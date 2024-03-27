https://ria.ru/20240327/kongo-1936143603.html

Путин провел разговор с президентом республики Конго

Путин провел разговор с президентом республики Конго - РИА Новости, 27.03.2024

Путин провел разговор с президентом республики Конго

Президент России Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на активное взаимодействие в... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T13:08

2024-03-27T13:08

2024-03-27T13:25

республика конго

крокус сити холл

политика

владимир путин

дени сассу-нгессо

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935316205_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_089447d576a897740c14a4d3f2505361.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на активное взаимодействие в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба Кремля."С учетом отмечаемого в этом месяце 60-летия установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Конго подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее активное двустороннее взаимодействие в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях", - говорится в сообщении.Кроме того, лидеры условились о продолжении контактов.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе конголезской стороны."Президент Республики Конго выразил глубокие соболезнования и чувства солидарности с Российской Федерацией в связи с варварским террористическим актом в "Крокус Сити Холле", - говорится в сообщении."Обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам встречи двух президентов на саммите Россия-Африка в июле прошлого года. Дени Сассу-Нгессо дал, в частности, высокую оценку эффективной работе российских эпидемиологов по ликвидации в Республике Конго вспышки инфекционных заболеваний", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240327/mali-1936135941.html

https://ria.ru/20240211/kongo-1926699646.html

республика конго

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика конго, крокус сити холл, политика, владимир путин, дени сассу-нгессо, россия