https://ria.ru/20240327/krokus-1936112067.html

В Госдуме наградили подростков, проявивших героизм в "Крокусе"

В Госдуме наградили подростков, проявивших героизм в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024

В Госдуме наградили подростков, проявивших героизм в "Крокусе"

В Госдуме наградили подростков, проявивших героизм, помогая во время эвакуации людей из "Крокус сити холла", передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T11:19

2024-03-27T11:19

2024-03-27T11:58

теракт в "крокус сити холле"

россия

госдума рф

происшествия

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. В Госдуме наградили подростков, проявивших героизм, помогая во время эвакуации людей из "Крокус сити холла", передаёт корреспондент РИА Новости. Среди награждённых ребят Никита Иванов, Ислам Халилов, Артемий Филимонов, Виктория Волчихина, Александр Журик, Елизавета Терехова. Председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина наградила ребят благодарностью комитета и подарила ноутбуки. Вице-спикер ГД Анна Кузнецова вручила благодарственные письма от своего имени. Депутат ГД Яна Лантратова, в свою очередь, подарила подросткам, в частности, ручки и ежедневники с символикой Госдумы, а также подарочные книги о России. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).

https://ria.ru/20240327/terakt-1936061913.html

https://ria.ru/20240326/podrostki-1936006480.html

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Награждение в Госдуме подростков, проявивших себя во время трагедии в "Крокус сити холле" В Госдуме наградили подростков, проявивших героизм во время трагедии в "Крокусе". Среди награждённых ребят Никита Иванов, Ислам Халилов, Артемий Филимонов, Виктория Волчихина, Александр Журик, Елизавета Терехова. Юношам и девушкам вручили благодарности от депутатов, подарили ноутбуки и сувениры с символикой нижней палаты парламента. 2024-03-27T11:19 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, госдума рф, происшествия, московская область (подмосковье), крокус сити холл