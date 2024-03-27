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США и их союзники не могут справиться с хуситами, пишут СМИ - РИА Новости, 27.03.2024
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12:55 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/khusity-1936139893.html
США и их союзники не могут справиться с хуситами, пишут СМИ
США и их союзники не могут справиться с хуситами, пишут СМИ - РИА Новости, 27.03.2024
США и их союзники не могут справиться с хуситами, пишут СМИ
США их союзники не могут остановить атаки правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) на суда и военные корабли, несмотря на использование ими... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T12:55
2024-03-27T12:55
ансар алла
сша
красное море
йемен
в мире
военная операция сша и британии в йемене
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925927297_0:447:2000:1572_1920x0_80_0_0_4b3cbf6f25377cb0b7a2931c29d6f430.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. США их союзники не могут остановить атаки правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) на суда и военные корабли, несмотря на использование ими всего их дорогостоящего военного оборудования, передает агентство Блумберг. По сведениям агентства, командующий флотилией США в Красном море контр-адмирал Марк Мигес признает, что Штатам и их союзникам предстоит еще много работы в связи с действиями хуситов. По его словам, им удалось частично сократить возможности хуситов, но он не берется сказать, когда их атаки на суда и корабли прекратятся. "Несмотря на всю дорогостоящее вооружение, которое США и их союзники бросают против исламистской группировки с северо-запада Йемена (хуситов - ред.), им не удается остановить атаки на гражданские грузовые суда и военные корабли", - говорится в сообщении агентства. Блумберг приводит слова неназванного американского военного чиновника, что сдерживание хуситов обходится США очень дорого и является для них убыточным. Также агентство приводит мнение неназванного западного чиновника, что хуситы имеют возможности наносить удары по судам и военным кораблям примерно в нынешнем темпе еще несколько месяцев. В сообщении агентства отмечается, что, если из-за атак хуситов на военный корабль погибнут иностранные военнослужащие, то США могут перейти к атакам на лидеров движения. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решил приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240324/yemen-1935406797.html
https://ria.ru/20240322/khusity-1934833827.html
сша
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ансар алла, сша, красное море, йемен, в мире, военная операция сша и британии в йемене
Ансар Алла, США, Красное море, Йемен, В мире, Военная операция США и Британии в Йемене
США и их союзники не могут справиться с хуситами, пишут СМИ

Блумберг: США и их союзники не могут остановить атаки хуситов в Красном море

© AP Photo / Indian NavyНефтяной танкер Marlin Luanda в Аденском заливе горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами
Нефтяной танкер Marlin Luanda в Аденском заливе горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Indian Navy
Нефтяной танкер Marlin Luanda в Аденском заливе горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. США их союзники не могут остановить атаки правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) на суда и военные корабли, несмотря на использование ими всего их дорогостоящего военного оборудования, передает агентство Блумберг.
По сведениям агентства, командующий флотилией США в Красном море контр-адмирал Марк Мигес признает, что Штатам и их союзникам предстоит еще много работы в связи с действиями хуситов. По его словам, им удалось частично сократить возможности хуситов, но он не берется сказать, когда их атаки на суда и корабли прекратятся.
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США нанесли удары по шести беспилотникам хуситов над Красным морем
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"Несмотря на всю дорогостоящее вооружение, которое США и их союзники бросают против исламистской группировки с северо-запада Йемена (хуситов - ред.), им не удается остановить атаки на гражданские грузовые суда и военные корабли", - говорится в сообщении агентства.
Блумберг приводит слова неназванного американского военного чиновника, что сдерживание хуситов обходится США очень дорого и является для них убыточным. Также агентство приводит мнение неназванного западного чиновника, что хуситы имеют возможности наносить удары по судам и военным кораблям примерно в нынешнем темпе еще несколько месяцев. В сообщении агентства отмечается, что, если из-за атак хуситов на военный корабль погибнут иностранные военнослужащие, то США могут перейти к атакам на лидеров движения.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решил приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
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Ансар АллаСШАКрасное мореЙеменВ миреВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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