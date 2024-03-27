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Путин провел разговор с президентом республики Конго - РИА Новости, 27.03.2024
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13:08 27.03.2024 (обновлено: 13:25 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/kongo-1936143603.html
Путин провел разговор с президентом республики Конго
Путин провел разговор с президентом республики Конго - РИА Новости, 27.03.2024
Путин провел разговор с президентом республики Конго
Президент России Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на активное взаимодействие в... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T13:08
2024-03-27T13:25
республика конго
крокус сити холл
политика
владимир путин
дени сассу-нгессо
россия
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на активное взаимодействие в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба Кремля."С учетом отмечаемого в этом месяце 60-летия установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Конго подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее активное двустороннее взаимодействие в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях", - говорится в сообщении.Кроме того, лидеры условились о продолжении контактов.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе конголезской стороны."Президент Республики Конго выразил глубокие соболезнования и чувства солидарности с Российской Федерацией в связи с варварским террористическим актом в "Крокус Сити Холле", - говорится в сообщении."Обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам встречи двух президентов на саммите Россия-Африка в июле прошлого года. Дени Сассу-Нгессо дал, в частности, высокую оценку эффективной работе российских эпидемиологов по ликвидации в Республике Конго вспышки инфекционных заболеваний", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240327/mali-1936135941.html
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республика конго, крокус сити холл, политика, владимир путин, дени сассу-нгессо, россия
Республика Конго, Крокус Сити Холл, Политика, Владимир Путин, Дени Сассу-Нгессо, Россия
Путин провел разговор с президентом республики Конго

Президент Конго выразил Путину соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на активное взаимодействие в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба Кремля.
"С учетом отмечаемого в этом месяце 60-летия установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Конго подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее активное двустороннее взаимодействие в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях", - говорится в сообщении.
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Кроме того, лидеры условились о продолжении контактов.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе конголезской стороны.
"Президент Республики Конго выразил глубокие соболезнования и чувства солидарности с Российской Федерацией в связи с варварским террористическим актом в "Крокус Сити Холле", - говорится в сообщении.
"Обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам встречи двух президентов на саммите Россия-Африка в июле прошлого года. Дени Сассу-Нгессо дал, в частности, высокую оценку эффективной работе российских эпидемиологов по ликвидации в Республике Конго вспышки инфекционных заболеваний", - говорится в сообщении.
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Республика КонгоКрокус Сити ХоллПолитикаВладимир ПутинДени Сассу-НгессоРоссия
 
 
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