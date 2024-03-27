https://ria.ru/20240327/karta-1936259361.html

Путин не исключил расширения программы "Пушкинская карта"

Путин не исключил расширения программы "Пушкинская карта" - РИА Новости, 27.03.2024

Путин не исключил расширения программы "Пушкинская карта"

Президент России Владимир Путин не исключил развития и расширения программы "Пушкинская карта" в дальнейшем. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T20:44

2024-03-27T20:44

2024-03-27T20:44

культура

общество

россия

владимир путин

технологии

пушкинская карта

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ТОРЖОК (Тверская обл.), 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не исключил развития и расширения программы "Пушкинская карта" в дальнейшем. Глава государства уточнил, что "Пушкинской картой" в прошлом году могли бы воспользоваться 13 миллионов человек, а в итоге воспользовались только 10 миллионов. "Ещё три миллиона не воспользовались, хотя могли бы это сделать. То есть возможности этого инструмента, они не полностью используются, но будем стараться развивать это и расширять, возможно, даже круг тех, кто может пользоваться "Пушкинской картой", - сказал Путин во время встречи с работниками культуры Тверской области.

https://ria.ru/20240229/karta-1930232475.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, технологии, пушкинская карта