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Путин не исключил расширения программы "Пушкинская карта" - РИА Новости, 27.03.2024
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Культура
 
20:44 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/karta-1936259361.html
Путин не исключил расширения программы "Пушкинская карта"
Путин не исключил расширения программы "Пушкинская карта" - РИА Новости, 27.03.2024
Путин не исключил расширения программы "Пушкинская карта"
Президент России Владимир Путин не исключил развития и расширения программы "Пушкинская карта" в дальнейшем. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T20:44
2024-03-27T20:44
культура
общество
россия
владимир путин
технологии
пушкинская карта
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ТОРЖОК (Тверская обл.), 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не исключил развития и расширения программы "Пушкинская карта" в дальнейшем. Глава государства уточнил, что "Пушкинской картой" в прошлом году могли бы воспользоваться 13 миллионов человек, а в итоге воспользовались только 10 миллионов. "Ещё три миллиона не воспользовались, хотя могли бы это сделать. То есть возможности этого инструмента, они не полностью используются, но будем стараться развивать это и расширять, возможно, даже круг тех, кто может пользоваться "Пушкинской картой", - сказал Путин во время встречи с работниками культуры Тверской области.
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общество, россия, владимир путин, технологии, пушкинская карта
Культура, Общество, Россия, Владимир Путин, Технологии, Пушкинская карта
Путин не исключил расширения программы "Пушкинская карта"

Путин не исключил развития и расширения программы "Пушкинская карта"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встречается с работниками культуры Тверской области в музейном комплексе "Гостиница Пожарских" в Торжке
Президент РФ Владимир Путин встречается с работниками культуры Тверской области в музейном комплексе Гостиница Пожарских в Торжке - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин встречается с работниками культуры Тверской области в музейном комплексе "Гостиница Пожарских" в Торжке
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ТОРЖОК (Тверская обл.), 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не исключил развития и расширения программы "Пушкинская карта" в дальнейшем.
Глава государства уточнил, что "Пушкинской картой" в прошлом году могли бы воспользоваться 13 миллионов человек, а в итоге воспользовались только 10 миллионов.
"Ещё три миллиона не воспользовались, хотя могли бы это сделать. То есть возможности этого инструмента, они не полностью используются, но будем стараться развивать это и расширять, возможно, даже круг тех, кто может пользоваться "Пушкинской картой", - сказал Путин во время встречи с работниками культуры Тверской области.
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КультураОбществоРоссияВладимир ПутинТехнологииПушкинская карта
 
 
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