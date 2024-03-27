https://ria.ru/20240327/kriminal-1936167879.html

"Всецело отдавали себя поискам". В "Крокусе" погибли волонтеры "ЛизыАлерт"

"Всецело отдавали себя поискам". В "Крокусе" погибли волонтеры "ЛизыАлерт" - РИА Новости, 27.03.2024

"Всецело отдавали себя поискам". В "Крокусе" погибли волонтеры "ЛизыАлерт"

"Они посвятили себя спасению других", - так о погибших волонтерах отзываются коллеги-поисковики. Татьяна Абдулова и Олег Павловский оказались в числе жертв... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T14:42

2024-03-27T14:42

2024-03-27T14:58

крокус

пикник

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. "Они посвятили себя спасению других", - так о погибших волонтерах отзываются коллеги-поисковики. Татьяна Абдулова и Олег Павловский оказались в числе жертв теракта 22 марта. Об их трагичной истории – в материале РИА Новости.Опытный поисковикУроженца Ульяновска Олега Павловского хорошо знают в поисковом сообществе. В добровольческий отряд "ЛизаАлерт" он вступил еще в начала 2010-х.Во время операций Олег выступал в роли связиста и старшего поисковой группы. На Гамлета – такой был у него позывной – можно было положиться в самых трудных ситуациях, отмечают друзья."Мой первый поиск был с Гамлетом, - вспоминает доброволец отряда Софья Долгова. - До сих пор это считаю его самым сложным, именно по местности, хотя прошло 3,5 года и есть с чем сравнить. Помню, как было много-много крапивы, и Олег героически расчищал нам путь. Я тогда поняла, что вот с ним можно быть спокойной на поиске!".Именно Павловский помог ей пережить самое трудное для добровольцев: во время одного из выходов пропавшего без вести нашли мертвым."Он очень переживал, как я перенесу это, - рассказывает Долгова. - Это очень добрый человек, внимательный, ответственный. К моему большому сожалению, был".Любящая матьНа концерт группы "Пикник" в тот роковой вечер Олег Павловский пошел вместе Татьяной Абдуловой. Она – тоже очень опытный поисковик, известная среди волонтеров по позывному Злюка."Выезжал несколько раз с Татьяной на поиски, - делится доброволец Алексей Анисимов. – Очень веселая и общительная девушка".В последнее время она была инструктором школы "ЛизыАлерт".Связь с парой пропала, когда в здании "Крокуса" начался пожар. Через несколько часов друзья узнали об их гибели. Известно, что у Татьяны остались дети.По последним данным, в теракте погибли 140 человека, еще 152 пострадали. СК возбудили уголовное дело по статье "Тероризм". Всех четверых исполнителей арестовали.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

крокус, пикник, следственный комитет россии (ск рф)