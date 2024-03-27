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Новейший инспекционно-досмотровый комплекс установят на въезде в ЯНАО - РИА Новости, 27.03.2024
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
18:29 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/kompleks-1936221693.html
Новейший инспекционно-досмотровый комплекс установят на въезде в ЯНАО
Новейший инспекционно-досмотровый комплекс установят на въезде в ЯНАО - РИА Новости, 27.03.2024
Новейший инспекционно-досмотровый комплекс установят на въезде в ЯНАО
Новейший инспекционно-досмотровый комплекс установят на въезде в Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T18:29
2024-03-27T18:29
ямало-ненецкий автономный округ
общество
технологии
ямал
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мар — РИА Новости. Новейший инспекционно-досмотровый комплекс установят на въезде в Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада о положении дел на Ямале. "Трагические события конца прошлой недели требуют от нас адекватных решений в сфере безопасности. Год назад мы сделали это отдельным приоритетом нашей работы… Задача на этот год – на въезде в округ запустить новейший инспекционно-досмотровый комплекс. "Рентген" для автомобилей будет сканировать всё, что ввозят в наш округ. Это решение станет дополнительным барьером для проникновения на Ямал наркотиков, оружия и других запрещённых грузов", - сказал губернатор. По его словам, в настоящее время все ключевые аэропорты и вокзалы Ямала оснащены камерами с доступом в Единую систему видеонаблюдения, по такому же принципу будет организовано наблюдение на социальных объектах, транспорте и в крупных торговых точках. За два года число камер, подключенных к Единой системе видеонаблюдения, было увеличено вдвое – на сегодняшний день в регионе их установлено 3155. Сервисы искусственного интеллекта позволяют распознавать прибывающих на Ямал и сравнивать их профиль с базами данных правоохранительных органов. Как отметил Артюхов, это дает реальный результат. Так, система помогла раскрыть сотни нарушений закона, а количество преступлений в общественных местах снизилось в два раза.
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общество, технологии, ямал, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Общество, Технологии, Ямал, Дмитрий Артюхов, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)

Новейший инспекционно-досмотровый комплекс установят на въезде в ЯНАО

© Дмитрий Артюхов / ВКонтактеГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время ежегодного доклада о положении дел на Ямале. Кадр видео
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время ежегодного доклада о положении дел на Ямале. Кадр видео
© Дмитрий Артюхов / ВКонтакте
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время ежегодного доклада о положении дел на Ямале. Кадр видео
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мар — РИА Новости. Новейший инспекционно-досмотровый комплекс установят на въезде в Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада о положении дел на Ямале.
«
"Трагические события конца прошлой недели требуют от нас адекватных решений в сфере безопасности. Год назад мы сделали это отдельным приоритетом нашей работы… Задача на этот год – на въезде в округ запустить новейший инспекционно-досмотровый комплекс. "Рентген" для автомобилей будет сканировать всё, что ввозят в наш округ. Это решение станет дополнительным барьером для проникновения на Ямал наркотиков, оружия и других запрещённых грузов", - сказал губернатор.
По его словам, в настоящее время все ключевые аэропорты и вокзалы Ямала оснащены камерами с доступом в Единую систему видеонаблюдения, по такому же принципу будет организовано наблюдение на социальных объектах, транспорте и в крупных торговых точках.
За два года число камер, подключенных к Единой системе видеонаблюдения, было увеличено вдвое – на сегодняшний день в регионе их установлено 3155. Сервисы искусственного интеллекта позволяют распознавать прибывающих на Ямал и сравнивать их профиль с базами данных правоохранительных органов. Как отметил Артюхов, это дает реальный результат. Так, система помогла раскрыть сотни нарушений закона, а количество преступлений в общественных местах снизилось в два раза.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Губернатор ЯНАО: тема прозрачности закупок должна быть под контролем
16 октября 2023, 18:28
 
Ямало-Ненецкий автономный округОбществоТехнологииЯмалДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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