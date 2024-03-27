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Более полумиллиона клиентов "Открытия" перевели свои сбережения в ВТБ - РИА Новости, 27.03.2024
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17:51 27.03.2024
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Более полумиллиона клиентов "Открытия" перевели свои сбережения в ВТБ
Более полумиллиона клиентов "Открытия" перевели свои сбережения в ВТБ - РИА Новости, 27.03.2024
Более полумиллиона клиентов "Открытия" перевели свои сбережения в ВТБ
Более 550 тысяч клиентов банка "Открытие" перевели с начала 2024 года на обслуживание в ВТБ свыше 150 миллиардов рублей в рамках интеграции двух банков,... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T17:51
2024-03-27T17:51
втб
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Более 550 тысяч клиентов банка "Открытие" перевели с начала 2024 года на обслуживание в ВТБ свыше 150 миллиардов рублей в рамках интеграции двух банков, сообщает ВТБ. "Задача, которую мы ставим перед собой – не просто механическое слияние баз клиентов.... Мы бесшовно объединяем и автоматизируем все процессы, внимательно относимся к предпочтениям клиентов по месту обслуживания...", – приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Брейтенбихера. Банк "Открытие" принадлежит ВТБ. Банк России, проводивший санацию "Открытия" с 2017 года, в декабре 2022 года продал эту кредитную организацию ВТБ.
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втб, открытие (банк), новости компаний - экономика
ВТБ, Открытие (банк), Новости компаний - Экономика

Более полумиллиона клиентов "Открытия" перевели свои сбережения в ВТБ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Более 550 тысяч клиентов банка "Открытие" перевели с начала 2024 года на обслуживание в ВТБ свыше 150 миллиардов рублей в рамках интеграции двух банков, сообщает ВТБ.
"Задача, которую мы ставим перед собой – не просто механическое слияние баз клиентов.... Мы бесшовно объединяем и автоматизируем все процессы, внимательно относимся к предпочтениям клиентов по месту обслуживания...", – приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Брейтенбихера.
Банк "Открытие" принадлежит ВТБ. Банк России, проводивший санацию "Открытия" с 2017 года, в декабре 2022 года продал эту кредитную организацию ВТБ.
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
ВТБ назвал дату окончания интеграции с "Открытием"
7 декабря 2023, 11:04
 
ВТБОткрытие (банк)Новости компаний - Экономика
 
 
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