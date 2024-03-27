https://ria.ru/20240327/keks-1936136109.html

Российские ученые запатентовали способ производства безглютенового кекса

Российские ученые запатентовали способ производства безглютенового кекса - РИА Новости, 27.03.2024

Российские ученые запатентовали способ производства безглютенового кекса

Ученые из Бурятии разработали и запатентовали технологию производства безглютенового кекса, сообщил Восточно-Сибирский государственный университет технологий и... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T12:41

2024-03-27T12:41

2024-03-27T12:41

технологии

россия

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ХАБАРОВСК, 27 мар - РИА Новости. Ученые из Бурятии разработали и запатентовали технологию производства безглютенового кекса, сообщил Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (ВСГУТУ). "Ученые ВСГУТУ разработали и запатентовали способ производства безглютенового кекса", - сообщается на сайте вуза. По данным заведующий кафедрой "Технология продуктов из растительного сырья" ВСГУТУ профессора Анны Золотаревой, в составе продукта используется смесь безглютеновой льняной и рисовой муки, которые обогащают продукт питательными веществами. Отмечается, что отсутствие глютена приводит к снижению хлебопекарных характеристик. Эту проблему учёные решили с помощью добавления облепихового шрота. Так, в тесте создается подобие трехмерной структуры, имитирующей сетку клейковины. Это способствует лучшему связыванию воды и придает тесту вязкоэластические свойства. Благодаря наличию жирорастворимых витаминов, минеральных веществ и пищевых волокон готовый продукт обогащается дополнительно биологически активными веществами, которыми богат облепиховый шрот, уточняет Золотарева. Вуз сообщает также, что изобретение открывает новые перспективы в производстве безглютеновых кондитерских изделий и позволяет создать продукт высокого качества, который будет доступен для потребителей с различными пищевыми предпочтениями и ограничениями.

https://ria.ru/20231204/glyuten-1913680441.html

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технологии, россия