https://ria.ru/20240327/kontrakty-1936233284.html

ЦБ смягчил правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам

ЦБ смягчил правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам - РИА Новости, 27.03.2024

ЦБ смягчил правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам

Банк России смягчил правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам, участники ВЭД могут с 1 апреля не представлять в банк документы по сделкам с... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T18:31

2024-03-27T18:31

2024-03-27T18:31

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557163_0:158:3045:1871_1920x0_80_0_0_b3eef3da0042f1d5c15424792600bed9.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Банк России смягчил правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам, участники ВЭД могут с 1 апреля не представлять в банк документы по сделкам с зарубежными партнерами, если объем такой сделки не превышает 1 миллион рублей, говорится в сообщении регулятора. "Российские компании — участники внешнеторговой деятельности могут теперь не представлять в банк документы по сделкам с зарубежными партнерами, если объем такой сделки не превышает 1 миллион рублей. Раньше этот порог составлял 600 тысяч рублей. Такие изменения предусмотрены указанием Банка России, они вступают в силу с 1 апреля 2024 года", - говорится в сообщении ЦБ РФ. Отменяется также обязанность бизнеса направлять в уполномоченные банки перевозочные, товаросопроводительные и другие документы, которые подтверждают перемещение товара внутри ЕАЭС. Такой информацией Федеральная таможенная служба будет обмениваться с банками самостоятельно в электронном виде, сообщается там же. Кроме того, закрепляется право компаний рассчитываться по поставленному на учет внешнеторговому контракту через любой уполномоченный банк, а не только через тот, в котором они стоят на учете, указывается в сообщении. "Указание определяет особенности предоставления в банк документов по сделкам с зарубежными контрагентами в наличных деньгах и формирование отчетности по таким операциям. Расширен состав информации, отражаемой в ведомости банковского контроля. Это сделано для более эффективного мониторинга и учета валютных операций", - говорится там же.

https://ria.ru/20240130/tsentrobank-1924298829.html

https://ria.ru/20240327/dollar-1936061063.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), евразийский экономический союз