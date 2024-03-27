https://ria.ru/20240327/krokus-1936104187.html

Гардеробные номерки появились на мемориале у "Крокус Сити Холла"

Гардеробные номерки появились на мемориале у "Крокус Сити Холла" - РИА Новости, 27.03.2024

Гардеробные номерки появились на мемориале у "Крокус Сити Холла"

Номерки от гардероба людей, которые 22 марта были в "Крокус Сити Холле", стали частью мемориала, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T10:36

2024-03-27T10:36

2024-03-27T10:36

теракт в "крокус сити холле"

брянская область

украина

владимир путин

крокус сити холл

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936104856_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b131a789a281f391df9389cf2ce56404.jpg

КРАСНОГОРСК, 27 мар — РИА Новости. Номерки от гардероба людей, которые 22 марта были в "Крокус Сити Холле", стали частью мемориала, передает корреспондент РИА Новости. Гардеробные номерки с меткой "Crocus City Hall" и "Крокус Экспо" лежат среди лампадок и цветов. Кто-то также оставил электронный билет на концерт японских барабанщиков KODO, который должен был состояться 26 марта в "Крокусе". Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Четверых предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Всего, по его словам, были задержаны 11 человек. Суд в Москве арестовал восьмерых обвиняемых в совершении теракта.

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

брянская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, украина, владимир путин, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф)