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Жителей Харькова призвали минимизировать расход электричества и воды - РИА Новости, 27.03.2024
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Жителей Харькова призвали минимизировать расход электричества и воды
Жителей Харькова призвали минимизировать расход электричества и воды - РИА Новости, 27.03.2024
Жителей Харькова призвали минимизировать расход электричества и воды
Харькову катастрофически не хватает электрической мощности, сообщило в среду коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети" в Telegram-канале, призвав... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T13:49
2024-03-27T13:49
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Харькову катастрофически не хватает электрической мощности, сообщило в среду коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети" в Telegram-канале, призвав горожана минимизировать потребление электричества и воды. "Городу катастрофически не хватает электрической мощности", - говорится в сообщении предприятия. Из сообщения следует, что аварийные службы восстанавливают услугу подачи горячей воды, однако остались дома, в которых не удалось восстановить водоснабжение. "Харьковские тепловые сети" призвали горожан минимизировать пользование электрическими бойлерами. Ранее в среду минэнерго Украины сообщило, что в Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Хмельницкой областях применяются почасовые и аварийные отключения электроэнергии из-за полученных ранее повреждений. Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений в энергосистеме страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240225/kharkov-1929333962.html
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в мире, украина, харьков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьков
Жителей Харькова призвали минимизировать расход электричества и воды

"Харьковские тепловые сети" сообщили о катастрофической нехватке электричества

© AP Photo / Leo CorreaУлица в Харькове
Улица в Харькове - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Leo Correa
Улица в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Харькову катастрофически не хватает электрической мощности, сообщило в среду коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети" в Telegram-канале, призвав горожана минимизировать потребление электричества и воды.
"Городу катастрофически не хватает электрической мощности", - говорится в сообщении предприятия. Из сообщения следует, что аварийные службы восстанавливают услугу подачи горячей воды, однако остались дома, в которых не удалось восстановить водоснабжение. "Харьковские тепловые сети" призвали горожан минимизировать пользование электрическими бойлерами.
Харьков - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
СМИ: жители Харькова начали срочно избавляться от жилья
25 февраля, 04:20
Ранее в среду минэнерго Украины сообщило, что в Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Хмельницкой областях применяются почасовые и аварийные отключения электроэнергии из-за полученных ранее повреждений.
Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений в энергосистеме страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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