https://ria.ru/20240327/kontrakty-1936233284.html
ЦБ смягчил правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам
ЦБ смягчил правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам - РИА Новости, 27.03.2024
ЦБ смягчил правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам
Банк России смягчил правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам, участники ВЭД могут с 1 апреля не представлять в банк документы по сделкам с... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T18:31
2024-03-27T18:31
2024-03-27T18:31
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Банк России смягчил правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам, участники ВЭД могут с 1 апреля не представлять в банк документы по сделкам с зарубежными партнерами, если объем такой сделки не превышает 1 миллион рублей, говорится в сообщении регулятора. "Российские компании — участники внешнеторговой деятельности могут теперь не представлять в банк документы по сделкам с зарубежными партнерами, если объем такой сделки не превышает 1 миллион рублей. Раньше этот порог составлял 600 тысяч рублей. Такие изменения предусмотрены указанием Банка России, они вступают в силу с 1 апреля 2024 года", - говорится в сообщении ЦБ РФ. Отменяется также обязанность бизнеса направлять в уполномоченные банки перевозочные, товаросопроводительные и другие документы, которые подтверждают перемещение товара внутри ЕАЭС. Такой информацией Федеральная таможенная служба будет обмениваться с банками самостоятельно в электронном виде, сообщается там же. Кроме того, закрепляется право компаний рассчитываться по поставленному на учет внешнеторговому контракту через любой уполномоченный банк, а не только через тот, в котором они стоят на учете, указывается в сообщении. "Указание определяет особенности предоставления в банк документов по сделкам с зарубежными контрагентами в наличных деньгах и формирование отчетности по таким операциям. Расширен состав информации, отражаемой в ведомости банковского контроля. Это сделано для более эффективного мониторинга и учета валютных операций", - говорится там же.
https://ria.ru/20240130/tsentrobank-1924298829.html
https://ria.ru/20240327/dollar-1936061063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Евразийский экономический союз
ЦБ смягчил правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам
ЦБ смягчил правила валютного контроля по контрактам с зарубежными партнерами
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Банк России смягчил правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам, участники ВЭД могут с 1 апреля не представлять в банк документы по сделкам с зарубежными партнерами, если объем такой сделки не превышает 1 миллион рублей, говорится в сообщении регулятора.
"Российские компании — участники внешнеторговой деятельности могут теперь не представлять в банк документы по сделкам с зарубежными партнерами, если объем такой сделки не превышает 1 миллион рублей. Раньше этот порог составлял 600 тысяч рублей. Такие изменения предусмотрены указанием Банка России, они вступают в силу с 1 апреля 2024 года", - говорится в сообщении ЦБ РФ.
Отменяется также обязанность бизнеса направлять в уполномоченные банки перевозочные, товаросопроводительные и другие документы, которые подтверждают перемещение товара внутри ЕАЭС. Такой информацией Федеральная таможенная служба будет обмениваться с банками самостоятельно в электронном виде, сообщается там же.
Кроме того, закрепляется право компаний рассчитываться по поставленному на учет внешнеторговому контракту через любой уполномоченный банк, а не только через тот, в котором они стоят на учете, указывается в сообщении.
"Указание определяет особенности предоставления в банк документов по сделкам с зарубежными контрагентами в наличных деньгах и формирование отчетности по таким операциям. Расширен состав информации, отражаемой в ведомости банковского контроля. Это сделано для более эффективного мониторинга и учета валютных операций", - говорится там же.