https://ria.ru/20240327/koreya-1936116952.html

Минобороны Южной Кореи прокомментировало слова министра о Буче

Минобороны Южной Кореи прокомментировало слова министра о Буче - РИА Новости, 27.03.2024

Минобороны Южной Кореи прокомментировало слова министра о Буче

Минобороны Южной Кореи решило уточнить сказанные ранее слова министра Син Вон Сика о неуместности оценок событий в Буче, заявив РИА Новости, что он имел в виду... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T11:43

2024-03-27T11:43

2024-03-27T12:10

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СЕУЛ, 27 мар – РИА Новости. Минобороны Южной Кореи решило уточнить сказанные ранее слова министра Син Вон Сика о неуместности оценок событий в Буче, заявив РИА Новости, что он имел в виду отсутствие официального решения Международного уголовного суда по этому поводу, хотя сам факт произошедшего, по его мнению, "явно" подтвержден "косвенными доказательствами". Ранее Син Вон Сик, отвечая в ходе пресс-конференции на просьбу РИА Новости к нему как к военному эксперту прокомментировать возможность оставления тел якобы убитых гражданских лиц при организованном выводе воинских подразделений, заявил, что давать оценки по этому поводу "неуместно", поскольку "резня в Буче" пока "окончательно не установлена как явный факт" – что разительно отличалось от официальных оценок большинства стран Запада. При этом вопрос о практике очистки полей сражения был задан в развитие замечания министра об основополагающих принципах действий всех армий мира, к которым, по его словам, относится и озвученный им ранее принцип "сначала наказывай, потом докладывай" в отношении реакции на возможные провокации КНДР. "Министр Син Вон Сик, касаясь в ходе ответов темы "резни в Буче", использовал выражение "факты еще не были явно установлены" с точки зрения того, что, хотя резня в Буче была подтверждена посредством различных косвенных доказательств как явный факт, решение Международного уголовного суда по этому вопросу еще не было принято", - пояснили в южнокорейском министерстве обороны. Каким образом возможно явно подтвердить что-то косвенными доказательствами, в ведомстве не указали. Россия, как и США, Китай, Индия и другие страны, в которых проживает больше половины населения Земли, не принимает участие в работе Международного уголовного суда и не признает его решения. Украина также не является страной-участницей МУС, но с 2014 года решила признавать его юрисдикцию на своей территории. Республика Корея активно участвует в работе этого органа, представитель Южной Кореи в 2009-2015 годах дважды избирался председателем суда. 2 марта 2022 года МУС на основании рекомендаций ряда государств, среди которых нет Республики Корея, открыл расследование в отношении предполагаемых военных преступлений на Украине. Вскоре после этого представители суда посещали Украину, включая г. Буча, но о каких-либо результатах этой поездки впоследствии не сообщалось. В свою очередь, МИД Луганской народной республики ранее информировал, что за восемь лет конфликта в Донбассе ЛНР и ДНР подали в МУС и Европейский суд по правам человека более 3 тысяч исков о военных преступлениях Киева, но ни один суд так и не приступил к расследованию этих дел. В ходе пресс-конференции глава южнокорейского минобороны также назвал действия России на Украине "незаконной агрессией", упомянув о якобы "продолжающихся бомбардировках гражданских объектов", которые правительство Республики Корея "осуждает" и считает, что они "не должны происходить". Син Вон Сик отметил, что, по его мнению, для всех существующих сейчас суверенных государств общей нормой должно быть соблюдение международного порядка, основанного на "правиле, предполагающем недопустимость изменения статус-кво на основе силы". Те же, кто нарушает этот "базовый дух ООН", вокруг которого выстроен международный порядок после Второй мировой войны, не могут не подвергаться критике со стороны "всего мира". Министерство обороны России ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям. Удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства. В свою очередь, президент России Владимир Путин, объясняя причины начала специальной военной операции, говорил о том, что России "не оставили шансов поступить иначе". "Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно", - отмечал российский лидер. В отношении опубликованных Киевом фото- и видеоматериалов, якобы свидетельствующих о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, Минобороны РФ также информировало, что они являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. В конце января этого года, выступая в ходе заседания Совета Безопасности ООН, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что не раз лично просил генерального секретаря ООН содействовать тому, чтобы Киев передал список имен тех, кто якобы был убит, как утверждают в Киеве, российскими военнослужащими в Буче, но его обращения остались без ответа. По словам Лаврова, генсеку ООН "просто не позволяют даже пытаться установить истину, изобличающую западных кукловодов". В свою очередь, официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подтверждал, что в ООН получили запрос от Москвы, требующей получения списка жертв провокации в Буче. Как заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, генсек ООН Антониу Гутерреш подтверждает, что Киев не передает ему списка жертв провокации в Буче, но не проявляет инициативы в этом вопросе. По словам Полянского, понятно, что передача этих списков, по которым можно было бы сличить имена тех, кто якобы был убит именно в Буче, позволила бы подорвать украинскую версию о том, что эти люди были убиты якобы российскими войсками при отходе из Бучи. В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией – издал такой указ. В конце ноября прошлого года глава фракции партии Зеленского "Слуга народа" в верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".

https://ria.ru/20230726/bucha-1886323961.html

https://ria.ru/20230622/propaganda-1879875466.html

https://ria.ru/20230717/rassledovanie-1884760648.html

https://ria.ru/20230706/politika-1882375655.html

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в мире, россия, киев, буча, сергей лавров, дмитрий полянский, владимир зеленский, международный уголовный суд, оон, европейский суд