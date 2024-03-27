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Российские ученые запатентовали способ производства безглютенового кекса - РИА Новости, 27.03.2024
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12:41 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/keks-1936136109.html
Российские ученые запатентовали способ производства безглютенового кекса
Российские ученые запатентовали способ производства безглютенового кекса - РИА Новости, 27.03.2024
Российские ученые запатентовали способ производства безглютенового кекса
Ученые из Бурятии разработали и запатентовали технологию производства безглютенового кекса, сообщил Восточно-Сибирский государственный университет технологий и... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T12:41
2024-03-27T12:41
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россия
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ХАБАРОВСК, 27 мар - РИА Новости. Ученые из Бурятии разработали и запатентовали технологию производства безглютенового кекса, сообщил Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (ВСГУТУ). "Ученые ВСГУТУ разработали и запатентовали способ производства безглютенового кекса", - сообщается на сайте вуза. По данным заведующий кафедрой "Технология продуктов из растительного сырья" ВСГУТУ профессора Анны Золотаревой, в составе продукта используется смесь безглютеновой льняной и рисовой муки, которые обогащают продукт питательными веществами. Отмечается, что отсутствие глютена приводит к снижению хлебопекарных характеристик. Эту проблему учёные решили с помощью добавления облепихового шрота. Так, в тесте создается подобие трехмерной структуры, имитирующей сетку клейковины. Это способствует лучшему связыванию воды и придает тесту вязкоэластические свойства. Благодаря наличию жирорастворимых витаминов, минеральных веществ и пищевых волокон готовый продукт обогащается дополнительно биологически активными веществами, которыми богат облепиховый шрот, уточняет Золотарева. Вуз сообщает также, что изобретение открывает новые перспективы в производстве безглютеновых кондитерских изделий и позволяет создать продукт высокого качества, который будет доступен для потребителей с различными пищевыми предпочтениями и ограничениями.
https://ria.ru/20231204/glyuten-1913680441.html
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технологии, россия
Технологии, Россия
Российские ученые запатентовали способ производства безглютенового кекса

В Бурятии ученые запатентовали способ производства безглютенового кекса

© Фото : Freepik / KamranAydinovКекс
Кекс - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© Фото : Freepik / KamranAydinov
Кекс. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 27 мар - РИА Новости. Ученые из Бурятии разработали и запатентовали технологию производства безглютенового кекса, сообщил Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (ВСГУТУ).
«
"Ученые ВСГУТУ разработали и запатентовали способ производства безглютенового кекса", - сообщается на сайте вуза.
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По данным заведующий кафедрой "Технология продуктов из растительного сырья" ВСГУТУ профессора Анны Золотаревой, в составе продукта используется смесь безглютеновой льняной и рисовой муки, которые обогащают продукт питательными веществами.
Отмечается, что отсутствие глютена приводит к снижению хлебопекарных характеристик. Эту проблему учёные решили с помощью добавления облепихового шрота. Так, в тесте создается подобие трехмерной структуры, имитирующей сетку клейковины. Это способствует лучшему связыванию воды и придает тесту вязкоэластические свойства. Благодаря наличию жирорастворимых витаминов, минеральных веществ и пищевых волокон готовый продукт обогащается дополнительно биологически активными веществами, которыми богат облепиховый шрот, уточняет Золотарева.
Вуз сообщает также, что изобретение открывает новые перспективы в производстве безглютеновых кондитерских изделий и позволяет создать продукт высокого качества, который будет доступен для потребителей с различными пищевыми предпочтениями и ограничениями.
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