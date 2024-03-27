Жителей Харькова призвали минимизировать расход электричества и воды
"Харьковские тепловые сети" сообщили о катастрофической нехватке электричества
© AP Photo / Leo CorreaУлица в Харькове
© AP Photo / Leo Correa
Улица в Харькове. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Харькову катастрофически не хватает электрической мощности, сообщило в среду коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети" в Telegram-канале, призвав горожана минимизировать потребление электричества и воды.
"Городу катастрофически не хватает электрической мощности", - говорится в сообщении предприятия. Из сообщения следует, что аварийные службы восстанавливают услугу подачи горячей воды, однако остались дома, в которых не удалось восстановить водоснабжение. "Харьковские тепловые сети" призвали горожан минимизировать пользование электрическими бойлерами.
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Ранее в среду минэнерго Украины сообщило, что в Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Хмельницкой областях применяются почасовые и аварийные отключения электроэнергии из-за полученных ранее повреждений.
Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений в энергосистеме страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.