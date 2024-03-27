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Более полумиллиона клиентов "Открытия" перевели свои сбережения в ВТБ

Более полумиллиона клиентов "Открытия" перевели свои сбережения в ВТБ - РИА Новости, 27.03.2024

Более полумиллиона клиентов "Открытия" перевели свои сбережения в ВТБ

Более 550 тысяч клиентов банка "Открытие" перевели с начала 2024 года на обслуживание в ВТБ свыше 150 миллиардов рублей в рамках интеграции двух банков,... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T17:51

2024-03-27T17:51

2024-03-27T17:51

втб

открытие (банк)

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Более 550 тысяч клиентов банка "Открытие" перевели с начала 2024 года на обслуживание в ВТБ свыше 150 миллиардов рублей в рамках интеграции двух банков, сообщает ВТБ. "Задача, которую мы ставим перед собой – не просто механическое слияние баз клиентов.... Мы бесшовно объединяем и автоматизируем все процессы, внимательно относимся к предпочтениям клиентов по месту обслуживания...", – приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Брейтенбихера. Банк "Открытие" принадлежит ВТБ. Банк России, проводивший санацию "Открытия" с 2017 года, в декабре 2022 года продал эту кредитную организацию ВТБ.

https://ria.ru/20231207/vtb-1914294257.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, открытие (банк), новости компаний - экономика