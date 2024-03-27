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Более полумиллиона клиентов "Открытия" перевели свои сбережения в ВТБ
Более полумиллиона клиентов "Открытия" перевели свои сбережения в ВТБ - РИА Новости, 27.03.2024
Более полумиллиона клиентов "Открытия" перевели свои сбережения в ВТБ
Более 550 тысяч клиентов банка "Открытие" перевели с начала 2024 года на обслуживание в ВТБ свыше 150 миллиардов рублей в рамках интеграции двух банков,... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T17:51
2024-03-27T17:51
2024-03-27T17:51
втб
открытие (банк)
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Более 550 тысяч клиентов банка "Открытие" перевели с начала 2024 года на обслуживание в ВТБ свыше 150 миллиардов рублей в рамках интеграции двух банков, сообщает ВТБ. "Задача, которую мы ставим перед собой – не просто механическое слияние баз клиентов.... Мы бесшовно объединяем и автоматизируем все процессы, внимательно относимся к предпочтениям клиентов по месту обслуживания...", – приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Брейтенбихера. Банк "Открытие" принадлежит ВТБ. Банк России, проводивший санацию "Открытия" с 2017 года, в декабре 2022 года продал эту кредитную организацию ВТБ.
https://ria.ru/20231207/vtb-1914294257.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, открытие (банк), новости компаний - экономика
ВТБ, Открытие (банк), Новости компаний - Экономика