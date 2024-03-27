https://ria.ru/20240327/kharkov-1936153191.html

Жителей Харькова призвали минимизировать расход электричества и воды

Жителей Харькова призвали минимизировать расход электричества и воды - РИА Новости, 27.03.2024

Жителей Харькова призвали минимизировать расход электричества и воды

Харькову катастрофически не хватает электрической мощности, сообщило в среду коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети" в Telegram-канале, призвав... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T13:49

2024-03-27T13:49

2024-03-27T13:49

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Харькову катастрофически не хватает электрической мощности, сообщило в среду коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети" в Telegram-канале, призвав горожана минимизировать потребление электричества и воды. "Городу катастрофически не хватает электрической мощности", - говорится в сообщении предприятия. Из сообщения следует, что аварийные службы восстанавливают услугу подачи горячей воды, однако остались дома, в которых не удалось восстановить водоснабжение. "Харьковские тепловые сети" призвали горожан минимизировать пользование электрическими бойлерами. Ранее в среду минэнерго Украины сообщило, что в Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Хмельницкой областях применяются почасовые и аварийные отключения электроэнергии из-за полученных ранее повреждений. Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений в энергосистеме страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240225/kharkov-1929333962.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, харьков