками команды. "Красно-белые" пригласили меня в гости, подарили футболку номер 1, абонементы на все домашние матчи. Поговорили с ребятами, все очень классно – и общение, и сама атмосфера. Прямо мечта сбылась", - признался Халилов.
https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html
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равиль гайнутдин, россия, общество
Теракт в "Крокус Сити Холле", Равиль Гайнутдин, Россия, Общество
Пятнадцатилетний Ислам Халилов рассказал, как успокоил людей в "Крокусе"

Пятнадцатилетний Ислам Халилов рассказал, как люди в "Крокусе" поверили в него

© Фото предоставлено семьей ХалиловыхСемья Халиловых - отец Бахтиëр и 15-летний Ислам
Семья Халиловых - отец Бахтиëр и 15-летний Ислам
© Фото предоставлено семьей Халиловых
Семья Халиловых - отец Бахтиëр и 15-летний Ислам. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Спасший более 100 человек в "Крокус сити холле" 15-летний Ислам Халилов рассказал РИА Новости, как он действовал во время нападения террористов и что люди, которым он помогал, не теряли присутствия духа.
"Я работал в "Крокусе" в гардеробе. Люди шли на концерт, впереди выходные. Мы все поняли, что в "Крокусе" что-то идет не по плану – это когда пошла стрельба. Нужно было делать то, чему меня учили на инструктаже в случае ЧП. Важно успокоить людей, чтобы все было без паники. Это и помогло справиться с ситуацией. Я подумал: чтобы вести за собой людей, мне самому надо сохранить полный контроль. Я не отдавал себе отчета, что будет потом. Тогда надо было действовать решительно и быстро. Осознание того, что произошло, пришло позже", - рассказал Халилов.
Очередь у одного из московских центров крови - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
"Это наш вклад": как россияне отреагировали на трагедию в "Крокусе"
24 марта, 08:00
По его словам, зрители побежали в сторону туалета, но это был тупик, ловушка. "Если бы они там остались, я даже не знаю, что бы с ними было… Я подбежал к ним и кричу: обратно, бежим обратно, ребята! Ну, не то чтобы кричал, а громко говорил. Нельзя было поднимать лишний шум. Действовать в таких моментах нужно уверенно, без суеты и спешки. Ну и сам должен быть примером, чтобы люди поверили в тебя. Многие плакали, но контроль сохраняли, за что им огромное спасибо", - добавил Ислам.
Парень отметил, что основная задача была "удачно пробраться" через узкий проход на территорию "Экспо", а далее бы разобрались.
"Главное - надо было выбраться. Вытащить людей. У меня получилось. Мной двигали желание и долг - спасти людей. Я не считаю себя героем. Таких, как я, в тот вечер было очень много. Даже есть те, кто младше меня. Это ребята, которые со мной работали. Они тоже помогали зрителям, спасали их", - сказал Халилов.
Награждение в Госдуме подростков, проявивших себя во время трагедии в Крокус сити холле - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
В Госдуме наградили подростков, проявивших героизм в "Крокусе"
Вчера, 11:19
На Ислама обрушилась известность. "Очень много интервью, спрашивают, что, почему и как. Очень много вопросов, на некоторые я даже не знаю, как отвечать. Я же не звезда какая-то, а обычный парень", - заметил собеседник.
"Мы обычная киргизская семья. Учимся, работаем. Папа и мама сказали, что я молодец, они гордятся мной. Плакали, конечно. Что тут скажешь. Лучшая благодарность – это от родителей", - добавил Халилов.
Администратор Крокус сити холла София Мейер
Администратор "Крокуса" рассказала, как координировала людей при теракте
26 марта, 22:28

Ничего общего с исламом

Ислам подчеркнул, что в месяц мусульманского поста Рамадан любое притеснение кого-либо, ссоры, споры должны прекращаться.
"А эти террористы напали на безоружных людей и столько убили. За какие идеи нападавшие выступали - повелись на деньги. Разве можно торговать судьбами людей, вести их на бойню по своей прихоти? Это преступно и ничего общего с мусульманской религией не имеет", - добавил он.
Халилов сообщил, что держит мусульманский пост в месяц Рамадан. "Вся семья соблюдает каноны веры. В ту пятницу, когда террористы напали на "Крокус", я только-только разговелся. И тут началось", - рассказал он.
Ислам с радостью узнал, что в следующую пятницу в торжественной обстановке во время пятничной молитвы Джума намаз его наградят от имени Духовного управления мусульман РФ.
"Муфтий Равиль Гайнутдин передал нам приглашения. Мы очень рады, конечно. Но было бы лучше, если бы не было ни награды, ни предшествующих ей событий. Выражу слова соболезнования семьям погибших. Мы будем молиться за их души", - сказал парень.
Сотрудники скорой помощи оказывают помощь пострадавшей у концертного зала Крокус Сити Холл в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
"Осознание пришло не сразу": как подростки спасли пострадавших в "Крокусе"
26 марта, 18:55

Возвращение в "Спартак"

Ислам занимался футболом в академии "Спартака". После случившегося он встретился с игроками команды.
"Красно-белые" пригласили меня в гости, подарили футболку номер 1, абонементы на все домашние матчи. Поговорили с ребятами, все очень классно – и общение, и сама атмосфера. Прямо мечта сбылась", - признался Халилов.
Акции памяти жертв теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Владимир Путин объявил 24 марта общенациональный траур в России из-за теракта, произошедшего вечером в пятницу в "Крокус Сити Холле" в Красногорске.

Люди возлагают цветы к стихийному мемориалу возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта

Владимир Путин объявил 24 марта общенациональный траур в России из-за теракта, произошедшего вечером в пятницу в "Крокус Сити Холле" в Красногорске.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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1 из 16
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

"Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ", - заявил президент.

Люди у стихийного мемориала возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта

"Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ", - заявил президент.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 16
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В воскресенье по всей России были приспущены флаги в память о погибших.

Люди стоят в очереди к стихийному мемориалу возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта

В воскресенье по всей России были приспущены флаги в память о погибших.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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3 из 16
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

К стихийным мемориалам несли цветы, свечи и мягкие игрушки.

Девушка кладет мягкие игрушки к стихийному мемориалу в Комсомольском парке в Севастополе во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

К стихийным мемориалам несли цветы, свечи и мягкие игрушки.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 16
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

На здании "Крокус Сити Холла" появилась проекция "Летят журавли", она дала старт акции памяти жертв теракта.

Проекция Летят журавли на здании Crocus City Hall в память о жертвах теракта

На здании "Крокус Сити Холла" появилась проекция "Летят журавли", она дала старт акции памяти жертв теракта.

© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
5 из 16
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Акция получила свое название в честь песни народного артиста СССР Муслима Магомаева "Журавли", имя которого носит концертный зал.

Цветы на улице Баумана в Казани во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Акция получила свое название в честь песни народного артиста СССР Муслима Магомаева "Журавли", имя которого носит концертный зал.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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6 из 16
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанк

Организаторы акции предложили сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой, собственный, вариант и поделиться им в социальных сетях.

Люди возлагают цветы к стихийному мемориалу возле памятника героям обороны Красного Царицына в Волгограде в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Организаторы акции предложили сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой, собственный, вариант и поделиться им в социальных сетях.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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7 из 16
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы на стрелке Васильевского острова.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский возлагают цветы на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы на стрелке Васильевского острова.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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8 из 16
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанк

К зданию "Крокус Сити Холла" пришли музыканты группы "Пикник". За несколько минут до начала их концерта и произошел теракт.

Женщина у стихийного мемориала возле российского консульства в Тирасполе во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

К зданию "Крокус Сити Холла" пришли музыканты группы "Пикник". За несколько минут до начала их концерта и произошел теракт.

© РИА Новости / Артем Кулекин
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9 из 16
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

К акции "Журавли" присоединились многие регионы. На главных экранах запустили изображение белых птиц в память о погибших во время теракта.

Женщина с девочками у стихийного мемориала на Красной площади в Красноярске в день общенационального траура по погибшим в результате теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

К акции "Журавли" присоединились многие регионы. На главных экранах запустили изображение белых птиц в память о погибших во время теракта.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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10 из 16
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Жители Донецка зажгли более тысячи свечей, выложив из них надпись "ДНР. Скорбим. 22.03.24" и журавля, символизирующего бескорыстную поддержку погибших в теракте, а также пострадавших и их семей.

В Мариуполе на площади Ленина появился импровизированный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жители Донецка зажгли более тысячи свечей, выложив из них надпись "ДНР. Скорбим. 22.03.24" и журавля, символизирующего бескорыстную поддержку погибших в теракте, а также пострадавших и их семей.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
11 из 16
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Также по всей стране прошли акции "Свеча памяти". Участники зажигали свечи в память о жертвах трагедии в "Крокус Сити Холле".

Акция памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле

Также по всей стране прошли акции "Свеча памяти". Участники зажигали свечи в память о жертвах трагедии в "Крокус Сити Холле".

© Sputnik / Виктор Толочко
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12 из 16
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Почтить память погибших пришли тысячи людей, в том числе представители национальных диаспор.

Молодые люди возлагают цветы к стихийному мемориалу на площади Ленина в Симферополе во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Почтить память погибших пришли тысячи людей, в том числе представители национальных диаспор.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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13 из 16
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Люди разных религий сплотились перед лицом трагедии и стали ближе духом друг другу вне зависимости от конфессии, заявили в сестричестве святого великомученика и целителя Пантелеймона.В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.

Женщина у стелы Владивосток - город воинской славы во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Люди разных религий сплотились перед лицом трагедии и стали ближе духом друг другу вне зависимости от конфессии, заявили в сестричестве святого великомученика и целителя Пантелеймона.В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
14 из 16
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.

Цветы и игрушки на стихийном мемориале на площади имени Ленина в Новосибирске во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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15 из 16
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

За рубежом также почтили память погибших. Участники акций возлагали цветы к посольствам и консульствам России в знак солидарности с российским народом.

Люди зажигают свечи памяти в Донецке в день общенационального траура по погибшим в результате теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

За рубежом также почтили память погибших. Участники акций возлагали цветы к посольствам и консульствам России в знак солидарности с российским народом.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
16 из 16

Владимир Путин объявил 24 марта общенациональный траур в России из-за теракта, произошедшего вечером в пятницу в "Крокус Сити Холле" в Красногорске.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 16

"Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ", - заявил президент.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 16

В воскресенье по всей России были приспущены флаги в память о погибших.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 16

К стихийным мемориалам несли цветы, свечи и мягкие игрушки.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 16

На здании "Крокус Сити Холла" появилась проекция "Летят журавли", она дала старт акции памяти жертв теракта.

© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
5 из 16

Акция получила свое название в честь песни народного артиста СССР Муслима Магомаева "Журавли", имя которого носит концертный зал.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
6 из 16

Организаторы акции предложили сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой, собственный, вариант и поделиться им в социальных сетях.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
7 из 16

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы на стрелке Васильевского острова.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 16

К зданию "Крокус Сити Холла" пришли музыканты группы "Пикник". За несколько минут до начала их концерта и произошел теракт.

© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
9 из 16

К акции "Журавли" присоединились многие регионы. На главных экранах запустили изображение белых птиц в память о погибших во время теракта.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
10 из 16

Жители Донецка зажгли более тысячи свечей, выложив из них надпись "ДНР. Скорбим. 22.03.24" и журавля, символизирующего бескорыстную поддержку погибших в теракте, а также пострадавших и их семей.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
11 из 16

Также по всей стране прошли акции "Свеча памяти". Участники зажигали свечи в память о жертвах трагедии в "Крокус Сити Холле".

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
12 из 16

Почтить память погибших пришли тысячи людей, в том числе представители национальных диаспор.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
13 из 16

Люди разных религий сплотились перед лицом трагедии и стали ближе духом друг другу вне зависимости от конфессии, заявили в сестричестве святого великомученика и целителя Пантелеймона.В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
14 из 16

В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
15 из 16

За рубежом также почтили память погибших. Участники акций возлагали цветы к посольствам и консульствам России в знак солидарности с российским народом.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
16 из 16
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Равиль ГайнутдинРоссияОбщество
 
 
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