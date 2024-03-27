Рейтинг@Mail.ru
ЦБ смягчил правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам - РИА Новости, 27.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/kontrakty-1936233284.html
ЦБ смягчил правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам
ЦБ смягчил правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам - РИА Новости, 27.03.2024
ЦБ смягчил правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам
Банк России смягчил правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам, участники ВЭД могут с 1 апреля не представлять в банк документы по сделкам с... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T18:31
2024-03-27T18:31
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557163_0:158:3045:1871_1920x0_80_0_0_b3eef3da0042f1d5c15424792600bed9.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Банк России смягчил правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам, участники ВЭД могут с 1 апреля не представлять в банк документы по сделкам с зарубежными партнерами, если объем такой сделки не превышает 1 миллион рублей, говорится в сообщении регулятора. "Российские компании — участники внешнеторговой деятельности могут теперь не представлять в банк документы по сделкам с зарубежными партнерами, если объем такой сделки не превышает 1 миллион рублей. Раньше этот порог составлял 600 тысяч рублей. Такие изменения предусмотрены указанием Банка России, они вступают в силу с 1 апреля 2024 года", - говорится в сообщении ЦБ РФ. Отменяется также обязанность бизнеса направлять в уполномоченные банки перевозочные, товаросопроводительные и другие документы, которые подтверждают перемещение товара внутри ЕАЭС. Такой информацией Федеральная таможенная служба будет обмениваться с банками самостоятельно в электронном виде, сообщается там же. Кроме того, закрепляется право компаний рассчитываться по поставленному на учет внешнеторговому контракту через любой уполномоченный банк, а не только через тот, в котором они стоят на учете, указывается в сообщении. "Указание определяет особенности предоставления в банк документов по сделкам с зарубежными контрагентами в наличных деньгах и формирование отчетности по таким операциям. Расширен состав информации, отражаемой в ведомости банковского контроля. Это сделано для более эффективного мониторинга и учета валютных операций", - говорится там же.
https://ria.ru/20240130/tsentrobank-1924298829.html
https://ria.ru/20240327/dollar-1936061063.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557163_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_29fb6536a86b98c5dc9ff6f07ba77221.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Евразийский экономический союз
ЦБ смягчил правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам

ЦБ смягчил правила валютного контроля по контрактам с зарубежными партнерами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Центральный банк России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Банк России смягчил правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам, участники ВЭД могут с 1 апреля не представлять в банк документы по сделкам с зарубежными партнерами, если объем такой сделки не превышает 1 миллион рублей, говорится в сообщении регулятора.
"Российские компании — участники внешнеторговой деятельности могут теперь не представлять в банк документы по сделкам с зарубежными партнерами, если объем такой сделки не превышает 1 миллион рублей. Раньше этот порог составлял 600 тысяч рублей. Такие изменения предусмотрены указанием Банка России, они вступают в силу с 1 апреля 2024 года", - говорится в сообщении ЦБ РФ.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Центробанк обновит формат публикации решений по ключевой ставке
30 января, 10:54
Отменяется также обязанность бизнеса направлять в уполномоченные банки перевозочные, товаросопроводительные и другие документы, которые подтверждают перемещение товара внутри ЕАЭС. Такой информацией Федеральная таможенная служба будет обмениваться с банками самостоятельно в электронном виде, сообщается там же.
Кроме того, закрепляется право компаний рассчитываться по поставленному на учет внешнеторговому контракту через любой уполномоченный банк, а не только через тот, в котором они стоят на учете, указывается в сообщении.
"Указание определяет особенности предоставления в банк документов по сделкам с зарубежными контрагентами в наличных деньгах и формирование отчетности по таким операциям. Расширен состав информации, отражаемой в ведомости банковского контроля. Это сделано для более эффективного мониторинга и учета валютных операций", - говорится там же.
Девушка возле пункта обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Инвестстратег раскрыл, почему доллар скоро будет по 90 рублей
Вчера, 02:17
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Евразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала