"Всецело отдавали себя поискам". В "Крокусе" погибли волонтеры "ЛизыАлерт"
Волонтеры "ЛизыАлерт" из Ульяновска погибли в "Крокусе"
© Группа в ВК Поисковый отряд "ЛизаАлерт"Татьяна Абдулова и Олег Павловский
© Группа в ВК Поисковый отряд "ЛизаАлерт"
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. "Они посвятили себя спасению других", - так о погибших волонтерах отзываются коллеги-поисковики. Татьяна Абдулова и Олег Павловский оказались в числе жертв теракта 22 марта. Об их трагичной истории – в материале РИА Новости.
Опытный поисковик
Уроженца Ульяновска Олега Павловского хорошо знают в поисковом сообществе. В добровольческий отряд "ЛизаАлерт" он вступил еще в начала 2010-х.
Во время операций Олег выступал в роли связиста и старшего поисковой группы. На Гамлета – такой был у него позывной – можно было положиться в самых трудных ситуациях, отмечают друзья.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудник силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Сотрудник силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
"Мой первый поиск был с Гамлетом, - вспоминает доброволец отряда Софья Долгова. - До сих пор это считаю его самым сложным, именно по местности, хотя прошло 3,5 года и есть с чем сравнить. Помню, как было много-много крапивы, и Олег героически расчищал нам путь. Я тогда поняла, что вот с ним можно быть спокойной на поиске!".
Именно Павловский помог ей пережить самое трудное для добровольцев: во время одного из выходов пропавшего без вести нашли мертвым.
"Он очень переживал, как я перенесу это, - рассказывает Долгова. - Это очень добрый человек, внимательный, ответственный. К моему большому сожалению, был".
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле"
Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле"
Любящая мать
На концерт группы "Пикник" в тот роковой вечер Олег Павловский пошел вместе Татьяной Абдуловой. Она – тоже очень опытный поисковик, известная среди волонтеров по позывному Злюка.
"Выезжал несколько раз с Татьяной на поиски, - делится доброволец Алексей Анисимов. – Очень веселая и общительная девушка".
В последнее время она была инструктором школы "ЛизыАлерт".
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл
Сотрудник силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл
Связь с парой пропала, когда в здании "Крокуса" начался пожар. Через несколько часов друзья узнали об их гибели. Известно, что у Татьяны остались дети.
По последним данным, в теракте погибли 140 человека, еще 152 пострадали. СК возбудили уголовное дело по статье "Тероризм". Всех четверых исполнителей арестовали.