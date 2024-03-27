https://ria.ru/20240327/karta-1936259361.html
Путин не исключил расширения программы "Пушкинская карта"
Путин не исключил расширения программы "Пушкинская карта" - РИА Новости, 27.03.2024
Путин не исключил расширения программы "Пушкинская карта"
Президент России Владимир Путин не исключил развития и расширения программы "Пушкинская карта" в дальнейшем. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T20:44
2024-03-27T20:44
2024-03-27T20:44
культура
общество
россия
владимир путин
технологии
пушкинская карта
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ТОРЖОК (Тверская обл.), 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не исключил развития и расширения программы "Пушкинская карта" в дальнейшем. Глава государства уточнил, что "Пушкинской картой" в прошлом году могли бы воспользоваться 13 миллионов человек, а в итоге воспользовались только 10 миллионов. "Ещё три миллиона не воспользовались, хотя могли бы это сделать. То есть возможности этого инструмента, они не полностью используются, но будем стараться развивать это и расширять, возможно, даже круг тех, кто может пользоваться "Пушкинской картой", - сказал Путин во время встречи с работниками культуры Тверской области.
https://ria.ru/20240229/karta-1930232475.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, технологии, пушкинская карта
Культура, Общество, Россия, Владимир Путин, Технологии, Пушкинская карта
Путин не исключил расширения программы "Пушкинская карта"
Путин не исключил развития и расширения программы "Пушкинская карта"
ТОРЖОК (Тверская обл.), 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не исключил развития и расширения программы "Пушкинская карта" в дальнейшем.
Глава государства уточнил, что "Пушкинской картой" в прошлом году могли бы воспользоваться 13 миллионов человек, а в итоге воспользовались только 10 миллионов.
"Ещё три миллиона не воспользовались, хотя могли бы это сделать. То есть возможности этого инструмента, они не полностью используются, но будем стараться развивать это и расширять, возможно, даже круг тех, кто может пользоваться "Пушкинской картой", - сказал Путин во время встречи с работниками культуры Тверской области.