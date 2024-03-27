https://ria.ru/20240327/khusity-1936139893.html

США и их союзники не могут справиться с хуситами, пишут СМИ

США и их союзники не могут справиться с хуситами, пишут СМИ - РИА Новости, 27.03.2024

США и их союзники не могут справиться с хуситами, пишут СМИ

США их союзники не могут остановить атаки правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) на суда и военные корабли, несмотря на использование ими... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T12:55

2024-03-27T12:55

2024-03-27T12:55

ансар алла

сша

красное море

йемен

в мире

военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. США их союзники не могут остановить атаки правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) на суда и военные корабли, несмотря на использование ими всего их дорогостоящего военного оборудования, передает агентство Блумберг. По сведениям агентства, командующий флотилией США в Красном море контр-адмирал Марк Мигес признает, что Штатам и их союзникам предстоит еще много работы в связи с действиями хуситов. По его словам, им удалось частично сократить возможности хуситов, но он не берется сказать, когда их атаки на суда и корабли прекратятся. "Несмотря на всю дорогостоящее вооружение, которое США и их союзники бросают против исламистской группировки с северо-запада Йемена (хуситов - ред.), им не удается остановить атаки на гражданские грузовые суда и военные корабли", - говорится в сообщении агентства. Блумберг приводит слова неназванного американского военного чиновника, что сдерживание хуситов обходится США очень дорого и является для них убыточным. Также агентство приводит мнение неназванного западного чиновника, что хуситы имеют возможности наносить удары по судам и военным кораблям примерно в нынешнем темпе еще несколько месяцев. В сообщении агентства отмечается, что, если из-за атак хуситов на военный корабль погибнут иностранные военнослужащие, то США могут перейти к атакам на лидеров движения. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решил приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240324/yemen-1935406797.html

https://ria.ru/20240322/khusity-1934833827.html

сша

красное море

йемен

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ансар алла, сша, красное море, йемен, в мире, военная операция сша и британии в йемене