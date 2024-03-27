Пятнадцатилетний Ислам Халилов рассказал, как успокоил людей в "Крокусе"

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Спасший более 100 человек в "Крокус сити холле" 15-летний Ислам Халилов рассказал РИА Новости, как он действовал во время нападения террористов и что люди, которым он помогал, не теряли присутствия духа. "Я работал в "Крокусе" в гардеробе. Люди шли на концерт, впереди выходные. Мы все поняли, что в "Крокусе" что-то идет не по плану – это когда пошла стрельба. Нужно было делать то, чему меня учили на инструктаже в случае ЧП. Важно успокоить людей, чтобы все было без паники. Это и помогло справиться с ситуацией. Я подумал: чтобы вести за собой людей, мне самому надо сохранить полный контроль. Я не отдавал себе отчета, что будет потом. Тогда надо было действовать решительно и быстро. Осознание того, что произошло, пришло позже", - рассказал Халилов. По его словам, зрители побежали в сторону туалета, но это был тупик, ловушка. "Если бы они там остались, я даже не знаю, что бы с ними было… Я подбежал к ним и кричу: обратно, бежим обратно, ребята! Ну, не то чтобы кричал, а громко говорил. Нельзя было поднимать лишний шум. Действовать в таких моментах нужно уверенно, без суеты и спешки. Ну и сам должен быть примером, чтобы люди поверили в тебя. Многие плакали, но контроль сохраняли, за что им огромное спасибо", - добавил Ислам. Парень отметил, что основная задача была "удачно пробраться" через узкий проход на территорию "Экспо", а далее бы разобрались. "Главное - надо было выбраться. Вытащить людей. У меня получилось. Мной двигали желание и долг - спасти людей. Я не считаю себя героем. Таких, как я, в тот вечер было очень много. Даже есть те, кто младше меня. Это ребята, которые со мной работали. Они тоже помогали зрителям, спасали их", - сказал Халилов. На Ислама обрушилась известность. "Очень много интервью, спрашивают, что, почему и как. Очень много вопросов, на некоторые я даже не знаю, как отвечать. Я же не звезда какая-то, а обычный парень", - заметил собеседник. "Мы обычная киргизская семья. Учимся, работаем. Папа и мама сказали, что я молодец, они гордятся мной. Плакали, конечно. Что тут скажешь. Лучшая благодарность – это от родителей", - добавил Халилов. Ничего общего с исламомИслам подчеркнул, что в месяц мусульманского поста Рамадан любое притеснение кого-либо, ссоры, споры должны прекращаться. "А эти террористы напали на безоружных людей и столько убили. За какие идеи нападавшие выступали - повелись на деньги. Разве можно торговать судьбами людей, вести их на бойню по своей прихоти? Это преступно и ничего общего с мусульманской религией не имеет", - добавил он. Халилов сообщил, что держит мусульманский пост в месяц Рамадан. "Вся семья соблюдает каноны веры. В ту пятницу, когда террористы напали на "Крокус", я только-только разговелся. И тут началось", - рассказал он. Ислам с радостью узнал, что в следующую пятницу в торжественной обстановке во время пятничной молитвы Джума намаз его наградят от имени Духовного управления мусульман РФ. "Муфтий Равиль Гайнутдин передал нам приглашения. Мы очень рады, конечно. Но было бы лучше, если бы не было ни награды, ни предшествующих ей событий. Выражу слова соболезнования семьям погибших. Мы будем молиться за их души", - сказал парень. Возвращение в "Спартак" Ислам занимался футболом в академии "Спартака". После случившегося он встретился с игроками команды. "Красно-белые" пригласили меня в гости, подарили футболку номер 1, абонементы на все домашние матчи. Поговорили с ребятами, все очень классно – и общение, и сама атмосфера. Прямо мечта сбылась", - признался Халилов.
Семья Халиловых - отец Бахтиëр и 15-летний Ислам. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Спасший более 100 человек в "Крокус сити холле" 15-летний Ислам Халилов рассказал РИА Новости, как он действовал во время нападения террористов и что люди, которым он помогал, не теряли присутствия духа.
"Я работал в "Крокусе" в гардеробе. Люди шли на концерт, впереди выходные. Мы все поняли, что в "Крокусе" что-то идет не по плану – это когда пошла стрельба. Нужно было делать то, чему меня учили на инструктаже в случае ЧП. Важно успокоить людей, чтобы все было без паники. Это и помогло справиться с ситуацией. Я подумал: чтобы вести за собой людей, мне самому надо сохранить полный контроль. Я не отдавал себе отчета, что будет потом. Тогда надо было действовать решительно и быстро. Осознание того, что произошло, пришло позже", - рассказал Халилов.
По его словам, зрители побежали в сторону туалета, но это был тупик, ловушка. "Если бы они там остались, я даже не знаю, что бы с ними было… Я подбежал к ним и кричу: обратно, бежим обратно, ребята! Ну, не то чтобы кричал, а громко говорил. Нельзя было поднимать лишний шум. Действовать в таких моментах нужно уверенно, без суеты и спешки. Ну и сам должен быть примером, чтобы люди поверили в тебя. Многие плакали, но контроль сохраняли, за что им огромное спасибо", - добавил Ислам.
Парень отметил, что основная задача была "удачно пробраться" через узкий проход на территорию "Экспо", а далее бы разобрались.
"Главное - надо было выбраться. Вытащить людей. У меня получилось. Мной двигали желание и долг - спасти людей. Я не считаю себя героем. Таких, как я, в тот вечер было очень много. Даже есть те, кто младше меня. Это ребята, которые со мной работали. Они тоже помогали зрителям, спасали их", - сказал Халилов.
На Ислама обрушилась известность. "Очень много интервью, спрашивают, что, почему и как. Очень много вопросов, на некоторые я даже не знаю, как отвечать. Я же не звезда какая-то, а обычный парень", - заметил собеседник.
"Мы обычная киргизская семья. Учимся, работаем. Папа и мама сказали, что я молодец, они гордятся мной. Плакали, конечно. Что тут скажешь. Лучшая благодарность – это от родителей", - добавил Халилов.
Ислам подчеркнул, что в месяц мусульманского поста Рамадан любое притеснение кого-либо, ссоры, споры должны прекращаться.
"А эти террористы напали на безоружных людей и столько убили. За какие идеи нападавшие выступали - повелись на деньги. Разве можно торговать судьбами людей, вести их на бойню по своей прихоти? Это преступно и ничего общего с мусульманской религией не имеет", - добавил он.
Халилов сообщил, что держит мусульманский пост в месяц Рамадан. "Вся семья соблюдает каноны веры. В ту пятницу, когда террористы напали на "Крокус", я только-только разговелся. И тут началось", - рассказал он.
Ислам с радостью узнал, что в следующую пятницу в торжественной обстановке во время пятничной молитвы Джума намаз его наградят от имени Духовного управления мусульман РФ.
"Муфтий Равиль Гайнутдин передал нам приглашения. Мы очень рады, конечно. Но было бы лучше, если бы не было ни награды, ни предшествующих ей событий. Выражу слова соболезнования семьям погибших. Мы будем молиться за их души", - сказал парень.
Ислам занимался футболом в академии "Спартака". После случившегося он встретился с игроками команды.
"Красно-белые" пригласили меня в гости, подарили футболку номер 1, абонементы на все домашние матчи. Поговорили с ребятами, все очень классно – и общение, и сама атмосфера. Прямо мечта сбылась", - признался Халилов.
Люди разных религий сплотились перед лицом трагедии и стали ближе духом друг другу вне зависимости от конфессии, заявили в сестричестве святого великомученика и целителя Пантелеймона.В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.
Люди разных религий сплотились перед лицом трагедии и стали ближе духом друг другу вне зависимости от конфессии, заявили в сестричестве святого великомученика и целителя Пантелеймона.В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.
Люди разных религий сплотились перед лицом трагедии и стали ближе духом друг другу вне зависимости от конфессии, заявили в сестричестве святого великомученика и целителя Пантелеймона.В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.