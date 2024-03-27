https://ria.ru/20240327/krokus-1936117964.html

Пятнадцатилетний Ислам Халилов рассказал, как успокоил людей в "Крокусе"

Пятнадцатилетний Ислам Халилов рассказал, как успокоил людей в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024

Пятнадцатилетний Ислам Халилов рассказал, как успокоил людей в "Крокусе"

Спасший более 100 человек в "Крокус сити холле" 15-летний Ислам Халилов рассказал РИА Новости, как он действовал во время нападения террористов и что люди,... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T11:47

2024-03-27T11:47

2024-03-27T13:42

теракт в "крокус сити холле"

равиль гайнутдин

россия

общество

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Спасший более 100 человек в "Крокус сити холле" 15-летний Ислам Халилов рассказал РИА Новости, как он действовал во время нападения террористов и что люди, которым он помогал, не теряли присутствия духа. "Я работал в "Крокусе" в гардеробе. Люди шли на концерт, впереди выходные. Мы все поняли, что в "Крокусе" что-то идет не по плану – это когда пошла стрельба. Нужно было делать то, чему меня учили на инструктаже в случае ЧП. Важно успокоить людей, чтобы все было без паники. Это и помогло справиться с ситуацией. Я подумал: чтобы вести за собой людей, мне самому надо сохранить полный контроль. Я не отдавал себе отчета, что будет потом. Тогда надо было действовать решительно и быстро. Осознание того, что произошло, пришло позже", - рассказал Халилов. По его словам, зрители побежали в сторону туалета, но это был тупик, ловушка. "Если бы они там остались, я даже не знаю, что бы с ними было… Я подбежал к ним и кричу: обратно, бежим обратно, ребята! Ну, не то чтобы кричал, а громко говорил. Нельзя было поднимать лишний шум. Действовать в таких моментах нужно уверенно, без суеты и спешки. Ну и сам должен быть примером, чтобы люди поверили в тебя. Многие плакали, но контроль сохраняли, за что им огромное спасибо", - добавил Ислам. Парень отметил, что основная задача была "удачно пробраться" через узкий проход на территорию "Экспо", а далее бы разобрались. "Главное - надо было выбраться. Вытащить людей. У меня получилось. Мной двигали желание и долг - спасти людей. Я не считаю себя героем. Таких, как я, в тот вечер было очень много. Даже есть те, кто младше меня. Это ребята, которые со мной работали. Они тоже помогали зрителям, спасали их", - сказал Халилов. На Ислама обрушилась известность. "Очень много интервью, спрашивают, что, почему и как. Очень много вопросов, на некоторые я даже не знаю, как отвечать. Я же не звезда какая-то, а обычный парень", - заметил собеседник. "Мы обычная киргизская семья. Учимся, работаем. Папа и мама сказали, что я молодец, они гордятся мной. Плакали, конечно. Что тут скажешь. Лучшая благодарность – это от родителей", - добавил Халилов. Ничего общего с исламомИслам подчеркнул, что в месяц мусульманского поста Рамадан любое притеснение кого-либо, ссоры, споры должны прекращаться. "А эти террористы напали на безоружных людей и столько убили. За какие идеи нападавшие выступали - повелись на деньги. Разве можно торговать судьбами людей, вести их на бойню по своей прихоти? Это преступно и ничего общего с мусульманской религией не имеет", - добавил он. Халилов сообщил, что держит мусульманский пост в месяц Рамадан. "Вся семья соблюдает каноны веры. В ту пятницу, когда террористы напали на "Крокус", я только-только разговелся. И тут началось", - рассказал он. Ислам с радостью узнал, что в следующую пятницу в торжественной обстановке во время пятничной молитвы Джума намаз его наградят от имени Духовного управления мусульман РФ. "Муфтий Равиль Гайнутдин передал нам приглашения. Мы очень рады, конечно. Но было бы лучше, если бы не было ни награды, ни предшествующих ей событий. Выражу слова соболезнования семьям погибших. Мы будем молиться за их души", - сказал парень. Возвращение в "Спартак" Ислам занимался футболом в академии "Спартака". После случившегося он встретился с игроками команды. "Красно-белые" пригласили меня в гости, подарили футболку номер 1, абонементы на все домашние матчи. Поговорили с ребятами, все очень классно – и общение, и сама атмосфера. Прямо мечта сбылась", - признался Халилов.

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

https://ria.ru/20240327/krokus-1936112067.html

https://ria.ru/20240326/administrator-1936050095.html

https://ria.ru/20240326/podrostki-1936006480.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

равиль гайнутдин, россия, общество