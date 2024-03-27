Новейший инспекционно-досмотровый комплекс установят на въезде в ЯНАО
© Дмитрий Артюхов / ВКонтактеГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время ежегодного доклада о положении дел на Ямале. Кадр видео
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время ежегодного доклада о положении дел на Ямале. Кадр видео
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мар — РИА Новости. Новейший инспекционно-досмотровый комплекс установят на въезде в Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада о положении дел на Ямале.
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"Трагические события конца прошлой недели требуют от нас адекватных решений в сфере безопасности. Год назад мы сделали это отдельным приоритетом нашей работы… Задача на этот год – на въезде в округ запустить новейший инспекционно-досмотровый комплекс. "Рентген" для автомобилей будет сканировать всё, что ввозят в наш округ. Это решение станет дополнительным барьером для проникновения на Ямал наркотиков, оружия и других запрещённых грузов", - сказал губернатор.
По его словам, в настоящее время все ключевые аэропорты и вокзалы Ямала оснащены камерами с доступом в Единую систему видеонаблюдения, по такому же принципу будет организовано наблюдение на социальных объектах, транспорте и в крупных торговых точках.
За два года число камер, подключенных к Единой системе видеонаблюдения, было увеличено вдвое – на сегодняшний день в регионе их установлено 3155. Сервисы искусственного интеллекта позволяют распознавать прибывающих на Ямал и сравнивать их профиль с базами данных правоохранительных органов. Как отметил Артюхов, это дает реальный результат. Так, система помогла раскрыть сотни нарушений закона, а количество преступлений в общественных местах снизилось в два раза.
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