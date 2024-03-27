США и их союзники не могут справиться с хуситами, пишут СМИ
Блумберг: США и их союзники не могут остановить атаки хуситов в Красном море
© AP Photo / Indian NavyНефтяной танкер Marlin Luanda в Аденском заливе горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами
© AP Photo / Indian Navy
Нефтяной танкер Marlin Luanda в Аденском заливе горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. США их союзники не могут остановить атаки правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) на суда и военные корабли, несмотря на использование ими всего их дорогостоящего военного оборудования, передает агентство Блумберг.
По сведениям агентства, командующий флотилией США в Красном море контр-адмирал Марк Мигес признает, что Штатам и их союзникам предстоит еще много работы в связи с действиями хуситов. По его словам, им удалось частично сократить возможности хуситов, но он не берется сказать, когда их атаки на суда и корабли прекратятся.
"Несмотря на всю дорогостоящее вооружение, которое США и их союзники бросают против исламистской группировки с северо-запада Йемена (хуситов - ред.), им не удается остановить атаки на гражданские грузовые суда и военные корабли", - говорится в сообщении агентства.
Блумберг приводит слова неназванного американского военного чиновника, что сдерживание хуситов обходится США очень дорого и является для них убыточным. Также агентство приводит мнение неназванного западного чиновника, что хуситы имеют возможности наносить удары по судам и военным кораблям примерно в нынешнем темпе еще несколько месяцев. В сообщении агентства отмечается, что, если из-за атак хуситов на военный корабль погибнут иностранные военнослужащие, то США могут перейти к атакам на лидеров движения.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решил приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
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