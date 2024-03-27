https://ria.ru/20240327/kongo-1936143603.html
Путин провел разговор с президентом республики Конго
Путин провел разговор с президентом республики Конго - РИА Новости, 27.03.2024
Путин провел разговор с президентом республики Конго
Президент России Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на активное взаимодействие в... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T13:08
2024-03-27T13:08
2024-03-27T13:25
республика конго
крокус сити холл
политика
владимир путин
дени сассу-нгессо
россия
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на активное взаимодействие в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба Кремля."С учетом отмечаемого в этом месяце 60-летия установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Конго подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее активное двустороннее взаимодействие в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях", - говорится в сообщении.Кроме того, лидеры условились о продолжении контактов.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе конголезской стороны."Президент Республики Конго выразил глубокие соболезнования и чувства солидарности с Российской Федерацией в связи с варварским террористическим актом в "Крокус Сити Холле", - говорится в сообщении."Обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам встречи двух президентов на саммите Россия-Африка в июле прошлого года. Дени Сассу-Нгессо дал, в частности, высокую оценку эффективной работе российских эпидемиологов по ликвидации в Республике Конго вспышки инфекционных заболеваний", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240327/mali-1936135941.html
https://ria.ru/20240211/kongo-1926699646.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика конго, крокус сити холл, политика, владимир путин, дени сассу-нгессо, россия
Республика Конго, Крокус Сити Холл, Политика, Владимир Путин, Дени Сассу-Нгессо, Россия
Путин провел разговор с президентом республики Конго
Президент Конго выразил Путину соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на активное взаимодействие в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба Кремля.
"С учетом отмечаемого в этом месяце 60-летия установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Конго подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее активное двустороннее взаимодействие в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях", - говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры условились о продолжении контактов.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе конголезской стороны.
"Президент Республики Конго выразил глубокие соболезнования и чувства солидарности с Российской Федерацией в связи с варварским террористическим актом в "Крокус Сити Холле
", - говорится в сообщении.
"Обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам встречи двух президентов на саммите Россия-Африка в июле прошлого года. Дени Сассу-Нгессо дал, в частности, высокую оценку эффективной работе российских эпидемиологов по ликвидации в Республике Конго вспышки инфекционных заболеваний", - говорится в сообщении.