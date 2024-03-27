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В ВТБ рассказали о бесшовной миграции клиентов из "Открытия" - РИА Новости, 27.03.2024
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20:53 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/klienty-1936260481.html
В ВТБ рассказали о бесшовной миграции клиентов из "Открытия"
В ВТБ рассказали о бесшовной миграции клиентов из "Открытия" - РИА Новости, 27.03.2024
В ВТБ рассказали о бесшовной миграции клиентов из "Открытия"
Клиенты банка "Открытие" смогут в несколько кликов перевести свои денежные средства в банк ВТБ, на сегодняшний день разрабатывается такая технология, сообщил... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T20:53
2024-03-27T20:53
втб
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открытие (банк)
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Клиенты банка "Открытие" смогут в несколько кликов перевести свои денежные средства в банк ВТБ, на сегодняшний день разрабатывается такая технология, сообщил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "В апреле будет готов уникальный айтишный инструмент, который внутри наших организаций называется сложно технически "мигратор-оркестратор". Это уникальная технология, которая позволит клиенту банка "Открытие" дистанционно нажатием нескольких кнопок или кликов открыть счета или счет в банке ВТБ, подписать все необходимые банковские документы в электронном виде электронной подписью и перевести денежные средства, использовав выгодное welcome-предложение для новых клиентов в банке ВТБ", - приводит пресс-служба ВТБ слова Пьянова. Он добавил, что в предыдущих интеграциях в банке такой технологический инструмент не использовали. "По сути, мы видим, что многие наши клиенты и клиенты банка "Открытие" пользуются исключительно дистанционными каналами. Это ответ на активную распространенность и популярность дистанционных каналов с возможностью без посещения офиса отмигрировать всеми своими остатками и перепривязать, что еще важно, карточку "Открытия" к новому счету в ВТБ без потери удобства и без необходимости изготовления новой карты", - уточнил Пьянов. Банк "Открытие" принадлежит ВТБ. Банк России, проводивший санацию "Открытия" с 2017 года, в декабре 2022 года продал эту кредитную организацию ВТБ.
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втб, технологии, открытие (банк), новости компаний - экономика
ВТБ, Технологии, Открытие (банк), Новости компаний - Экономика

В ВТБ рассказали о бесшовной миграции клиентов из "Открытия"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Клиенты банка "Открытие" смогут в несколько кликов перевести свои денежные средства в банк ВТБ, на сегодняшний день разрабатывается такая технология, сообщил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
"В апреле будет готов уникальный айтишный инструмент, который внутри наших организаций называется сложно технически "мигратор-оркестратор". Это уникальная технология, которая позволит клиенту банка "Открытие" дистанционно нажатием нескольких кнопок или кликов открыть счета или счет в банке ВТБ, подписать все необходимые банковские документы в электронном виде электронной подписью и перевести денежные средства, использовав выгодное welcome-предложение для новых клиентов в банке ВТБ", - приводит пресс-служба ВТБ слова Пьянова.
Он добавил, что в предыдущих интеграциях в банке такой технологический инструмент не использовали.
"По сути, мы видим, что многие наши клиенты и клиенты банка "Открытие" пользуются исключительно дистанционными каналами. Это ответ на активную распространенность и популярность дистанционных каналов с возможностью без посещения офиса отмигрировать всеми своими остатками и перепривязать, что еще важно, карточку "Открытия" к новому счету в ВТБ без потери удобства и без необходимости изготовления новой карты", - уточнил Пьянов.
Банк "Открытие" принадлежит ВТБ. Банк России, проводивший санацию "Открытия" с 2017 года, в декабре 2022 года продал эту кредитную организацию ВТБ.
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