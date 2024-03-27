https://ria.ru/20240327/konkurs-1936131895.html
Участники СВО смогут поучаствовать в конкурсе "Мы этой памяти верны"
Участники СВО смогут поучаствовать в конкурсе "Мы этой памяти верны" - РИА Новости, 27.03.2024
Участники СВО смогут поучаствовать в конкурсе "Мы этой памяти верны"
Участники спецоперации смогут представить свои еще неопубликованные песни на стартовавшем в среду конкурсе "Мы этой памяти верны", рассказала депутат Госдумы,... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T12:26
2024-03-27T12:26
2024-03-27T12:27
культура
елена цунаева
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ржев
культура
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Участники спецоперации смогут представить свои еще неопубликованные песни на стартовавшем в среду конкурсе "Мы этой памяти верны", рассказала депутат Госдумы, сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Елена Цунаева. Новый проект "Бессмертного полка" - всероссийский творческий конкурс военно-патриотической песни "Мы этой памяти верны" - посвящен памяти солдат Красной Армии, участвовавших в битве за Ржев. "Конкурс авторской песни посвящен участникам Великой Отечественной войны и… тем, кто сражается с фашизмом в XXI веке… Это особый культурный код и культурная традиция, и мы рассчитываем, что итоговой концерт станет частью этой традиции… Конкурс – это уникальная возможность представить свое творчество", - сказала она в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Депутат рассказала, что у участников СВО могут быть написанные ими песни, которые еще не опубликованы. Их также можно представить на конкурсе. "Мы приглашаем всех талантливых людей, музыкантов… участников специальной военной операции", - добавила Цунаева. Она также отметила, что по итогам конкурса жюри, в состав которого войдут известные деятели культуры, выберет лучших исполнителей. Они смогут выступить вместе со звездами российской эстрады на итоговом концерте-реквиеме, который пройдет на Ржевском мемориале Советскому солдату и будет приурочен ко Дню памяти и скорби, отмечаемому 22 июня.
https://ria.ru/20240223/festival-1928715214.html
https://ria.ru/20240321/intervidenie-1934762795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена цунаева, госдума рф, ржев, культура
Культура, Елена Цунаева, Госдума РФ, Ржев, Культура
Участники СВО смогут поучаствовать в конкурсе "Мы этой памяти верны"
Участники СВО смогут представить свои песни на конкурсе "Мы этой памяти верны"
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Участники спецоперации смогут представить свои еще неопубликованные песни на стартовавшем в среду конкурсе "Мы этой памяти верны", рассказала депутат Госдумы, сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.
Новый проект "Бессмертного полка" - всероссийский творческий конкурс военно-патриотической песни "Мы этой памяти верны" - посвящен памяти солдат Красной Армии, участвовавших в битве за Ржев
.
"Конкурс авторской песни посвящен участникам Великой Отечественной войны и… тем, кто сражается с фашизмом в XXI веке… Это особый культурный код и культурная традиция, и мы рассчитываем, что итоговой концерт станет частью этой традиции… Конкурс – это уникальная возможность представить свое творчество", - сказала она в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Депутат рассказала, что у участников СВО могут быть написанные ими песни, которые еще не опубликованы. Их также можно представить на конкурсе.
"Мы приглашаем всех талантливых людей, музыкантов… участников специальной военной операции", - добавила Цунаева.
Она также отметила, что по итогам конкурса жюри, в состав которого войдут известные деятели культуры, выберет лучших исполнителей. Они смогут выступить вместе со звездами российской эстрады на итоговом концерте-реквиеме, который пройдет на Ржевском мемориале Советскому солдату и будет приурочен ко Дню памяти и скорби, отмечаемому 22 июня.