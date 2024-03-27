https://ria.ru/20240327/klienty-1936260481.html

В ВТБ рассказали о бесшовной миграции клиентов из "Открытия"

В ВТБ рассказали о бесшовной миграции клиентов из "Открытия" - РИА Новости, 27.03.2024

В ВТБ рассказали о бесшовной миграции клиентов из "Открытия"

Клиенты банка "Открытие" смогут в несколько кликов перевести свои денежные средства в банк ВТБ, на сегодняшний день разрабатывается такая технология, сообщил... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T20:53

2024-03-27T20:53

2024-03-27T20:53

втб

технологии

открытие (банк)

новости компаний - экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844307799_263:218:3517:2048_1920x0_80_0_0_406df3311b169c595017c018c6558379.jpg

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Клиенты банка "Открытие" смогут в несколько кликов перевести свои денежные средства в банк ВТБ, на сегодняшний день разрабатывается такая технология, сообщил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "В апреле будет готов уникальный айтишный инструмент, который внутри наших организаций называется сложно технически "мигратор-оркестратор". Это уникальная технология, которая позволит клиенту банка "Открытие" дистанционно нажатием нескольких кнопок или кликов открыть счета или счет в банке ВТБ, подписать все необходимые банковские документы в электронном виде электронной подписью и перевести денежные средства, использовав выгодное welcome-предложение для новых клиентов в банке ВТБ", - приводит пресс-служба ВТБ слова Пьянова. Он добавил, что в предыдущих интеграциях в банке такой технологический инструмент не использовали. "По сути, мы видим, что многие наши клиенты и клиенты банка "Открытие" пользуются исключительно дистанционными каналами. Это ответ на активную распространенность и популярность дистанционных каналов с возможностью без посещения офиса отмигрировать всеми своими остатками и перепривязать, что еще важно, карточку "Открытия" к новому счету в ВТБ без потери удобства и без необходимости изготовления новой карты", - уточнил Пьянов. Банк "Открытие" принадлежит ВТБ. Банк России, проводивший санацию "Открытия" с 2017 года, в декабре 2022 года продал эту кредитную организацию ВТБ.

https://ria.ru/20240327/klienty-1936221868.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, технологии, открытие (банк), новости компаний - экономика