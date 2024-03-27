https://ria.ru/20240327/kazn-1936212820.html

КС выскажется по теме смертной казни после запроса уполномоченных лиц

КС выскажется по теме смертной казни после запроса уполномоченных лиц - РИА Новости, 27.03.2024

КС выскажется по теме смертной казни после запроса уполномоченных лиц

Конституционный суд России выразит свое мнение по вопросу смертной казни только после официального запроса уполномоченных заявителей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T17:07

2024-03-27T17:07

2024-03-27T17:59

россия

валерий зорькин

совет европы

общество

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Конституционный суд России выразит свое мнение по вопросу смертной казни только после официального запроса уполномоченных заявителей, сообщил РИА Новости председатель инстанции Валерий Зорькин. "Суд готов ответить только после официального запроса уполномоченных заявителей", — подчеркнул он.Пресс-служба инстанции, в свою очередь, пояснила, что отказать в рассмотрении заявления могут только в том случае, если оно не отвечает нормам Закона о Конституционном суде. Требования определяются той категорией дел, в рамках которых подается обращение. В суде также уточнили, кто может выступать в роли уполномоченных заявителей."Например, о проверке конституционности положений нормативного акта может обратиться, в частности, группа депутатов Государственной думы — не менее 90 человек. А о толковании положений Конституции — только высшие государственные органы, в том числе Государственная дума в целом. О проверке конституционности законопроекта (в порядке предварительного контроля) вообще может обратиться только президент", — отметили в инстанции.Основанием для рассмотрения дела чаще всего становится неопределенность в вопросе о конституционности той или иной нормы или о понимании положения Конституции. Наличие такой неоднозначности определяет сам Конституционный суд, однако делает это "не изолированно от состояния правовой системы и запроса общества на обретение определенности в поставленном вопросе".В пресс-службе также напомнили о выступлении Зорькина на Петербургском международном юридическом форуме в 2022 году, где он высказался на тему смертной казни. Тогда он заявил, что понимает тех, кто выступает за ее возвращение, но при этом обозначил консолидированную позицию судей КС: то, что Россия покинула Совет Европы, не прерывает действие моратория.Единственно приемлемый для возобновления этого вида наказания способ — принятие новой Конституции, ни парламентским законом, ни референдумом, ни даже поправкой к Основному закону это сделать невозможно, заключил Зорькин, выступая на форуме.В 2009-м КС заявил о невозможности назначения смертной казни даже после введения суда присяжных во всех регионах. Там обосновали это тем, что в России "в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни и сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни".

https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html

https://ria.ru/20231113/kazn-1909191992.html

https://ria.ru/20240326/moratoriy-1935667595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, валерий зорькин, совет европы, общество