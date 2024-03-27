https://ria.ru/20240327/kompleks-1936221693.html

Новейший инспекционно-досмотровый комплекс установят на въезде в ЯНАО

Новейший инспекционно-досмотровый комплекс установят на въезде в ЯНАО - РИА Новости, 27.03.2024

Новейший инспекционно-досмотровый комплекс установят на въезде в ЯНАО

Новейший инспекционно-досмотровый комплекс установят на въезде в Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T18:29

2024-03-27T18:29

2024-03-27T18:29

ямало-ненецкий автономный округ

общество

технологии

ямал

дмитрий артюхов

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мар — РИА Новости. Новейший инспекционно-досмотровый комплекс установят на въезде в Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада о положении дел на Ямале. "Трагические события конца прошлой недели требуют от нас адекватных решений в сфере безопасности. Год назад мы сделали это отдельным приоритетом нашей работы… Задача на этот год – на въезде в округ запустить новейший инспекционно-досмотровый комплекс. "Рентген" для автомобилей будет сканировать всё, что ввозят в наш округ. Это решение станет дополнительным барьером для проникновения на Ямал наркотиков, оружия и других запрещённых грузов", - сказал губернатор. По его словам, в настоящее время все ключевые аэропорты и вокзалы Ямала оснащены камерами с доступом в Единую систему видеонаблюдения, по такому же принципу будет организовано наблюдение на социальных объектах, транспорте и в крупных торговых точках. За два года число камер, подключенных к Единой системе видеонаблюдения, было увеличено вдвое – на сегодняшний день в регионе их установлено 3155. Сервисы искусственного интеллекта позволяют распознавать прибывающих на Ямал и сравнивать их профиль с базами данных правоохранительных органов. Как отметил Артюхов, это дает реальный результат. Так, система помогла раскрыть сотни нарушений закона, а количество преступлений в общественных местах снизилось в два раза.

https://ria.ru/20231016/zakupki-1903129720.html

ямал

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, технологии, ямал, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао)